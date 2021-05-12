蘿蔔料理兵法全攻略（三）：蘿蔔在日本最早是用來形容皇后潔白的手臂

日本

大家都知道日文的白蘿蔔叫「大根」（ダイコン）。正如其名，它代表的正是白蘿蔔具大的根部。而大根指的是學名為Raphanus sativus var. longipinnatus的冬季蘿蔔，英文也直譯為Daikon。而日本也不愧是根菜的大國，不管是關東煮、烤魚的蘿蔔泥、生魚片的蘿蔔絲、花枝或鰤魚的燉煮料理，還有味噌湯等，都少不了白蘿蔔。

而其白蘿蔔的品種則更為琳瑯滿目，光是江戶時代，全日本就已經出現了130多種不同的白蘿蔔了。而現在除了主流的「青首大根」外，常見的還有「宮重大根」、以「練馬大根」最出名的「白首大根」、「辛味大根」、「龜戶大根」、「聖護院大根」、「守口大根」、「桃山大根」、「紅芯大根」、「赤大根」、「黑大根」、「青大根」、「櫻島大根」等（以上先以日文漢字表記，後文會改為中文漢字）。

由於白蘿蔔的種子很容易腐敗，因此考古學無法確定蘿蔔究竟是何時最早來到日本的，但可以確定的是蘿蔔是由中國大陸所傳來。而蘿蔔在日本最早出現的歷史記錄，則是西元712年出版的《古事記》。

在《古事記》中，有一首仁德天皇對其皇后吟誦的歌，比喻皇后的手臂潔白如蘿蔔：「如果不是用妳那如同用木製鋤頭養大的蘿蔔般，雪白的手臂當枕，我又如何能知道呢？」（つぎねふ山城女の木鍬持ち打ちして淤富泥（おほね） 根白の白腕（しろただむき） 枕かずけばこそ 知らずとも言わめ）。仁德天皇在此是要表達對皇后手臂當枕的念念不忘，而「淤富泥」指的正是蘿蔔。在仁德天皇在位的4世紀時，人們會以木製鋤頭來種植蘿蔔。

而在平安時代中期所編纂的律令施行細則的《延喜式》中，則出現了之前提到中國古代對蘿蔔的稱呼「蘿菔」。內文寫著：「営蘿菔一段。種子三斗。惣単功十八人」這種十八個人的勞力來種植一塊蘿蔔田的栽培方式。而「大根」這個名稱，則是在室町時代之前就已經出現了。在文明年間（1469-1487）日本所完成的國語辭典《節用集》中，可以看到「大根（だいこん）、又蘆菔（ろふ）、蘿菔（らふ）」等對蘿蔔的稱法。

江戶時代由於德川家康實行「參勤交代」的制度，因此這種「大又好種」的蔬菜就隨之遍及日本列島，到了江戶中期的1730年代，日本各地蘿蔔的種類已經是多不勝數。而根據東京家政學院大學名譽教授江原絢子，對當時每個領地產物帳本的調查研究，當時日本各地的蘿蔔種類約有90種之多。

日本的各種知名蘿蔔形狀差異很大，這是受到其多樣的土壤層影響。

像是鹿兒島的櫻島蘿蔔，由於生長於顆粒粗大的櫻島火山砂礫土，根部難以向下發展，因此成了胖大的南瓜狀；大阪體型較短小的天滿蘿蔔與京都矮胖的聖護院蘿蔔，則是在顆粒小的近畿重黏土中生長；而孕育出極細又如槍矛一般長的守口蘿蔔的土壤之土質，則是又細又軟，砂層厚達2～3公尺的木曾川砂土。

練馬蘿蔔則生長於火山灰堆積的練馬火山灰土中，不但容易向下生長，而且這種土壤混合了黏質土、粉土和砂土，水容易向下滲透卻同時有著極佳的保水力，使得練馬蘿蔔不但可以往下省長得長，直徑又比在保水力不好的近畿重黏土中生長的守口蘿蔔要來得寬得多。

而在種類如此多的蘿蔔中，我們先來看看直徑為2－3公分，長度則約約120公分的超細長型蘿蔔「守口大根」。

守口蘿蔔（守口大根／もりぐちだいこん）

守口蘿蔔有兩種，一種是大阪的，一種是愛知和岐阜縣的。

守口蘿蔔最早是在16世紀時，在現在大阪府中北部大半與兵庫縣東南部的攝津國大阪天滿宮附近的長柄、橋寺、守口等地開始栽培。而之所以被稱為守口蘿蔔，是因為它最早是在當時河内國守口（現在大阪府守口市）栽培，而且被做用酒糟醃成了當地有名的漬物「守口漬」。因為這種蘿蔔肉質硬，因此和生食比起來，醃漬過的會比較好吃。

大阪的守口蘿蔔最早的文字記錄是天正14年（1586年）的《利休の消息文》，稱其為「カウノ物，モリグチ大根」。另外，它也出現在寛永14年（1637年）的俳句集《毛吹草》中，被記為「摂津天満宮前大根」。

不過在1583（天正11）年大坂城蓋好之後，由於周遭成了城下町，因此也就沒辦法種植蘿蔔了。取而代之的是在愛知縣和岐阜縣種類中國傳來的長蘿蔔，品種分別為美濃干蘿蔔（美濃干大根）和細蘿蔔（ホソリ大根）。當時主要是用來做乾蘿蔔絲（切り干し大根／きりぼしだいこん）。

