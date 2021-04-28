「星展新加坡歡樂城」讓你一秒偽出國

來自新加坡的星展銀行（台灣）繼2019年首度舉辦「星展新加坡歡樂城」，吸引逾3萬人次參與、廣獲好評後，今年將再度於4月28日至5月2日，在台北市信義區市府轉運站2樓廣場舉辦「星展新加坡歡樂城」，打造南洋風情的裝置藝術，帶大家瞬間移動到新加坡，直接感受最精彩的獅城風情，同時體驗星展銀行「​Live more, Bank less 生活隨興，星展隨行」的品牌承諾。

今年「星展新加坡歡樂城」規模更勝以往，現場不僅設立8公尺高的數位瀑布，每15分鐘播放不同動畫，還有濱海灣花園鞦韆主題裝置藝術、南洋風情的「娘惹」彩虹屋及新加坡小販中心3D攤位，更有多套新加坡多元文化服飾及印度Henna紋身彩繪體驗，讓民眾可自由換裝、拍照和打卡。同時，活動也力邀10多家新加坡知名品牌，並號召6家社會企業夥伴到場共襄盛舉，與民眾共度多元又好玩的嘉年華。

Photo Credit：星展銀行

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，舉辦「星展新加坡歡樂城」目的是希望將獨特的新加坡多元文化介紹給台灣民眾，不僅是東南亞文化，更包含華人、馬來西亞和印度等文化，讓台灣民眾不必出國即可輕鬆體驗異國氣氛。在此同時，也推廣星展銀行的永續理念與社會企業夥伴讓更多民眾了解。由於今年是第二次舉辦，規模比上次更加盛大，非常歡迎民眾共同體驗新加坡式的熱情。

除了體驗新加坡多元文化、認識新加坡美食，民眾還可在體驗區以實際行動落實永續。為了傳達「食物零浪費」理念，星展銀行（台灣）特別設置踩腳踏車發電打醜蔬果果汁體驗，讓民眾了解雖然蔬果賣相不佳，但仍美味營養。此外，活動也募集了500件舊衣，在永續手作攤位邀請民眾將舊衣做成環保手提布袋，或用舊紙袋做成環保面紙盒；而永續主題裝置區與星展銀行（台灣）形象區，則讓民眾體驗便捷的數位金融服務。

Photo Credit：星展銀行

「星展新加坡歡樂城」一連五天在台北市府轉運站上方廣場熱鬧展開，星展銀行（台灣）特別攜手新加坡旅遊局、新加坡航空，及眾多新加坡知名商家，例如鹹蛋零嘴Irvins、珍寶海鮮、吐司工坊、三巡海南雞、松發肉骨茶、小紅點新加坡廚房、The Soup Spoon匙碗湯、Aroma Truffle松露洋芋片、電競品牌Razer等。另外也邀請6家社會企業夥伴至現場擺攤：禾乃川國產豆製所、臺灣藍鵲茶、直接跟農夫買、台灣好漁、樸樹咖啡、光原社會企業，讓民眾近距離了解社企的經營理念與成果。