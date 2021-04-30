程偉豪《緝魂》：追求「善惡有報」與「溫情主義」，反而限縮了電影的可能性

台灣電影近來走向類型化。由於台灣觀眾受歐美影視入侵的影響，口味已有相當改變，過去以悲喜劇作為簡單切分，內容從偶像、愛情、犯罪、驚悚、家庭、科幻到武俠無所不包的大雜燴電影，對早已分眾化的票房市場來說，已行不通。當然台灣中老一輩作者論式電影還是得見，但年輕的新銳導演們都已往類型發展。

而台灣的類型片導演中，程偉豪可說表現最為傑出。他的《紅衣小女孩》系列，創下台灣恐怖類型片的票房佳績，而警匪偵探類型的《目擊者》也做到水準之上，可說是台灣年輕一輩導演中的代表人物。

《緝魂》是程偉豪的新作。電影是台灣和中國合製，走黑色、科幻、犯罪、懸疑路線，劇本則改編自江波的作品《移魂有術》。

要說成功，《緝魂》的確是一部夠水準的科幻類型片佳作。貫穿電影的是「RNA植入他人腦部可以轉移記憶（或人格、靈魂）」。而鋪陳過程中，以刑案作為懸疑因素，帶出科幻跟人性的一種可能性：人可藉由RNA移植他人肉體獲得永生。這符合原著小說的精神，但同時也讓電影出現尷尬狀況。

藉由RNA的科幻設定，人得以轉移記憶人格或靈魂，這本來就適合輔以懸疑情節，來點出人性的自私跟醜惡，江波也是這樣設計。但江波思考的點卻更大一點。電影《緝魂》必須藉由腦部植入才能轉移，而原著卻設定用RNA粉末即可傳染、轉移，這可以導致傳染病式的擴散，讓中標的人都變成某人的化身。

原著的傳染設定當然是科幻的好梗。複製人、身外化身的複數，因為個體間的情慾糾葛，惹出事端，是很好發展情節的要素。但江波沒有發揮這個設定，只把故事聚焦到財產鬥爭上，場景侷限在精神病院，關係人物也不到10人，RNA的傳染根本就沒影響到鄰里與社會。這種簡化的處理方式，很可能跟江波的祖國有關。畢竟人格或靈魂可透過粉末傳染，太容易變成政治諷刺的結果。所有極權的獨裁者，都希望整個國家遂行自己的意志，掌握一切。

《緝魂》劇照｜Photo Credit: 威視電影

倪匡的《身外化身》，即以瘋狂科學家杜良「記憶轉移」的技術為設定，描述杜良想把自己的記憶複製到全世界權貴的複製人身上，然後掌握世界。如果江波把他的設定發展到極致，最後就一定會出現類似發展。這種在中國絕對被禁，而很可能因此坐牢的內容，江波可能不敢觸碰（等一下被以為在諷刺習近平，他就完了）。所以只用了富豪家庭內的設定，集中在金錢的搶奪上，草草的帶過（但情節上可看出這種想寫又不能明寫的意圖，還是具有政治諷刺意味）。

而程偉豪在這個原著基礎上，把背景拉得大一點。他直接把單純的傳染，變成一個富豪想透過RNA技術得到永生，卻意外引發謀殺案。在故事的設定上，比江波完整，因為他認真處理了「複製人」想取代本人（當然江波也有，但他得顧及到傳染的母題，使得情節混亂）的問題。然後被背景拉大到「檢調系統」的介入，讓檢方的家庭跟富豪的家庭間產生衝突。

《緝魂》可說忠於原作，雖然人物與背景有了極大變動，但「RNA轉移記憶」的精神不變，所以就出現了人性黑暗面，搶奪金錢與設法活著。不過程偉豪在處理上，卻也落入了台灣年輕導演的一貫窠臼：「人道主義」的窘境。

雖然說類型片是現在的王道，但台灣導演很奇怪的是，不管拍哪種類型，都無法盡興，最後不是因為高舉人權而淪為說教，不然就是大走「溫情」路線。沒幾個敢讓人性的殘酷玩到底的，最後總是要有溫馨的結局，或即使是有人受傷害或死了，還是要有心理重建或創傷撫平的結果。

《緝魂》也是如此。片中的富豪為了延續自己生命，產生了本尊跟複製人之間的亂鬥。而檢方這邊，命不久矣的男主角張震跟女友張鈞甯，也為了個人的存活（張鈞甯背叛司法，想讓張震活著）與「贖罪」（張震以自己的方式去認罪），最後用法律之外的「溫情」，來解決掉富豪所引發的問題。

這一部分有點回歸原著的結局精神（主角得以善終），但模式上卻還是有「道德」限制。如果認真去想劇情，只要拿著這個技術，要讓富豪的複製人去認罪，再簡單而不過（讓富豪的同志情人代替即可），然後張震再利用此技術，隨機抓個健康路人，讓自己活下去，一樣可以幸福美滿。可能因為角色設定上，張震本來就是奉公執法的正義檢察官，所以這樣處理也沒有錯，但人性掌握與戲劇性的懸疑感就被削弱。

從《紅衣小女孩》以來，程偉豪每部片都會帶到「救贖」的概念。可以說，救贖搞不好就是他的作者論風格。但這實在是很主流的台灣年輕導演的「人道主義」。如果電影最後總是「追求人性光明」，那作品的可拓展性也就下降。無論是《目擊者》中「飛車追逐」、「媒體亂象」等專業的場景調度，到《緝魂》當中，對於角色心境與懸疑舖陳的掌握度，程偉豪都做出相當成績，該有的有，不尷尬也不彆腳，可說沒什麼缺點。但就「救贖」這個元素，反而限縮了他電影的可能性。

而《緝魂》尷尬的地方就在這裡。由於江波的原著本來就是融合科幻、驚悚、懸疑，與「靈魂轉移」的靈異性。而程偉豪在處理上卻也融入了宗教信仰的元素（開場的儀式性），與張震對宗教的領悟。這讓本片要觸及的目標觀眾因此失焦。因為要說科幻，片中除了設定之外，科幻畫面可說根本沒有；犯罪懸疑的話，動作戲與刑案偵辦的橋段又太少；張震與張鈞甯的愛情部分，也被其他情節稀釋掉。使得本片有點回歸過去台灣「大雜燴」路線的狀態，讓觀眾很難以預期心理去看本片，使得票房在中國與台灣都差強人意。

這很像中國書評對江波《移魂有術》的評語：「可以發揮得更好」。《緝魂》的出場人物並不多，卻為了「善惡有報」跟「溫情主義」的結果，而無法在劇本上讓全片皆有一流演出的演員發揮人性的幽微（例如善惡難分，或設計更多挑戰人性的選擇，讓主角更掙扎），就讓電影變得不上不下，變得有點尷尬。

當然，《緝魂》還是有一看的價值。張震為了本片減重10公斤，交出從影以來最棒的演技，光看他演出癌末病人的表現就值回票價。也意外讓人發現，原來張鈞甯演技也不錯（過去商業片的角色設定，讓她無從發揮）。就娛樂度來說，本片看這兩個人就夠了，至於劇情較為普通。

而就整體品質來說，《緝魂》堪稱台灣類型片電影的一流作品，會讓人期待程偉豪下一部片的表現。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航