【圖輯】疫情崩潰失控的印度，最慘的是不知道在跟什麼對抗

印度正面對第二波疫情大流行，每天在火葬場、墓地和醫院，都可以輕易捕捉這個14億人口的國家，所面對的恐怖掙扎。

位於印度首都新德里、由政府公營的「Guru Teg Bahadur」（GTB）醫院，擁有400張COVID-19的ICU病床。

然而，情況一片混亂。病危的病人在醫院已經滿載的重症病房外，躺在擔架上喘著氣，有些人甚至在入院前就已經死亡。

躺在床上的是納拉揚｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

一輛人力車載著45歲的肺炎患者、五個孩子的父親沙亞姆・納拉揚（Shayam Narayan）來到醫院。

納拉揚的兄弟們把他拖上了醫院的擔架，送進了重症觀察室。幾分鐘後，他們得到消息：他已經死了。

負責管理首都醫院的德里邦政府表示，GTB醫院已經無法再收治病人，但病人依然持續湧入這家醫院。

「由於德里的COVID-19病例呈指數增長，所有的醫院都負擔過重。即便如此，政府仍在盡最大努力為所有患者提供治療。」

被送到醫院已斷氣的納拉揚｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

據聯邦衛生資料顯示，在納拉揚去世的當天，印度一夜之間的感染總數高於自去（2020）年大流行開始以來的任何記錄，連續兩天突破30萬人。

火葬場和墓地工作人員表示，那天全國約有2263人死亡，其中僅在德里就有超過300人——這幾乎可以肯定是低估的數字，因為依照觀察，印度各地有大量火化和下葬的行為。

印度聯邦政府沒有正面回應傷亡數字，但有衛生官員透露，這種落差甚鉅的數據是由幾個因素造成的，包括過於「謹慎」。

印度的臨時火葬場｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

記錄死亡是一件需要巧妙平衡的工作，在陳述病毒給人類造成的損失，以及維護病人尊嚴之間，分寸需要好好拿捏。

不過在這種情況下，納拉揚的家人對於他的死亡非常憤怒，因為他們認為這個悲劇是可以避免的。

4月23日早上6點，納拉揚的兄弟們首度把他送到醫院。但院方表示，納拉揚的狀況已經恢復到可以回家的程度了。約莫10個小時後，他的病情惡化了，家人再度把他送到醫院，但是已經來不及了。

納拉揚的弟弟拉吉｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

「這個體制已經完全崩潰。」納拉揚的弟弟拉吉（Raj）邊哭邊說。

「在這裡，你不知道是在跟什麼對抗，你不知道敵人是誰，你也看不到它。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航