車燈QA：定位燈是幹麻用的？有晝行燈還需要全時點燈嗎？

燈系是車輛上相當重要的一部份，一般車輛除了大燈、方向燈與尾燈之外，另外還會利用定位燈或晝行燈來為車輛外型做個畫龍點睛之效。不過，不管是定位燈還是晝行燈，都是設計在車頭處、大燈之外的燈組，到底兩者有什麼不同呢？看起來兩個都很像呀，MOTO7現在來讓你分清兩者的差異，別再叫錯名稱啦。

定位燈是幹麻用的？

晚上騎車只開定位燈可以嗎？

全時點燈了，還需要定位燈嗎？

晝行燈（DRL）是幹嘛用的？

晝行燈到底和定位燈差在那？

大燈以外的LED燈都是晝行燈嗎？

有晝行燈還需要全時點燈嗎？

晚上騎車可以只開晝行燈嗎？

定位燈是幹麻用的？

定位燈又稱位置燈、車寬燈也是俗稱的小燈，目的是讓車輛在尚未開大燈的情況且昏暗的天色下，其他用路人能夠判斷車輛大小。汽車部份有強制規定在左右兩側搭配定位燈，用來表示出車寬，摩托車則是左右對稱或是中央單一定位燈的設計都可以。

定位燈在機車部份的規定比較彈性，兩側或單燈設計都可以。

晚上騎車只開定位燈可以嗎？

不行，定位燈的亮度低，在白天就幾乎看不到，在晚上可視距離也有限，更重要的是，定位燈的亮度無法照亮前方路面，是要怎麼看路呀。

定位燈根本不具照明效果。

全時點燈了，還需要定位燈嗎？

開啟大燈後，定位燈的功能就被大燈取代了，所以全時點燈下確實不需要定位燈。但是大燈是相當耗電的電系，因此許多全時點燈車款會設計開電門時只先亮定位燈，發動引擎後才亮大燈。此外，如果在天色昏暗時，停在路旁待時，一直發動引擎也相當浪費汽油。另外，在車輛設計上，定位燈的造型也能成為車款特色之一，突顯車輛風格。

常時點燈設計後，定位燈實際的功能其實已經下降。

VJR的V型定位燈成為車款的特色。

晝行燈（DRL）是幹嘛用的？

由於各國研究都顯示，白天開燈能夠讓車輛突顯於背景，提高可視度，減少事故發生，因此有了晝行燈的規定。而實際上，常時點燈也就屬於晝行燈的一種變通設計，法規也是要求如果沒有設計晝行燈，能以強制開啟大燈取代。

全時點燈可以取代晝行燈的功能。

晝行燈到底和定位燈差在哪？

雖然晝行燈（DRL）和定位燈同樣可以是單燈設計或是雙燈設計，但因為晝行燈必要是在白天也能清楚看到，同時又不能讓對向來車或路人感到刺眼，因此對於亮度也有一定的標準。以台灣法規來說，延參考軸方向（車輛前進的方向，也就是正前方）的光度不得小於400燭光，而任何方向的光度應不超過1200燭光，且顏色為白色。最主要就是在白天一樣能直接辨識。

大燈以外的LED燈都是晝行燈嗎？

不一定，因為LED的高亮度，成為晝行燈常用的光源，但LED不一定是晝行燈，只要光源不符合規定的，就只能稱為定位燈。

有晝行燈還需要全時點燈嗎？

不需要，前面有提到，晝行燈可以由全時點燈來取代，反過來說，有了固定常開的晝行燈，全時點燈也不一定需要。最好的例子就是DUCATI近幾款搭載DRL的車款，如SuperSport全車系、XDiavel S等等，由於有了晝行燈，因此相較其他普遍都是全時點燈的重車，SuperSport和XDiavel S的大燈是可進行關閉。

DUCATI SuperSport搭載DRL，因此大燈就不再是常時點燈設計。

晚上騎車可以只開晝行燈嗎？

不行，雖然晝行燈的亮度高，但並沒有頭燈所需的配光規定，簡單的說，晝行燈無法產生有效的光型來照亮路面，雖然開著晝行燈，其他用路人看的到你，可是你還是會看不太到路。

在汽車上，大多數新車款都已搭載晝行燈，摩托車也有許多車款已有晝行燈配備，而晝行燈和定位燈是不一樣的東西，以後別再弄錯了喔。

延伸閱讀

本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航