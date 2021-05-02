【專訪】《我又在市場待了一整天》製作人劉志雄：不要拘泥於場景美醜，「人的表情」是最好看的

TALKS：劉志雄

採訪：劉家寧

拍攝：蔡岳峻

圖片提供：公共電視、影製所

有別於一般旅遊、美食節目，公視《我在市場待了一整天》以主觀鏡頭的呈現方式，帶領觀眾走入傳統市場，瞭解市民與攤販間的連結與互動，感受台灣市場獨有的濃厚人情味。該片更榮獲第55屆金鐘獎「生活風格節目獎」、「節目創新獎」和「非戲劇類節目攝影獎」三大獎項肯定，深受許多粉絲喜愛。

這次，榮幸邀請到製作人劉志雄與我們分享，節目幕後製作過程，以及拍攝時令人印象深刻的人物故事。近期，更推出第二季《我又在市場待了一整天》，同樣由社會學家李明璁老師擔綱主持一角，與第一季不同的是，這次老師將擺脫旁觀者的主持身份，拉近距離、親身體驗每一位市場職人的日常...

從排斥到接受，對菜市場的心境轉折

「既然要拍，就不要拘泥於場景的美醜，我覺得『人的表情』是最好看的。」

節目製作初期，志雄哥內心其實也曾經歷過一番拉扯，他於訪談時坦言，起初他並不是那麼喜歡台灣市場：「小時候就有點刻板印象，覺得傳統市場又擠又亂，到處都很潮濕、悶熱...」接下此專案前，他更特地跑去菜市場，待了好長一段時間，只為了觀察那裡的人物互動。

「後來看著看著就覺得其實也沒關係，拍攝期不過一年多左右，但那些店家他們一輩子都在市場裡，這是他們生活、養家活口的地方，那我為什麼不能去尊重他們的工作，和這個場域呢？」秉持著敬佩的心，他希望不只是單一著名的小吃店，而是能將台灣各區域的傳統市場，以全然不同的樣貌，呈現在觀眾面前。

以國外的翡冷翠中央市場為例，志雄哥認為，義大利人的美學已然深植於他們的DNA中：「他們攤商的擺飾、佈置都很漂亮。甚至連隨便一個阿嬤出門倒垃圾，穿著也渾身散發著自信與魅力。」他希望能將這種生活態度，表現在台灣市場中，無關場景如何，重點反而是「人」：「當你專注做一件事情，比如專心服務客人、認真料理食材的時候，那種神態是最棒的，我想讓觀眾看到這點。」

Photo Credit: 公共電視、影製所提供

走入市場，身歷其境的第一人稱視角

為了使觀眾能親身感受市場生活，節目以POV主觀鏡頭拍攝而成，志雄哥表示，攝影團隊會搭配穩定器Steadicam手持拍攝，並盡量符合人眼視角捕捉畫面：「因為鏡頭時常需要跟隨著人物移動，擔心一直搖晃觀眾會看得不清楚，所以我們選用24mm鏡頭拍攝，比人眼常見的35mm稍微再廣一點。」

Photo Credit: 公共電視、影製所提供

而當初會選擇以主觀鏡頭拍攝，則是受到NHK系列節目《世界ふれあい街歩き》（漫步在世界街道）影響：「畫面會跟著主持人漫無目的地走，隨機遇到不同店家，從他們很自然的對話中，去體會他生活的樣貌。」志雄哥想像，若是透過如此「漫步」的方式去逛菜市場，搭配李明璁老師的獨特觀點與攤商互動，更能呈現真正的市場日常。

事前場勘時，他也會特別注意市場的「動線」，是否能讓拍攝順利進行。舉例來說，假設市場裡這區域都是布料商，他就會找動線較適合拍攝的布莊，反而不會找最有名、但動線不好的店家拍攝：「畢竟一次出班都是10幾個人，希望一切能以不打擾店家，方便大家作業為主的方式進行。」

Photo Credit: 公共電視、影製所提供

遵從「自然鏡位」，追求真實的攝影技法

與行腳類節目不同，《市場》並沒有制式的鏡位安排，為了不打擾店家做生意，團隊通常不會限制老闆的行動，而是將鏡頭跟隨著老闆移動，捕捉店家最真實的反應。志雄哥更將此法笑稱為「自然鏡位」：「老闆可以邊做邊跟老師聊天，我覺得這樣是最自然的，反正我們至少會出三機，拍攝不同角度。」

