【圖表】終於下雨了但夠嗎？互動圖看各大水庫每日進水情形

從去年（2020）下半年開始，因為缺乏颱風經過台灣等因素，台灣降雨量不多，而且雨沒有下到集水區，導致台灣許多縣市出現旱災。

從上週開始各地終於出現雨勢，而各地水庫也同時施放增雨焰劑的人工降雨作業。目前各水庫的水量進帳情形是如何呢？以下是從今年3月至今，每天各大水庫的每日進水量情形。資料來自水利署防災資訊服務網，單位依照原始資料以萬立方公尺呈現。

從上圖來看，從三月至今翡翠水庫每日進帳的水量都比較多，最近因為有下雨，從4月22日開始至今，每日都進帳超過100萬立方公尺的水量。而寶二水庫，至今仍沒有顯著增加進水量。

中部水庫的永和山、明德、湖山等，從三月至今的每日進水量都相當少，大多每日不超過10萬立方公尺。而其他水庫曾在三月底時，有獲得一波較多的進水量。

南部水庫從3月至今，進水量幾乎都很少，而近日的降雨有讓南化水庫與曾文水庫在4月24、25、26日，這幾天有較多的水進帳。

所以整體來看，近期的降雨情形，仍是翡翠水庫獲得較最多進帳。而南化水庫、曾文水庫的進水量，比過去一個月有少許增加。

根據29日的報導，29日凌晨的大雨有下對地方，北部與中部的水庫都有入帳，但是從各水庫的蓄水量來看，目前仍沒有顯著增加，以下是目前各水庫蓄水量情形。

目前供應新竹地區的寶山第二水庫蓄水量仍低於10%，中部的永和山、德基、明德、霧社等水庫也都低於10%，南部則是曾文水庫低於10%。

而根據中央氣象局的一週氣象預報，到下週三之前各地幾乎都沒有降雨的可能。所以這幾天的降雨，雖然有補充一點水庫的蓄水，但整體的旱象仍未解除。

Photo Credit：截圖自中央氣象局網站 2021-04/29~05/05各縣市一週天氣預報

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資料來源：水利署防災資訊服務網

核稿編輯：楊士範