蘿蔔料理兵法全攻略（五）：好的菜脯蛋講究外酥內嫩，吃起來不油不膩

蘿蔔乾炒臘肉

蘿蔔乾炒臘肉首先是一道火爆的湘菜，蘿蔔色澤黃亮、肉質厚實又脆嫩，加上臘肉的油和香與辣椒的刺激，集鹹、香、脆、嫩、鮮於一體，讓人吃得不禁連連叫好。

臘肉先冷水入鍋，加薑片煮10分鐘，去除一些鹽份、油脂和雜質後切片。蘿蔔乾則用溫水泡發後洗淨後，瀝乾水份，然後按自己喜歡的口感切成段或粒。然後起鍋用少量油將臘肉煸一下，使臘肉的油香進入鍋中後撈出，接著爆香蒜片和乾辣椒，入切好的蘿蔔乾，加少許鹽炒勻後，將蘿蔔乾的水氣煸乾，再加入臘肉，青紅辣椒，少許醬油，炒勻後在出鍋前撒一把蒜苗綠即成。

蘿蔔丸子

蘿蔔丸子是魯菜，可蒸可炸，主料可用白蘿蔔或青蘿蔔，添加紅蘿蔔讓成菜的外型更豔麗，但不一定要加。白蘿蔔去皮刨成絲後，加鹽醃10分鐘或用焯水20秒。紅蘿蔔和香菇分別切成小丁，蔥切末。擠乾白蘿蔔絲的水份後抖散。

油鍋炒薑末和豬絞肉，炒至變色後，加入紅蘿蔔丁和香菇丁炒，加鹽、蠔油、醬油調味，最後再加點胡椒粉，炒好之後放涼，與白蘿蔔絲、蔥花拌勻，補些鹽和蠔油後加蛋、玉米粉或麵粉，然後搓成丸子，上鍋蒸8～10分鐘。

蘿蔔燉大蝦

這道也是山東菜，所以一般用青蘿蔔絲。油鍋先爆炒蔥花後，加入青蘿蔔絲炒軟取出，另鍋加入蔥段和薑爆香，然後入蝦煎，並輕輕壓出蝦腦，接下來加酒、高湯和青蘿蔔絲，用小火燉一下後加雞粉、胡椒粉和香菜末，淋些香油出鍋。

菜脯與菜脯蛋

菜脯蛋就是醃蘿蔔乾煎蛋，在2007年年經濟部辦了一場「外國人台灣美食排行No.1票選活動」中，菜脯蛋被選為台菜桌菜的第一名。它不只是台菜的代表菜色之一，也是福建和廣東潮汕地區流行的一道家常菜。

在潮州，菜脯更與潮州鹹菜和魚露並稱「潮汕三寶」，並有著「菜脯九肚魚湯」這一道以菜脯熬成湯底，加入九肚魚（中文學名印度鐮齒魚，英文學名Harpadon nehereus，台灣多稱之為「水狗母」或「那個魚」）煮滾而成的名菜。潮州的菜脯中，又以饒平的高堂菜脯、與潮安的江東菜脯最為聞名。

菜脯之所以叫菜脯，是因為潮汕、福建與台灣習慣稱蘿蔔為「菜頭」，「脯」有肉乾和經過糖漬再晾乾的果肉等意思，肉乾叫做肉脯，曬乾的菜頭便叫做「菜脯」。

農曆過年前後也是製作菜脯的旺季，這是因為11月～2、3月當令盛產的蘿蔔吃不完時就做菜脯來保存。潮汕地區的菜脯要經過「曬、腌、藏」等三道工序方才完成。把白蘿蔔洗淨後，放在太陽下曝曬後，一層蘿蔔一層鹽裝滿加蓋，然後壓上重石。一周後再取出搓去水分，再曝曬，直到擠不出水為止。然後將鹽水煮開，加入蘿蔔浸泡，擠去鹽水後再曬乾，等到變為金黄色後，將之放入乾淨的罈子中壓實封口，半年後好了。

廣東省揭陽市揭東縣新亨鎮所出的「新亨菜脯」，可說是世界上外銷最早，名聲最響的一種菜脯，出口至今已有138年的歷史。

清代同治二年（1863），出生於新亨鎮碩和村，後來移居安南（現越南）的倪世庭，將新亨菜脯運到安南銷售。由於當地人非常喜愛，倪世庭便邊往返新亨採購菜脯，邊尋找合作夥伴，並組建商號，擴大新亨菜脯出口的規模。

在他的推波助瀾下，先後又有倪兩興、倪兩發、倪源合、倪茂發等20多家商號加入了新亨菜脯的出口行列中，並相繼在新加坡、馬來西亞、印度、泰國、柬埔寨等國家和地區開設分號，專賣新亨菜脯，使新亨菜脯成為遍銷東南亞國家和地區的名牌產品。