由於事前不會另外練習走位，有時同一小段路，團隊和老師也會反覆走好幾次，光是速度的拿捏，雙方就需多方嘗試、溝通，才能達到最自然的呈現。拍攝也大多以自然光為主，必要時才會補光，盡可能符合真實場景。

而在轉景時，例如老師剛拍攝完挽臉體驗的當下，也一定會將主持人拉到旁邊做「後攝訪」。志雄哥補充：「這是當下最真實也最立即的反應，之後老師要寫他的旁白時，可以幫助喚醒他的記憶。」

不只是人情味，那些市場裡的「生活導師」

「生活就跟賭博一樣，拍攝也不見得每次都這麼順利...」

在企劃市場主題時，製作人會先選定要去的市場，再由企劃編輯、編劇透過網路找尋適合採訪的店家，選完後會先電訪，拍攝前一兩週再去場勘，通常有一半的人選更是場勘時，在現場「撈」出來的。志雄哥說：「我們有時可能點一碗牛肉麵吃了一個多小時，或蹲在附近什麼事都不做，慢慢觀察市場人物的互動。」他建議，先別急著坦承自己是媒體，遇到想要的人和他聊天，才能獲得對方最真切的樣貌。

比如拍攝志雄哥故鄉、高雄鹽埕大溝頂那集時，遇到了一位年約70歲賣豬肉的阿嬤，令他相當難忘。志雄哥形容，阿嬤的頭髮弄得整齊漂亮，攤位也很乾淨，不見一絲血水雜亂：「就連她的刀法都很俐落優雅，切豬肉彷彿在切生魚片一樣。」老闆娘甚至還接受「客製化」服務，替來電訂購的熟客購買對面攤位的油麵。「拍攝時我也偷用了這個梗，卻遲遲等不到電話打來，我只好冒充客人名義，偷偷躲到角落打給老闆娘請她幫我買麵，整個劇組的人都不知道。」他笑道。

Photo Credit: 公共電視、影製所提供

敬天惜物，看天吃飯的人生哲學

《市場》第一季拍攝期約一年半，其中於南方澳出海那集，就花了整整一年。戲稱自己是「雨神」的志雄哥感嘆，通常無論天氣如何，只要在機器還能承受的前提下，風雨無阻都會照常拍攝；但因宜蘭長年下雨，常常從台北開過去，還沒到南方澳就開始下大雨，只好無奈折返。

Photo Credit: 公共電視、影製所提供

後來有次終於可以出海了，不料當天卻半隻魚都沒補到，令志雄哥苦思許多：「後來覺得沒補到魚也沒辦法啊，日常就跟賭博一樣，本來就不是每天出海都會補到魚的。」為此，船長還很自責，也令製作人相當不好意思：「船長太可愛了，明明是我們去打擾他還這麼客氣。我們都是靠天吃飯，今天你抓到什麼就是什麼，因為那是老天給你的，這是我在南方澳學到的，敬天惜物。」

另外一件讓他印象深刻的故事，則是第一季第一集拍攝花蓮重慶市場、蝸牛野菜攤的商家，志雄哥回憶：「阿英是原住民，她不喝酒，但她喝保力達，其實一樣（笑）。」 他說，阿英每天凌晨會去他們家附近的田採蝸牛，工作前都會站得直挺挺，拿一罐小米酒對天撒，並和老天爺報備：「不好意思喔，我現在來這邊打擾你們喔！」與她的信仰無關，這種敬天的儀式，令志雄哥備受感動：「每次採訪都覺得，這些人們真是太可愛了。」

Photo Credit: 公共電視、影製所提供

善用縮時與慢動作，營造電影感的畫面氛圍

導演出身的志雄哥，習慣圖像思考，對畫面細節尤為要求，更以4K攝影，並採用log檔拍攝，表現影像的細膩質感：「用log檔拍較方便後期調光，色彩比較統一，我希望能呈現溫暖的色調氛圍。」

提及選用縮時攝影呈現的場景，通常是為了讓觀眾看到「時空的轉換」，像是日轉夜，或是從半夜到清晨太陽升起，縮時更能感受到時間的流逝。另一點則是「環境的變動」，例如濱江市場每天半夜三點開賣，開賣之前就有很多卡車進駐擺攤，從集體下貨到推疊，用縮時看的話宛如螞蟻在移動，相當有趣。但也不是每次都這麼順利，志雄哥說：「事前無法預料到會有什麼突發狀況，如果中間遇到廂型車停在攝影機前，那今天就毀了，只好隔天繼續再拍。」

