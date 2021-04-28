3M 話題性新品「全淨型空氣清淨機」極智上市　室內空汙零妥協、極淨空氣零時差

搭載SmartFilter智能濾網即時監控濾網狀態 獨家專利靜電技術 多層濾網層層把關

全球創新品牌3M秉持「科技改善生活」的理念致力為大眾帶來潔淨空氣，專利濾網也獲台灣市場肯定，2020單年度累積濾網銷售達五座101高度*！為帶給台灣消費者更好的潔淨空氣體驗，3M於今（4/26）推出全新3M全淨型空氣清淨機（FA-V300/ FA-V500），有別於3M過往空氣清淨機質感白外觀，新機採用石墨黑和霞光銅色調設計，不僅能過濾甲醛、病毒等有害物質達99%*，濾網更首度搭載SmartFilter智能晶片，精準、即時提供濾網更換警示，顯見3M持續優化產品與消費者體驗的用心，「全淨型空氣清淨機」以「極智、極淨」為主張，期待從外觀、濾淨技術到與消費者體驗，都能供提供消費者極致居家空氣饗宴！3M話題性新機上市，即日起可在momo、PChome網路商城搶先預購，邀您一同享受家中極淨好空氣。

3M推出最極致的全淨型空氣清淨機：智能科技+誠實濾淨+質感設計=內外兼具

3M針對大中華區消費者進行調查結果*指出，多數受訪者認同為了維護空氣品質，需要每天使用空氣清淨機；而針對室內空氣品質，容易致病的隱形殺手甲醛、廚房油煙、灰塵則位居前三名受訪者最希望解決的汙染源。3M消費品事業處行銷經理黃嬿蓁表示：「我們深入觀察台灣消費者空氣清淨機使用習慣，發現室內環境中消費者對甲醛忍受度降低，也逐漸養成更換濾網習慣，但濾網更換時機點卻始終是一大哉問。這次新推出的全淨型空氣清淨機，除了具備高濾淨力、亮眼外型之外，我們更希望透過顯示濾網耗損狀態讓大眾生活更方便，室內也能擁有極致空氣品質。」

Photo Credit：3M

3M極智三力過濾髒汙、監控濾網品質，打造零時差極致空氣品質

3M調查大中華區消費者針對室內空氣品質最擔心廚房油煙、甲醛、灰塵汙染，全淨型空氣清淨機透過極智三力「室內空汙瓦解力、誠實濾網濾淨力、零時差潔淨力」齊下，極致過濾髒汙、即時監控室內外空氣品質：

先進專利靜電技術 99% 室內空汙瓦解力： 濾網應用3M專利靜電技術，經第三方認證檢出，甲醛濾淨力最高達99%、PM2.5濾淨力最高達99.7%、細菌濾淨力最高達99.9%、病毒濾淨力最高可達99.99%。透過「濾淨三部曲」：靜電吸附、主動攔截、換氣淨化，高效濾淨空氣中有害物質。不僅如此，為解決惱人的廚房油煙味，3M濾網更採用獨家Oil-Resistant製程處理，過濾油煙同時不讓油煙阻塞濾網，維持高品質濾淨效能。

濾網應用3M專利靜電技術，經第三方認證檢出，甲醛濾淨力最高達99%、PM2.5濾淨力最高達99.7%、細菌濾淨力最高達99.9%、病毒濾淨力最高可達99.99%。透過「濾淨三部曲」：靜電吸附、主動攔截、換氣淨化，高效濾淨空氣中有害物質。不僅如此，為解決惱人的廚房油煙味，3M濾網更採用獨家Oil-Resistant製程處理，過濾油煙同時不讓油煙阻塞濾網，維持高品質濾淨效能。 尖端智慧打造 100% 誠實濾淨力： 3M將RFID智能晶片置入濾網，SmartFilter智能濾網則可以記錄使用時間、風量。精準找出濾網消耗狀態，並即時顯示於機器面板，不必記錄何時購買，一眼就能掌握濾網使用汰舊程度。3M從人性出發打造誠實濾淨力，讓清淨空氣「名符其實」。

3M將RFID智能晶片置入濾網，SmartFilter智能濾網則可以記錄使用時間、風量。精準找出濾網消耗狀態，並即時顯示於機器面板，不必記錄何時購買，一眼就能掌握濾網使用汰舊程度。3M從人性出發打造誠實濾淨力，讓清淨空氣「名符其實」。 遠端APP遙控啟動，零時差潔淨實力：未使用3M全淨型空氣清淨機FA-V500的同個冷暖房空間溫差可能最高達三倍！全淨型空氣清淨機為解決空氣流通時差，特別搭載360度潔淨空氣氣流感應監控空氣中有害物質，智能濾淨汙染物。而45度角極速淨化風向更是夏日冷氣、冬季暖氣最佳夥伴，只需20分鐘即能均勻冷暖房氣流。不僅如此，3M 優質生活APP與空氣清淨機串聯，遠端即可了解目前室內、室外空氣狀況，一指輕鬆啟動空氣清淨開關，一到家無需等待就能享受潔淨清新好空氣。

3M「潔淨空氣」解決方案強勢登場！全淨型空氣清淨機全系列澎湃上市！

即日起，3M全淨型空氣清淨機兩種機型FA-V300、FA-V500可於momo購物網、PChome 24小時線上購物搶先預購，消費者可依據需求及使用空間大小選擇。早買早享受全淨好空氣，早鳥預購期間於上述電商平台下單，3M再加碼家電豪禮及各式好康送給您。3M全淨型空氣清淨機全系列預計五月下旬於各大通路磅礡上市，產品及銷售詳情請洽3M官網資訊及各大銷售通路。

momo購物網: https://bit.ly/32qKbJn

PChome24小時: https://reurl.cc/rajL94

*. 3M內部統計2020年濾網銷售數據，以濾網相疊平均厚度計算

*. 根據SGS及中家院檢測認證有限公司測試，全淨型空氣清淨機去除甲醛、PM2.5、細菌、病毒最高可達99%以上

*. 3M針對大中華區消費者進行調查，共有1,400個樣本