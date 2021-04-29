台北市勞動局：移工檢疫後未進行自主健康管理，雇主最高挨罰100萬

因應「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）防疫措施，台北市勞動局28日表示，移工入境集中檢疫或居家檢疫14日後，應進行7日自主健康管理，否則雇主最高將挨罰100萬元。

台北市勞動局28日新聞稿指出，台北市勞動局陳信瑜說明，依照勞動部公告，移工在集中檢疫或居家檢疫14日後，應進行7日自主健康管理，否則雇主將受罰。勞動部公告，雇主、仲介或受委託辦理的第三人的安排《就業服務法》規範之受聘僱外國人（即移工），需進行自主健康管理。縣市政府勞工主管機關可對違反者依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定，處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

辦理移工自主健康管理方式，據綜合嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心（以下簡稱中央疫情指揮中心）新聞稿與入出國移工機場關懷服務網公告，雇主或仲介公司登錄移工入境檢疫作業時，同時於上網預先登錄執行7日自主健康管理居住地點（如雇主工作地、仲介公司安置處所等）。

雇主執行移工自主健康管理時，應依照中央疫情指揮中心所訂《防範武漢肺炎自主健康管理通知書》規定，落實防疫措施，按日上網回報量測體溫及健康情形。自主健康管理居住場所，以一人一室為原則，或保持床位間隔至少1.5公尺，並應提供充足肥皂、洗手乳或75％酒精等清潔用品。

移工檢疫方式

辦理移工入境檢疫方式，據勞動部跨國勞動力管理組3月27日新聞稿，目前分為兩種：社福類移工統一入住政府辦理的集中檢疫場所，產業類移工場所仍維持由雇主或仲介公司辦理居家檢疫場所。

社福類移工（指機構看護工、家庭看護工及家庭幫傭）集中檢疫場所包含衛生福利部提供400床檢疫場所，及勞動部刻正洽仲介公會委託辦理230床。因集中檢疫場所床位數有限，目前社福類雇主引進移工前，應先取得入住集中檢疫場所的證明文件後，始得引進移工，且由雇主負擔檢疫費用。

產業類移工（指從事海洋漁撈、製造、營造、屠宰、乳牛飼育、外展農務工作的移工）檢疫場所由雇主或仲介公司辦理，且應於申請許可、入國簽證及移工入境辦理接機登錄時，提供「移工入境辦理居家檢疫計畫書」，且經由權責機關實地查核，確認符合一人一室、如何落實門禁管制等機制及相關規範，始得引進移工。另外，為保障移工返鄉休假和就業權益，產業類返鄉休假移工將比照社福類移工統一入住政府集中檢疫場所。

中央疫情指揮中心指示，社福類含新聘僱、返鄉及產業類返鄉移工所入住集中檢疫所者，雇主需負擔14日共10萬500元費用。勞動部指出，若雇主向移工收取費用或擅自從工資中抵扣，將依法處新臺幣6萬元至30萬元罰鍰，並廢止招募及聘僱許可；如屬仲介向移工收取，最重以處超收費用20倍罰鍰及1年以下停業處分。

據勞動部截至3月底統計，目前在台移工71萬3933人，依來源國人數多寡依序為印尼、越南、菲律賓、泰國。《中央社》3月17日報導，目前因印尼疫情嚴重，自去年底暫停輸入印尼移工超過三個月，疫情指揮中心與勞動部持續討論新版防疫措施與分批引入等方案。

中央疫情指揮中心新聞稿指出，印尼籍移工多為從事家庭照顧工作，在暫停引進期間，勞動部已向越南、菲律賓或泰國駐台構協商專案協助，以利雇主申請，另也已開放年限屆滿的移工可申請延長等措施。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