慢動作則主要是拍攝食物，或是職人磨刀子、炒菜等動作。但志雄哥強調，其實不見得需特地用在什麼情境中：「像是行人走路的慢動作也蠻美的，沒有目的性的緩慢畫面，反而讓人感覺很舒服。」

Photo Credit: 公共電視、影製所提供

第八集的創新嘗試：如何呈現菠菜的ㄧ生？

分享自己最喜歡的一集，志雄哥則坦承為第二季最後一集，由不同段小故事串起的「職人片」。在這集中，他和導演大玩各式獨特手法拍攝，無論是黑白片、廣角鏡頭，還是以一鏡到底拍攝清真小吃店等，皆展現不同以往的視覺效果，十分有趣。

其中《菠菜的島內旅行》即是以菠菜的主觀鏡頭呈現：「像是菠菜被澆水的畫面，我們是把iphone 放水裡面澆水拍攝而成。」藉由訴說菠菜是怎麼來的，符合原先菜市場節目「從產地到餐桌」的寓意。

Photo Credit: 公共電視、影製所提供

融合市場真實音效，別出心裁的聲音設計

第一季中，不同市場的音效也極具巧思。例如南方澳是漁港，就會將海的聲音作為素材，結合海鷗、漁船甚至打鐵等聲音元素，製作原創配樂。「第一季的聲音比較具象，第二季我們開始用foley擬音呈現。」志雄哥解釋，像老闆從冰箱拿出盒子放在桌上，音效師就會錄製盒子撞擊桌面的聲音，試圖做出立體聲的環境音。

「包括摩托車從畫面左邊騎到右邊的聲音，看電影我們都覺得理所當然，但台灣電視節目卻不是這樣。」foley在台灣電視產業中比較少見，多半是戲劇才會要求，但出於對影像製作的堅持，即使作業更為複雜且耗時，志雄哥仍希望可以藉此提升觀眾的觀影感受。

「我覺得自己真的是個神經病，但又有一點點使命感，在台灣做電視某種程度上一直讓人家看不起，可我希望看我的節目是一種享受，如果畫面已經很棒了，那聲音也可以更好。」懷抱著對業界的期許，志雄哥說道：「如果因為我這樣做，其他人有感受到，也許五年後大家都這樣做，那台灣電視的品質應該也會大幅提升。」

「就跟那些在市場打拚一輩子的人一樣，就算只是殺豬，也能把那頭豬殺得很漂亮。 當你用心去做那件事情，我覺得總有一天都會被看見。」

Photo Credit: 公共電視、影製所提供 劉志雄

目前《市場》確定暫時不會有第三季，問及將來想從事的新題材，志雄哥則回答為「工廠」：「市場裡的人受訪口條都不是問題，但工廠的人就不一樣了，他們一生可能面對的都是機器。」即便採訪的難度更高，有機會他仍想拍攝如螺絲、輪框、或麵包製作等傳統產業。「如果可以拍到的話，我覺得會是很棒的題目。而且工廠的生產線，無論縮時還是慢動作，用想像的就覺得很漂亮。」他興奮地說道。

近幾年受到全聯、家樂福等大賣場影響，傳統市場逐漸式微，對此志雄哥希望能藉由《我在市場待了一整天》，讓更多民眾看到市場職人們的可愛之處：「雖然這樣說可能沒什麼說服力，但這兩三年我真的從傳統市場學到蠻多東西，有太多人生哲學在裡頭，每一位菜市場裡的職人，都是你的生活導師。」

尤其傳統市場獨有的殺價文化，更是門藝術：「這是在全聯享受不到的樂趣，在菜市場不殺價老闆可能還覺得怪怪的，甚至會多送你兩根蔥...」他笑著說道。「我覺得傳統市場不會真的消失，只要年輕人願意多去走動，用心觀察買菜與賣菜的人之間的互動，某種程度上應該也會喜歡上傳統市場的。」

市場文化不斷改變，或許唯一不變的是，歷代職人們所積累起來的精神與生活態度，而我們都和志雄哥一樣，正因為親自走過，才更能瞭解菜市場的魅力所在，並愛上這段平凡、卻又精彩的庶民日常。

Photo Credit: 公共電視、影製所提供

本文經影製所DC Film School授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航