濟州島在地保養品牌ACCOJE來台灣了：天然植萃療癒力，為人們的一日生活打造美學態度

喜歡植物、並且願意呵護大自然的「伊日生活」，最初是以綠意盎然的植物為基礎，運用芳香療法與植萃成分做為日常生活保養的概念，逐漸轉變成「為人們的一日生活打造美學態度」的品牌。伊日生活相信，芳香療法不該被定義為高價奢侈的保養品，而是要融入生活中，讓更多人都能夠體會到天然植物帶給人們的療癒力量。

秉持著取之自然、也回饋自然的理念，伊日生活也積極創造綠色循環，確保自身與合作夥伴皆為友善環境、不造成地球負擔的品牌，並在滿足人們生活中的所需之外，更將美學的體驗帶入其中，讓身心靈在綠意包圍、植物香氣繚繞下，享受一場恣意的綠色光合作用。

Photo Credit：TNL Brand Studio 左：伊聖詩芳療生活館芳療講師周湘玲（Jill）；右：伊日生活副總經理高暐程（Jason）

來自濟州島的禮物：愛珂婕ACCOJE

深信大自然的療癒力量，舉凡植物的氣味、保養功效，亦或是植物的外觀樣貌，都讓伊日生活不禁讚嘆大自然的鬼斧神工。因此，延續對芳香療法的初衷，伊日生活對於品牌定位擬出三大原則：健康、綠色、美學。

伊日生活副總經理高暐程（Jason）進一步解釋，「健康」是對人體的照顧，「綠色」是對地球的關懷，「美學」則是在上述基礎下，追尋一種關於美的悸動與療癒。秉持這三項原則，伊日生活挑選了來自濟州島的植萃保養品牌「愛珂婕ACCOJE」，作為守護消費者肌膚的溫柔獻禮。

「ACCOJE」在韓文中，是「Accopda」（美麗珍惜之意）＋「Je」（濟州的濟）結合而成，意味著這是一個承載濟州島清淨自然的生命力，為人們獻上健康美麗肌膚的品牌。

副總高暐程說，愛珂婕ACCOJE產品中含有高比例來自濟州島的清凈成分，並且是在擁有純凈水質的濟州島上生產，因此獲得了濟州島知事頒發的濟州化妝品認證。此外，不只植萃原料取自在地，愛珂婕ACCOJE的製造工廠也全都在濟州島上，就是為了打造最原汁原味的在地保養品，將島上大自然的氣味與能量融入日常保養當中，呵護人體肌膚健康，也維持綠色製程的核心，照顧到「地球的健康」。

伊聖詩芳療生活館芳療講師周湘玲（Jill）也分享愛珂婕ACCOJE的濟州島保養之道：濟州島有著獨特的火山地質面貌，並在2007年被聯合國教科文組織列為世界遺產，是一個充滿原始天然資源的寶庫；島上許多特有植物呈現多元豐富面向，蘊含著飽滿的大自然能量。

愛珂婕ACCOJE善於運用豐沛的在地資源，不僅以濟州島在地的植萃為原料，亦將島上自然地景與美學，融入在保養品牌的設計靈感與理念中，而一直很相信在地精神、在地產品生命力的伊日生活，引進愛珂婕ACCOJE產品並以此作為最溫柔的保養獻禮，讓台灣消費者能以視覺、嗅覺、觸覺等感官，體驗來自韓國濟州島的祝福。

Photo Credit：ACCOJE

愛珂婕ACCOJE的包裝設計，從自然主義出發，以當地自然地景為靈感，將火山特色地質結構轉化為瓶蓋設計，呈現獨一無二的紋理質感；各系列保養品也搭配了濟州島專屬的風景色彩光譜，由外而內體現濟州島的天然氣候與優質風土，為日常保養帶來迷人的美學風景。

