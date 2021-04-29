【TIDF專訪】《工寮》導演蘇育賢：移工像幽靈的集體沒有名字，我們不曾真的接觸了解

採訪：林廷翰、馬苡真、陳信恩、陳宛誼、張憲紘

TIDF自2015年設立「青少年評審團獎」，與富邦文教基金會共同舉辦評審培訓營，招募高中職學生參與，將青少年的意見和觀點以正式獎項納入影展。本文由青少年評審團成員所撰寫。

《工寮》是導演蘇育賢在2018年完成的紀錄片作品，整部電影的故事線圍繞在以「H」為首的多名外籍移工。印尼籍移工H從一間工廠逃離一年多，為了躲避移民署與警察追擊，開始搭建「工寮」當作臨時避難所。在他流亡期間，陸陸續續有更多移工因為不同原因來到H的工寮避難，也因此展開了一系列的故事……。

一波三折的創作，開始！

蘇育賢導演，台南人。藝術家的創作通常取材自生活周遭的人事時地物，而他也不例外。2013年，透過拍攝前作的機緣，他發現原來台灣也曾有過「黑奴」，即所謂的「烏鬼」，這樣的歷史背景延續到地名上，比如台南公園周遭就有個地方叫「烏鬼井」。

彼時，他得到公共電視的拍片經費補助，劇組團隊便浩浩蕩蕩地前往位於小琉球的「烏鬼洞」進行調查，每天不是在考古，就是在看海龜，一點都啟發性都沒有，最終他果斷地放棄了這個拍攝計畫。回到台南後，公視策展人勸他不要放棄這筆經費，經過深思熟慮，他決定把以前未成的計畫搬回來，重新開始！

早在2012年，蘇育賢已自行成立過非法電影公司，顧名思義，裡面的成員都是無證移工，原本只是想秉持一種阿Q的精神勝利法去運作，卻因為移民署關切，使他放棄了這個想法。這次他改成立電影工作坊，號召移工們一起來拍紀錄片。他偷偷和我們分享，尋找移工的過程不困難，不用花費大批人力舉辦海選或試鏡，而是到台南公園去挖角，直接開口一句「欸我們是拍電影的，有沒有興趣演戲啊？」再加上一些後續的洽談工作，自然而然，就有那麼多移工朋友出現在鏡頭前。

「擅離職守」的生命狀態

《工寮》裡的那棵樹，靈感來自是蔡崇隆與阮金紅共同執導的《再見可愛陌生人》，片中的無證移工靠著樹搭建出工寮，以臨時性建築表達這些人們的不確定性，卻又給了這些不確定性一個暫時能休息的所在。那棵樹最原始的樣子來自於偏遠的山上，移工們因被驅趕或躲避追捕而離開後，工寮就如同時光寶盒靜止在那，成為他們停留過的證據。「因為某種躲避公權力的狀態，這些生命在那座山上就像藝術家，落下一座座雕塑作品，用藝術語言去翻譯現實正在發生的事情。」

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供

《工寮》的最後，像是個MV拍攝現場。那天樂團在排練，大家聽了很放鬆、很嗨，每個人之間的距離越來越小，人群不斷疊加，攝影師走來走去，注意到這顆鏡頭滿好看的，就從裡面安安靜靜地拍。意外拍出的畫面，最後卻成了決定性的鏡頭，他說：「整部片是否具有意義，是由那顆鏡頭幫它做決定。」

蘇育賢喜歡那樣的東西，因為很真實，它沒有敘事，也沒有故事，當下是一個臨時性的生命狀態，不管是演員、工作人員或是樂團，大家一同隨著音樂舞動。這個地方是工廠，甚至還是一個片場，但這些人擅離職守，卻令他特別喜歡：「我喜歡人在怠忽職守的時候，也喜歡事情處在『脫臼』狀態，這樣你才會看到一些比較動人、比較真實的東西。沒有在執行任務的時候畫面才會很好，因為沒有人在演戲。」整個工廠是一座巨大的音樂盒，不斷震動。

鏡位的用意跟趣味

聊到鏡頭的擺放位置，蘇育賢說攝影機一直都藏在牆壁上面，以一種針孔攝影機的形式呈現，只有在移工們說話時才會開機攝影。這樣做的目的是為了要增加作品真實感，不論是生活上的困難、對於台籍老闆的不滿，或是一些感情曖昧的言語，都可以用這種最直接的方式，記錄下每個移工在面對不同困難時的看法與觀點。

