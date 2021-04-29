【關鍵眼中盯】謝長廷逼得反核陣營「挺福島廢水」，可能害慘民進黨核四公投布局

是人都有自己的立場，當然也有相應的發言，當這些發言不被大多數人接受十，有些人會透過不斷的檢視修正來更貼近真相、和大眾取得共識，另一種只想捍衛自己最初說的話。

無論代價都要捍衛，因為那樣的人認為自己不可能也不能犯錯，結果就是造成自己嘴上立場與個人或群體原本的中心思想，產生嚴重衝突。

例如這次日本政府計畫將核災後福島核電廠受損反應爐降溫水排放入海的事件裡，駐日大使謝長廷在4月9號發文「緩頰」，表示「其實我們的核一核二廠過去也曾有發生疑似含輻射物質之核廢水排放入海，引發魚類大量死亡及秘雕魚之爭議」。

曾經用情感訴求反核的陣營，說出「科學上很安全」

稍有常識的人都知道謝長廷這段話的問題。相較原能會口中台灣核電廠正常運作下「低於標準千分之一」的核二廠廢水，日本用於受破壞核反應爐的降溫水在「經過處理」後，大約是安全標準值的十分之一。

就算可以用「從科學角度來看都合規」的說法開脫，謝大使貼文關於魚類大量死亡和密鯛魚的說法也是明顯錯誤——那是因為溫水而不是廢水，國小課本都有寫。

遇到氚水把魚變駝背的指控，原能會當然得跳出回應，只當過行政院長和總統候選人的謝長廷確實也「不是核能專家」。針對原能會主委謝曉星的駁斥，謝長廷跳出來回應說兩種水都一樣，因為都有含氚，所以他沒錯。

不知道是不是律師出身的政客都有這種通病，從字句來看都是對的，但顧前顧後，再回想最初講那句話的原因，他自己都知道是在硬凹。即使以理懾人，也沒辦法以德服人。

而這樣的硬凹也造成很詭異的結果：原本挺核的陣營反對排污水，原本反核的陣營覺得福島排廢水很安全。

核四公投在即，快變成「核終」的民進黨如何和選民交代？

如果說民進黨和民進黨支持者，因為擔心核能在台灣包括核廢料處理、地震帶、潛在核災等等危害所以反核，還以此說服台灣大部分民眾支持，怎麼會認為已經發生過核災意外的福島電廠，信任度上反而勝過正常維護而且國際評比高的台灣核電廠呢？

還記得今年311前後日本剛傳出要排廢水入海，綠營恨的牙癢癢的挺核系列公投的發起團隊「核能流言終結者」在他們討論區一面倒支持，還有留言說希望日本政府有人能揹起歷史責任，偷排氚水入海，過幾年再讓大家知道，證明廢水排入海是安全的。

Photo Credit: 中央社 核能流言終結者創辦人黃士修

聽到如此說法，當時我嚇得驚慌失措，但若跳脫科學數據回歸情感，謝長廷今天引用「國際核能認定安全達到標準，稀釋後可以喝，排入海𥚃沒有問題」這句話，看在當初掛著「反核，不要再有下一個福島」的支持者眼中，情何以堪。

因為福島廢水問題，並不像萊豬或藻礁那樣可以用時空背景不同或開放程度差異當藉口抵銷，這已經是不同邏輯和價值的正面衝撞。何況台灣還即將迎來核四重啟公投，這不是雙標，是在戰場前線刨起民進黨的核心價值，翻一面，埋回去，跟大家說核災後的電廠都比正常營運的台灣電廠安全，或至少「一樣」安全。

Photo Credit: 中央社 原能會主委謝曉星

國民黨的「雙標」可以用「支持安全核電、反對核災廢水」向大眾消弭，民進黨在定調立場後，接下來的公投與選舉要怎麼和支持者——甚至是一個月前的自己——交代，實在不好收拾。

而這一切，都是從為自己的不當發言硬凹到底開始。因為台灣就是個常會不分是非為反而反、絕不認錯，最後凹到自己原本長什麼樣子都忘記的地方。

所以真的不要怪有人說藍綠都一樣。

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核稿編輯：翁世航