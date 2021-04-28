趙少康退出國民黨主席選舉，韓國瑜參選機率「大概一半一半」

（中央社）國民黨主席將於7月改選，中廣董事長趙少康今（28）日宣布不選，並透露前高雄市長韓國瑜在等他表態後再考慮，2、3週前2人聯繫，當時韓還在考慮是否參選，機率大概一半一半，不知道他不參選後，機率是否增加。

國民黨中常會今天邀請趙少康演講，由於黨主席選舉作業細則近日將出爐，這關乎趙少康的參選資格，但他在演講前明確表示，不必修細則，修或不修他都不會參選國民黨主席，報國之路不會只有一條。

至於曾力挺趙少康參選黨主席的韓國瑜，未來動向為何，趙少康在會後受訪表示，他不知道韓國瑜會不會選，但他知道韓國瑜在等他表態後再做考慮。

趙少康說，他2、3週前與韓國瑜聯繫，當時韓國瑜還在考慮是否參選，機率大概一半一半；但不知道當他宣布不選後，韓國瑜參選機率是否增加。

趙少康曾是國民黨員，退黨創設新黨，參選台北市長落敗後淡出政壇，轉戰媒體圈。他今（2021）年回歸國民黨，並表態參選黨主席、2024年總統大選。

他今天以「和平、奮鬥、救台灣」為題，在國民黨中常會演講，除批判民進黨政府施政，也指國民黨太老、太保守，在野卻不敢抗爭等。他也強調團結的重要，不團結，國民黨不可能會贏。

趙少康復出政壇後，因黨主席參選資格等爭議高喊國民黨應改革，並批評國民黨主席江啟臣兩岸論述，引發黨內對其不滿。江啟臣在趙少康演講後表示，這證明接觸、溝通可以避免資訊落差所造成的誤解、誤會；在國民黨未來的改革與重返執政的道路上，有很多需要借重趙少康的地方，包括一起上街頭推動公投。

國民黨中常委林金結則提問，趙少康說要團結，但國民黨第一次不團結，就是台北市長選舉，當時國民黨提名黃大洲，趙少康卻脫黨參選；他也問趙少康，對於未來的選戰有何妙計。

趙少康表示，當時他是第2名、前台北市長黃大洲是第3名，所以是第3名害到第2名，黃大洲不選他就贏了，就沒有之後的前台北市長陳水扁；當時也不能說國民黨分裂，因為他已離開國民黨，籌組新黨，為什麼會籌組新黨，就是因為國民黨容忍台獨主張者、前總統李登輝擔任黨主席。

趙少康說，但這也是個經驗，讓他知道團結的重要性；至於未來的選戰該如何操盤，他說，他很會操盤，像是新黨在他操盤之下，當時當選20多位立委，在立法院舉足輕重。

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責任編輯：李秉芳

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