台灣的菜脯，北、中、南各有不同。北部以桃竹苗為主的客家菜脯，使用短胖的梅花種蘿蔔，切長條後製作，又分成蘿蔔洗淨後連皮切成長條，反覆搓鹽、壓重物出水、日曬，約5至7天可完成的條狀「蘿蔔乾」。

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蘿蔔連皮刨成薄片，不加鹽巴直接日曬約2至3天完成，料理前不需浸泡，但不宜久煮，外型像是古代銅錢的薄片「蘿蔔錢」。蘿蔔刨成細絲，不加鹽直接日曬，約2至3天完成，費時短、顏色偏白，客家人用來做為草仔粿、菜包等餡料的「蘿蔔絲」。

中部則是以彰化、雲林、嘉義、南投為主的閩南菜脯，嘉義縣布袋鎮見龍里、振寮里一帶是台灣最大的菜脯加工區，約占台灣菜脯市場7成。又分為以整條蘿蔔製作，經反覆搓鹽、重壓出水、日曬，製作費時約1個月，比切條菜脯更粗厚、有彈性，常用於煮湯的胖粗條狀「條仔脯」。

以較小的整條蘿蔔製作，也是煮雞湯為主的小型版條仔脯，稱之為「人參脯」；以蘿蔔對剖切塊製作，形狀為細條，依大小分別被稱為「大脯」、「中脯」，常用來炒蒜苗。

「碎脯」是用表面有瑕疵的蘿蔔製作，以機器切條、曬過後，再用機器切成小碎丁，常用於炒菜脯蛋或做粽子、碗粿配料。而「珍珠脯」則與碎脯相似，為丁狀顆粒，較有口感。

南部和北部一樣屬於客家菜脯，地區為屏東美濃，使用以白玉蘿蔔為主的品種。其最大的特色在於放在高粱酒或米酒頭的酒瓶中保存。前文曾提過，白玉蘿蔔為美濃之特產，將之連皮切條、搓鹽，曬乾後，一片片放入酒瓶壓實，再以高溫燒製的穀殼灰或燒柴灰屑幫瓶嘴封口，取用時再以小鐵勾將出菜脯勾出。

在美濃，傳統菜脯有兩種醃漬方法，一是用豆粕、鹽巴、糖醃漬的甜菜脯，一是純粹用鹽來醃漬的鹹菜脯。前者醃漬數天即可以食用，主要是當成配飯鹹菜，而當地的老菜脯則是後者，可甕藏數年至數十年之久。

蘿蔔乾若是曬至剩約1成水分收藏於甕中，隨時間由黃轉黑變成老菜脯。在台灣，陳年的老菜脯又被稱為「黑金」，又因為含有豐富的營養成份，所以又被稱為「窮人的參」。使用粗鹽醃製的白蘿蔔，抑制雜菌生長，菜脯靜置3年後變成褐色、15年會變成深褐色，到了20年後就會變成黑色。而十幾年以上的老菜脯，一斤可賣到一千到兩千元，滋味是越陳越甘。

而用陳年老菜脯煮成的雞湯，所使用的老菜脯呈現深黑色，外型類似軟掉的木炭。但烹煮菜脯雞湯，通常要以老菜脯搭配新菜脯，如此打搭配起來的味道才會恰到好處。做法是先將雞肉切塊汆燙，再加入老菜脯與少許米酒、薑片一起入鍋燉煮。經過一、兩個小時的熬煮後，老菜脯的精華融進雞湯裡，湯頭濃郁回甘，最後再加少許鹽巴提味即可。

最後來看菜脯蛋。雖然家常的就是蛋液混合蘿蔔乾和蔥花煎好即可，但好的菜脯蛋講究的是蛋外酥內嫩、外型圓而厚，菜脯不外露、表面平整光滑，吃起來不油不膩才算合格。而在製作上則是蛋越多的製作難度越高。

要做出好吃的菜脯蛋，混合了3到4顆蛋的蛋液、蘿蔔乾和蔥花的碗先不要繳勻，而是蛋汁在一旁，蘿蔔乾和蔥花在另一旁，油鍋的油要稍微多一些，而且要夠熱，然後不要一次全部倒入，必須分3次倒。先慢慢倒入蛋汁，使其有胚型，然後將其它蛋汁、蘿蔔乾、蔥花倒在已固定成型的部份，然後在未成型的中間部份慢慢地以長筷畫圓圈的方式，待其變得濃稠後即可晃鍋並翻面繼續晃鍋，這是為了調整蛋的形狀，使其成為漂亮的圓形。這一步驟只要再做2～3分鐘便可起鍋。

