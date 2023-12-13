國民法官首起精障殺人案辯論終結：檢辯攻防殺父是否出於「選擇」，共識先治療5年再服刑
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檢方和辯方在最終言詞辯論時，聚焦在鍾男的殺父動機是否出於「對父親長期懷有恨意」做出選擇，律師強調「沒有證據證明他的殺意來自恨，他的內心在想什麼，我們都只能推測」，檢方則認為不能把所有言行問題都歸因於思覺失調症發作：
1名長期患有思覺失調症的鍾姓男子（以下簡稱鍾男）用啞鈴打死同樣患有思覺失調症的父親。台北地院7日開庭，由國民法官和法官共同審理。經歷4天開庭，3位精神科醫師、法醫和鍾母都出庭作證後，檢辯雙方昨（12）日辯論終結，雙方仍在鍾男的殺父動機上攻防。檢方以鍾男出於恨意做出選擇，求處12年到16年有期徒刑，辯護律師則呼籲法官理解精神疾病，爭取8年刑期。
不過雙方都認為鍾男在案發時責任能力因精神疾病減低可酌減其刑，且都同意在入監服刑前，鍾男應依監護處分，住院治療5年，待病情穩定後再入獄接受矯正。
檢方考量再犯可能性，求處12到14年有期徒刑
在最後論告階段，台北市地檢署的檢察官廖彥均以「父子關係」為主軸展開論述，批評辯方雖強調鍾男長期遭父親打罵、摸下體等不當對待，卻堅持這些事與殺父動機無關，將所有心問題都化約為「思覺失調症」。
檢察官說，檢方從頭到尾都不否認鍾男是精神疾病患者，也接受精神鑑定結論是案發當下鍾男因發病導致責任能力降低，但他要提醒的是，
「不能只同情精神病患者，卻忽略人性複雜，不論一個人的本質是否善良，內心都可能懷有恨意。鍾男的恨意來自哪裡？就是父子間長期的互相不諒解。」
廖彥均表示，單純從「急性發病」角度，無法解釋鍾男在殺父時的一連串的選擇。不管當下是否處於急性發作，鍾男都對父親懷抱不滿，證據包括曾對母親提議一起搬出去住、曾說希望爸爸以其他方式死掉、表示自己長期忍耐父親及批評被害人是「不及格的爸爸」等。
鍾男壓抑這些情緒而不自知，就在案發當天因便當買錯口味遭父親嫌棄後扔掉，決定出門「破處」時又被阻擋，這些衝突「觸發」了鍾男，導致他的恨意爆發，下手殺父。
廖彥均也指出，依鍾男過去的病史、服藥順從性、被害妄想症的情況，以及鍾母的教養方式和體能年紀等，認為鍾男日後回到家中，恐怕也不容易遵照醫囑服藥。加上思覺失調症本來就難以完全康復，精神鑑定也認為無法排除鍾男的再犯可能性。
可能再次發病的鍾男，會成為社會安全的不確定風險，為了將社會安全網的破洞補起來，鍾男有必要先接受監護處分，繼續住院治療，穩定病情後再入監服刑接受處罰和矯正。
監護處分是刑法所規定的一種保安處分。犯罪行為人有精神、心智、聽覺、語言障礙，依法不負刑事責任或者減輕刑事責任，如果認爲他有可能會再次犯罪或者危害公共安全的情形，法院就要宣告監護處分，由檢察官將其送往醫療、照護或福利等機構接受監護。
檢方整理多起類似的思覺失調症患者殺死直系血親的案件，並找出犯罪手段較接近，且都適用《刑法》19條第2項，即案發當下責任能力因病減低的案件做比較，指出法院判決通常落在12年到18年。
再考量其他量刑因子，對鐘男求處12年到16年的刑度，刑前監護處分5年。檢察官強調，假如鍾男入獄後有意悔改，6到8年時就可取得申請假釋資格，另也可依《刑法》98條「滾動式調整」刑期，申請免除剩下的刑期。
廖彥均也提醒國民法官，這是全台首件國民法官參與審判的精障殺人案，將會影響日後的判決，刑罰並非終結鍾男的人生，而是為了讓他成為嶄新的人。
辯方請求國民法官「理解」思覺失調症，建議8年刑期
辯方由法律扶助基金會的薛煒育律師進行最終辯護。薛律師以「理解」為論述主軸細數鍾男的一生，指出鍾男在生病前本來是個普通人，學校成績也不差，然而進入大學不久，人生即將展翅飛翔時發病。此後不但無法繼續就學、就業也不穩定。
數十年來鍾男陷入反覆發病、治療住院的惡性循環，共看診82次，身體和大腦的機能持續退化。近10年更與外界幾乎完全隔絕，每天和同為患者的父親相處。直到案發前幾年，鍾男頻繁反覆發病、被強制送醫住院4次，出院不久後，又再次急性發病，導致此悲劇發生。
薛煒育反問，如果鍾男是出於長期對父親的恨意遭到當日的衝突摩擦事件「觸發」而殺父，為何在中午因買錯便當和父親吵架時沒有動手，下午父親阻止他出門發生肢體拉扯時也未衝動行事，甚至還在傍晚6點多，打電話叫媽媽「買3個便當回家」？
他提醒法官，鍾男當時是在替魚缸放水時，突然對當時坐在客廳看電視、根本沒互動的父親起了殺意，原因難以解釋，「我沒有證據證明他的殺意是來自恨，檢察官也沒有，他的內心在想什麼，我們都只能推測」。
薛煒育更進一步指出，根據警察的秘錄器，鍾男在被警察上銬後，甚至意圖打警察，但因為手被銬住未得逞，「那他當下攻擊警察的動機是什麼？也是因為長期的恨意嗎？」
薛煒育強調，檢察官稱鍾男做出選擇，但是鍾男無法選擇生病，也無法選擇發病，更無法選擇自己要不要因病脫離社會、最終失控。他已經承認犯罪，也表達懺悔，更願意接受治療、控制病情，作為被害人家屬的鍾母也表達願原諒鍾男，盼鍾男能早日出獄團圓。
綜合以上考量，辯方認為依《刑法》19條第2項，鍾男的刑期應可酌減，建議法官量處8年的刑期。並與檢察官相同，依照精神科醫師的建議，在刑前監護處分5年，讓鍾男先透過住院治療穩定病情。
對於檢察官提出的假釋和「滾動式調整」刑期，薛煒育也指出，假釋並非申請就能過，除了要有「反省後悔的實據」，還要看鍾男在獄中的表現「打分數」。但鍾男中度精神障礙、手部也有重度肢體障礙，加上監獄的環境和生活方式，鍾男光要維持病情穩定恐怕就已不容易，更不用說爭取好表現來申請假釋。
《刑法》98條雖然給予免除刑期的機會，實務上這十幾年來僅2案申請成功，且都是輕罪，可見這條路根本難以說是「行得通」，不應以此為由對鍾男求處重刑。
薛煒育說，他並不認為此案唯一重點只有「思覺失調症」，而是鍾男的人生確實環繞著這個棘手的疾病打轉，被害人鍾父也長年深陷在這疾病中，鍾母更是深受家中有兩個病人所苦，一個原本普通的家庭因而改變。
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