跟著愛珂婕ACCOJE，讓肌膚走一趟濟州島

芳療講師周湘玲說，保養品裡最關鍵的成分，其實就是「水」。拜大地之母所賜，濟州島富含未受汙染的天然資源，像是由火山運動形成濟州島的「玄武岩」特殊地貌，降雨後雨水會自然滲入地底，並經過約40多層玄武岩層，層層濾淨後藏於地底，形成獨特純淨的火山基岩水。

愛珂婕ACCOJE全系列保養品，便是以此基岩水為基底，再運用濟州島得天獨厚的植物寶藏，萃取珍貴成分成為日常保養的重要原料，為肌膚注入取自天然植萃的純淨活力。以濟州島獨特植萃為核心，延伸出愛珂婕ACCOJE系列保養品，主要如下：

Photo Credit：ACCOJE

黃芩提取物：「防曬系列」代表成分，能與強烈陽光抗衡的植物根部，濟州黃芩與抗紫外線成分結合，成為能夠預防肌膚受紫外線傷害的防曬產品。

Photo Credit：ACCOJE

蓮花根提取物：「白色戀人嫩白系列」代表成分，能協助鎮定肌膚，讓疲憊的皮膚變得健康。

Photo Credit：ACCOJE

黑蘿蔔提取物：「碧海藍天系列」代表成分，含有豐富的纖維素、無機物和水分，能夠強化肌膚保濕因子，改善暗沉提亮膚色。

Photo Credit：ACCOJE

五種海藻萃取：「時光禮物系列」代表成分，含有豐富的海洋膠原蛋白，提供肌膚深度保濕及抗老護理。

防曬、美白、增強肌膚防禦力，愛珂婕ACCOJE「防曬系列」啟動肌膚防護計畫

談到保養肌膚的最基本功課，芳療講師周湘玲認為，非「防曬」莫屬，且唯有為肌膚做好最基礎的防曬保護，才能更有效的追求膚況提升。

在紫外線強烈、空氣汙染頻繁的現代生活中，肌膚更需要擬定防護計畫，維持健康。對此，愛珂婕ACCOJE「防曬系列」提供了很好的保護策略，除了具備濟州島獨有的黃芩提取物作為防曬產品的特有成分，亦添加了蘆薈、仙人掌果、馬齒草、甘苔提取物等自然植萃，鎮定安撫受紫外線刺激後的肌膚。

無論陰晴或季節更迭，都要讓防曬成為日常肌膚防護的第一步。芳療講師周湘玲以愛珂婕ACCOJE「防曬系列」說明各款防曬乳特色與適用情境，讓濟州島植物幫助肌膚防曬抗黑，甚至減少空氣髒污的荼毒，維持舒適健康。

Photo Credit：ACCOJE

愛珂婕黃金防曬乳（SPF32／PA++）：日常生活使用的基本防曬，質地輕薄，可以代替水潤質地的乳液使用。在日常上班不需外出的日子，適合推薦使用這款。

Photo Credit：ACCOJE

愛珂婕黃金防曬霜（SPF50+／PA++++）：適用於戶外活動的防曬，具有優秀的防曬實力，質地清爽不油膩，自然提亮膚色，呈現亮白活力。

Photo Credit：ACCOJE

全面三合一防曬霜(SPF50+/PA++++)：具備美白、抗皺、防曬三合一的修護型防曬霜，質地清爽不黏膩，濟州黃岑提取物能修護易受紫外線傷害的肌膚，淡粉色的防曬霜能快速貼合肌膚、提亮膚色，讓防曬同時兼具美顏效果，在這充滿快節奏的都市生活中，此款三合一防曬霜非常適合作為日常保養基礎。

愛珂婕ACCOJE嚴格把關避免使用七種有害人體的成分，從選料到製作都維持純淨無汙染，運用高科技技術，維持有效成分，讓消費者能安心。使用來自濟州島的禮物－愛珂婕ACCOJE，彷彿也讓肌膚也走了一趟濟州島，體驗與大自然能量最純淨療癒的肌膚之親。

逛逛愛珂婕ACCOJE，收下來自濟州島的禮物

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