有趣的是，從工作坊開始，整個團隊就只有一位翻譯能聽懂移工們說的話，帶著他們進行劇本發想和表演練習，所以其實導演和劇組都無法聽懂移工的對話內容。因此在拍攝時，只要看到移工很認真開口說話，便會隨即開機錄影，但實際上他們常只是在閒聊，並不是在「認真討論」某件事。

他們的故事和消失的聲音

「阮國非，一位越南籍逃逸移工，在106年8月31日，在喝了酒及施打毒品後，將身上的衣服全部脫下，跑到新竹縣的鳳山溪河床處，撞毀了兩台當地居民的車，並與居民發生了衝突。警方接到報案之後趕往現場，阮國非拒捕、激烈反抗，不論警察說什麼都不予理會，在他爬上岸試圖開警車車門時，警察為阻止他行動舉起了槍，朝他的下半身連開九槍……」這是一起警察槍擊移工的真實故事。其實這樣的故事不少，但有些移工甚至沒有被人記住名字。導演說，移工在我們生命中出現時，多半是在影像、文學作品或歷史事件，他們像是幽靈一樣的集體，沒有名字，我們不曾真的接觸了解。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供

舉阮國非的故事為例，因當事人已經死亡，只剩下警方的說法，這些移工們好像永遠都不在場。影像表現出來的，或我們接收到的，似乎都是台灣人怎麼處理這樣的事、如何「表述」、營造出移工的樣子；不論是在新聞或是文學作品，對於移工的狀態、困境或是與社會的連結，身為當事者的他們，幾乎不曾有機會親身講述自己的經驗。

導演提到，在帶移工進行劇場遊戲或表演創作時，都堅持讓他們説自己的語言。因為一旦開始說中文，不會講中文的人就會想請講中文的人「代言」，這麼一來，有些人的聲音就會被漸漸淡化。訪談過程中反覆提到「聲音」這個詞，那些電影裡嘈雜的聲音，他們有那麼多想說的話，在現實生活中，我們卻很少聽到。

「我不知道，自己在幹嘛」

「我不知道自己在幹嘛，但同時我自由地不被那些字詞框架給限制住。」創作對蘇育賢來說是一種「直覺」，以及當下被「觸發」的感受，拍攝《工寮》也是因為一時興起，才臨時去台南公園找演員。談到「創作核心」，他笑著說自己以前在研究所都會被教授問「終極關懷」是什麼？這讓他很痛苦，因為他自認沒有「關懷」，而是持續地辯證一個直覺，並非任憑感性作用，「這些東西會在腦中進行會議討論。」

「我創作一直都沒有一個核心，沒辦法很嚴肅地去討論一個議題。有些靈感放在筆記本裡一陣子，偶爾翻一下，突然覺得好像可以喔！這可以（拍攝）！有過生活經驗，就想把它拍出來，出發點很『直覺』，只要這東西有讓我感動，或感覺到特別的氣氛。」

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供

創作初期他前往小琉球，曾為了創作而試圖了解過去的歷史，卻感到越來越淒涼。「難道做藝術創作，最後就得變成業餘的文史工作者嗎？」他開始思考作為一個藝術家的身分定位，給出一個有趣的回應：「我想起來我的創作有一個核心，就是保持『不知道』，這是一個核心關懷沒錯，但我不知道這個核心可以維持多久，當然就是勉勵自己可以堅持下去。」

曾經有畫廊邀請蘇育賢合作，他在自我介紹寫上「我不知道，自己在幹嘛」。他說，「今天還不知道，但明天可能就會知道，我希望保持『我不知道』，不希望折磨自己。假如今天我給出了一個答案，那就變成這個答案的奴隸，別人會提醒我說，喔！蘇育賢你是做這個的。如此一來我就被限制住了，那我不要。」

《工寮》的拍攝手法不同於傳統紀錄片，有很多似劇場演出的安排，某種程度上也在嘗試讓觀眾感受紀錄片的各種可能。與其說是「看」這部片，倒不如說，希望觀眾去「感受」整部片的過程，因此可以自己延伸出更多理解。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 青少年評審團採訪團隊與《工寮》導演蘇育賢合照

活動資訊

名稱：2021台灣國際紀錄片影展

日期：4月30日至5月09日

地點：台北新光影城｜光點華山電影館｜空總臺灣當代文化實驗場C-LAB

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航