泰國學運街頭遇挫後，Clubhouse成了政治動員的新地點

文：喬姆川

一場呼籲改革泰國君主制的青年運動去年在曼谷街頭爆發後，許多持不同政見者被拘留，不得保釋，並面臨刑事指控。

但是在僅針對受邀者的現場語音聊天應用程式Clubhouse裡面，隨著這個頗受歡迎的政治論壇允許志趣相投的泰國網民相互建立聯繫，民主活動方興未艾。

會員可以主辦、主持和收聽有關任何話題和以任何語言進行討論。 「舉手」的功能允許使用者與主持人和其他使用者進行即時互動。

於一年前推出的這個應用程式主要由創業家和技術人士所主導。但在泰國，該平台的人氣直到今​​年2月份才開始上升，當時一些著名的政治人物加入了這款應用程式。

如今Clubhouse的聊天室充滿了軟性和硬性的政治討論，而且不迴避泰國的禁忌話題：君主制。

「我不認為Clubhouse的創始人最初設計該應用程式的目的是將其用作政治論壇，」 今年2月加入了Clubhouse的自由作家兼podcast製作人阿蒂塔雅・布恩亞拉塔納（Arthittaya Boonyaratana）說。 「但是泰國沒有進行政治討論的平台。人們渴望有一個自由和開放地交流思想的空間，而Clubhouse填補了這一空白。」

Clubhouse也為阿蒂塔雅和她的「泰國團結俱樂部」（Palang Club）推動他們的民主議程提供了一個方便的空間。 「泰國團結俱樂部」是一個擁有成千上萬的Clubhouse使用者的社區。

成立於今年3月的這個團體主持了關於政治和國家事務的討論，從政府對新冠疫苗的處理到泰國公務員部門的裙帶關係。本月早些時候，「泰國團結俱樂部」在Clubhouse上規劃了一場長達18小時的音樂會。這個音樂節籌集了相當於將近4萬美元的捐款，幫助支付讓許多被拘留的抗議者出獄的法律費用。

一夜成名

在有影響力的人物，包括在日本激烈批評君主制的學者巴溫・查查瓦蓬潘（Pavin Chachavalpongpun）在這個應用程式上主持了討論之後，Clubhouse在泰國引起了轟動。

他們的聊天室聽眾超過了Clubhouse製定的同時在場聽眾不得超過8000人的上限，將溢出的人流送到幾個在線會議室。但是，即使在沒有大牌人物的吸引下，由於現實生活中的公眾討論通常受到限制，人們經常會轉入網路世界，在Clubhouse的「走廊」中主辦各種政治聊天室活動。

「Clubhouse上的政治討論的聽眾和內容都將繼續擴展，」今年27歲在網上銷售玩具和禮物的「泰國團結俱樂部」的會員拉克查努克・斯瑞諾克（Rukchanok Srinork）說。 「人們急於開通一個聊天室來參與有關政治和社會問題的辯論。」

拉克查努克通過在Clubhouse上向知名人士提出尖銳而令人不舒服的問題而出名。即時互動是該應用的獨特功能之一，這使得她得以向泰國公共衛生部長詢問有關新冠疫苗的推出被推遲的情況。

她說，Clubhouse「打破了我們社會中政治精英的特權。它向你們展示了我們能否讓內閣成員承擔責任以及他們是否願意回答公眾的詢問。」

然而， 拉克查努克說，她不大相信政府的其他成員會願意在Clubhouse上主持一個直播聊天 ，這種情況有可能使他們遇到直截了當的問題並受到批評。

根據市場數據公司Statista的數據，2020年4月推出的Clubhouse今年第一季度的全球下載量近1400萬次。

截至今年2月，歐洲、中東和非洲佔據了該應用程式全球下載量的最大比例，其次是亞洲。

在使用者討論了像北京把維吾爾人安置在新疆的拘留營、香港的民主運動和1989年的天安門廣場抗議活動等敏感話題之後，該應用程式在中國被禁止使用。

在中東，它在約旦的某些行動網路上被遮蔽，在阿拉伯聯合酋長國，使用者描述了無法解釋的故障。

在京都大學副教授巴溫・查查瓦蓬潘關於王宮和國王瑪哈・瓦集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）迅速吸引了數千名聽眾之後，泰國當局警告使用者不要散佈虛假訊息。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為目前旅居日本的泰國學者巴溫・查查瓦蓬潘（Pavin Chachavalpongpun）