蘿蔔絲餅

我從小到現在最愛吃的一家蘿蔔絲餅在和平東路口，而且記憶中一直都是大排長龍，不過因為原址位在早年政府撥款建設的新疆義胞宿舍，但是在民國81年新疆省政府裁撤後，地主成了國有財產局，便在2013年搬到離師大路口比較近的現址。

這間蘿蔔絲餅的咬下去的麵皮實在而同時兼具鬆軟和彈牙，這可能是麵皮是使用半燙麵來做，所以不像發麵的口感那麼膨鬆，也不像死麵一樣那麼硬。而且它不像是一般的餡餅是用乾烙的，而是泡在油鍋裡，以半煎炸的方式，使內部形成蒸烤的情況，更能釋放出蘿蔔的甜味。

蘿蔔絲餅是一種以蘿蔔絲為內餡的餡餅，是江蘇省常州、蘇州、上海、無錫等地的小吃。做的時候，蘿蔔絲可以加鹽醃過後擠出水份，或是用沸水燙過後再泡冷水後擠出水份，兩種皆為一方面去除蘿蔔的辛辣味一方面又使其口感脆爽的方法。然後加鹽、胡椒粉、蔥末和豬油拌勻，餡就完成了。

麵團醒好後則先搓成條，然後塗上油或在油裡泡一段時間 透過油的滋潤來提昇麵團的軔勁。然後將麵團擀成極薄的長方片，加入餡料，以三角折的方式慢慢包成圓球狀，烙得時候將之壓一下用小火烙，加蓋，中途翻面，約10分鐘即成。

豬肉湯（豚汁／とんじる）

這碗在日劇《深夜食堂》中不斷出現的暖心料理雖然因為有加味噌，所以台灣常翻為豬肉味噌湯，但是豬肉湯（豚汁）並不能被歸類為味噌湯，也不是味噌湯的一種。這兩種湯品的主要差異一是食材，二是料理方式。

首先，在食材的差異上，豚汁除了一定要有的豬五花肉外，還少不了大量的根菜，包括了牛蒡、里芋、白蘿蔔（所以我們這裡會介紹）、紅蘿蔔，另外還有蔥和蒟蒻。而在某些地方，還會加馬鈴薯、地瓜或蓮藕。而味噌湯所使用的食材主要則是蔬菜、菇類、魚貝類、豆腐、裙帶菜等，不像豚汁那麼豐富。

而在做法上，豚汁與味噌湯最大的差異，則是豚汁必須先將所有食材用油炒過，而這一道工序，也讓豚汁多了一層美味。在將這些食材加熱的過程中，鮮味成份被進一步地釋放了出來，油脂則將鮮味鎖在了食材上，從而增強了食材的鮮美。而味噌湯則是使用昆布或柴魚的出汁（高湯），然後直接加入食材，再溶入味噌而已。

豚汁的起源也有好多說法，一說是源自神奈川縣鎌倉市建長寺的修行僧吃的一種將白蘿蔔、紅蘿蔔、牛蒡、里芋、蒟蒻、豆腐等時材用麻油炒過後，再加入出汁燉煮，最後加醬油調味的湯品「巻繊汁」（けんちん汁／けんちんじる），改良加入豬肉而來。

有人說是由牡丹鍋（ぼたん鍋／ぼたんなべ），也就是山豬肉鍋演變而來；還有去北海道開拓的屯田兵所吃的「屯田兵の汁」的屯汁（とんじる）演變而成之說；不過最有可能是從鹿兒島的鄉土料理，加入雞肉或豬肉的薩摩汁（さつまじる）演變而來的。

因為明治維新之後，由於政府推廣吃肉，因此有肉的薩摩汁就成了當時陸軍的伙食，並收錄於明治43年出版的《軍隊調理法》之中，成了全日本的軍隊中必有的料理，而後來這些軍人退役後，也把這種料理帶回了各自的家鄉，從而普及於日本的一般家庭之中。

鰤魚燉蘿蔔（ぶり大根／ぶりだいこん）

我們在介紹日本鄉土料理的富山縣篇的時候再談。

風呂吹蘿蔔（風呂吹き／ふろふき）

這其實就是一道在煮過的白蘿蔔上淋上味噌的料理，而風呂指的則是泡澡。會有這樣的名稱，一說是由於以前的漆器師傅，會將煮蘿蔔的湯汁，噴在名為風呂的漆器上風乾，因為這樣可以讓漆氣更快乾。而剩下來的蘿蔔，漆器師傅就分送給鄰人，所以就被稱為風呂吹蘿蔔了。

另外一種說法，則是因為吹著熱騰騰的蘿蔔的動作，很像以前打掃澡缸（風呂）的風呂吹的動作，所以得其名。

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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