在其最早的文獻，寛永19年 （1642年）的《鏡島村夫帳》中，愛知和岐阜的蘿蔔還是被稱為「干大根」和「細根大根」，到了明治時代，開始在岐阜縣種植用來製作守口漬的蘿蔔後，這裡的蘿蔔才改叫守口蘿蔔。二戰後，守口蘿蔔開始在愛知縣丹羽郡扶桑町種植，到現在，扶桑町的守口蘿蔔的產量已達到日本全國的60%。

練馬蘿蔔（練馬大根／ねりまだいこん）

練馬蘿蔔與東京世田谷周遭栽培的「大藏蘿蔔」（大蔵大根／おおくらだいこん）、神奈川縣的三浦半島所產的「三浦蘿蔔」（三浦大根／みうらだいこん）、三重縣伊勢市所產的「御薗蘿蔔」（御薗大根／みそのだいこん）同屬肉質細緻、味道偏辣，加熱後辣味會消失，轉為鮮甜滋味的白頭蘿蔔（白首大根）。

這種蘿蔔完全沒有綠色的部份，是專門用來做澤庵漬（沢庵漬け／たくあんづけ）這種醃蘿蔔的品種。

至於為什麼練馬蘿蔔專門用來做澤庵漬的原因，雖然一般都傳說是因為第五代將軍德川綱吉因為患了腳氣病，而在當時的下練馬村療養。在養病的這段時間，為了打發時間，便派人從尾張取來蘿蔔的種子試種，結果種出了很棒的蘿蔔。後來他回到江戶城後，就命令練馬的農家大木金兵衛繼續在當地種植蘿蔔，並每年獻上。並請東海寺的僧侶澤庵宗彭和大家說明如何製作澤庵漬來保存練馬蘿蔔。

雖然上述的說法出現在很多日本介紹練馬蘿蔔的文獻之中，但是澤庵宗彭卒於正保2年（1646年），德川綱吉卻是正保3年出生的。而且澤庵漬是第三代將軍德川家光命名的，東海寺也是澤庵宗彭受德川家光之命在江戶所創建的。

不過，不管這些傳聞是真是假，可以確定的是，練馬蘿蔔在江戶時代的元祿年間（1688～1704），就已經在當時的武藏國北豐島郡練馬村與下練馬村開始種植，而到了享保年間（1716～1736）年則已經十分普遍了。

練馬蘿蔔雖然沒有守口蘿蔔動輒120公分以上的長度，但是它的平均長度也有70～100公分。正如這部份一開始說的，這是由於練馬蘿蔔則生長在混合了黏質土、粉土和砂土，水容易向下滲透卻同時有著極佳的保水力的土壤中生長所致。也因為在這樣保水的土壤中生長，使得它中段的部份特別地飽滿。

練馬蘿蔔有「練馬臀細蘿蔔」（練馬尻細大根）和「練馬秋堵蘿蔔」（練馬秋づまり大根）兩大品種，前者適合用來製作澤庵漬，後者適合燉煮。練馬臀細蘿蔔也以澤庵蘿蔔之名聞名，可說是秋季蘿蔔的王者。

它的外型頂部細，越往中間越粗，到底部又突破變細。又因為其肉質緊，水份少、皮白、色白又易乾，非常適合用來製作乾蘿蔔絲。練馬秋堵蘿蔔由於是秋天收成，整體呈直圓筒型，根的最前端部份又城圓形且肥大，好像是水管被堵住（詰まり）一樣，因而得此名。

聖護院蘿蔔（聖護院大根／しょうごいんだいこん）

聖護院蘿蔔又叫圓蘿蔔（丸大根／まるだいこん），如果是種在京都市伏見區的淀的，又稱為淀蘿蔔。這種蘿蔔是京都傳統蔬菜（京野菜／きょうやさい）之一，為青頭蘿蔔的一種。11月～2月最好吃的聖護院蘿蔔是直徑約18公分，重1～2公斤的球體，辣度低而甜味強，水份含量高，而且肉質軟，又不容易在燉煮時崩裂，因此十分適合和風呂吹蘿蔔（ふろふきだいこん，後文介紹）燉煮。

聖護院蘿蔔來自文政年間（1818～1830），有人在京都的金戒光明寺獻上來自尾張的宮重蘿蔔（宮重大根／みやしげだいこん，現在愛知縣清須市所產的尾張蘿蔔之代表品種）。當時京都農家田中屋喜兵衛看到了之後，就開始在「本山修驗宗」總本山的寺院聖護院開始栽培這種蘿蔔。由於京都的耕地土壤讓植物的根部難以向下延伸，使得這種蘿蔔為了適應這樣的環境，而逐漸變成了現在圓胖的外型。

此外，京都各大寺廟在冬天時，都會準備「蘿蔔燉菜」（大根焚き／だいこだき）來招待參拜信眾。有的只加鹽與蘿蔔一同煮，有的會加豆皮和醬油，各家寺都不同。

上真言宗智山派的寺院大報恩寺（千本釈迦堂），使用聖護院蘿蔔。而且遵循鎌倉時代茲禪上人在蘿蔔的切口寫上梵字以除魔的傳統，將梵字寫在蘿蔔上先加持祈禱後，再分切燉煮，不只是傳承了自古以來深信的吃蘿蔔可以除百病的信仰，更在寒冷的冬天讓信徒們的身體從內暖起來。

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