移師網路

曼谷朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）政治學講師蘇拉查尼・斯瑞亞伊（Surachanee Sriya）說， 對支持民主的示威進行的鎮壓促成了Clubhouse的興盛。

泰國支持民主的抗議者，大多是中學和大學的學生，他們一直在呼籲總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）辭職、修改泰國的憲法以及改革君主制。

這場運動在去年達到頂峰時吸引了數萬人走上街頭。從那以後，它一直在艱難地維持它的勢頭。當局用高壓水槍、橡皮子彈和催淚瓦斯對付抗議者 。

批評者認為，當局最強大的武器是泰國嚴苛的欺君罪。制定這項法律的目的是使君主制免受批評。那些被判犯有欺君罪，也就是君王大不敬、觸犯了第112條款的人可能面臨15年的監禁。

根據「泰國人權律師」（Thai Lawyers for Human Rights）的數據，自從青年抗議活動在2020年7月開始以來，至少有82人因第112條款而被傳喚或是受到指控，有的只有16歲。這個法律團體說，關鍵的學生領袖在等待審判時一再被拒絕保釋。

「泰國政治正處於一個不穩定、敏感的時刻，」蘇拉查尼對美國之音說。 「走上街頭變得越來越危險……因此有必要再次撤退到網上。」

Photo Credit: 中央社 泰國國會2月20日否決對總理帕拉育在內10位內閣官員的不信任案，民眾集結在國會外高舉各式標語表達對政府的不滿。

發展前景

曼谷資深的民主派活動人士宋巴特・博加曼農（Sombat Boonngamanong）說，多年來，泰國不同的抗議團體一直在使用社交媒體來擴大其根基並放大他們的信息。

宋巴特認為， Clubhouse仍有尚未開發的進行政治活動的潛力。他說，該應用程式的即時互動功能可以幫助民主運動人士更有效地擴大影響範圍，並改變他們傳播議程或交換訊息的方式。

在4月18日進行的一次實驗中，宋巴特和大約100名成員使用了緬甸受歡迎的演員兼模特帕他空（Paing Takhon）作為他們的頭像照片。這位男模4月7日在緬甸軍方的反民主鎮壓中被逮捕。

他們一起加入了一個持續不斷的緬甸局勢聊天室，上演了一出驚人之舉，彷彿是「快閃族」加「照片炸彈」的結合。主持人把這稱為是一種團結的展示。

在一位人權律師從警方拘留所發出一封求救信後，「泰國團結俱樂部」的成員立即採取行動 ，對這位律師以及正在等待審判的其他活動人士的安全表達了關注。

「一些成員建議我們親手遞交一封信（要求泰國國會委員會調查）……然後每個人都參與進來，在網上促成這件事」，然後在現實生活中也促成這件事，拉克查努克說。 「它在Clubhouse之外成為真正的行動。」

儘管活動人士認為他們成功使用了Clubhouse和社交媒體，但朱拉隆功大學的政治學家蘇拉查尼說，她對Clubhouse推動一場社會運動的能力仍然持懷疑態度。

「現在就說Clubhouse可以推動一場大規模的運動還為時過早，」她說。 「我們還沒有看到這種情況，但更常見的情況是 Clubhouse被用來組織規模較小、風險較低的政治活動。」

本文經美國之音授權刊登，原文請見：泰國活動人士街頭遭鎮壓後轉向Clubhouse

Photo Credit: Reuters / TPG Images 圖為2020年10月15日，曼谷的集會抗議現場

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範