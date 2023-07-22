毒氣包裹由中國發出，經台灣「貨轉郵」至南韓，中華郵政：先暫停送韓國物流

（中央社）南韓1家身障人士安置機構收到疑從台灣寄出且藏毒氣包裹。中華郵政今（22）日說，此包裹是「貨轉郵」郵件，並未入境台灣，已暫停物流公司轉往南韓郵件，待警察調查，若調查屬實，將開罰15萬元。

中華郵政暫停送韓國物流

媒體報導，南韓1家身障人士安置機構20日疑收到毒氣包裹，員工打開後出現頭暈、呼吸困難等情形。包裹寄件地疑為台灣，南韓警方已展開調查，確認是否為恐怖攻擊事件及包裹是否真從台灣寄出。

對此，中華郵政郵務副處長林立富說，昨（21）日下午接獲韓方來電後，就第一時間提供相關資料給予調查，目前瞭解包裹是透過貨轉郵到境外，已經通知業者，暫停送往韓國的包裹郵件，待警方調查後，再決定是否要恢復寄送。

林立富說，若此案件調查屬實，將會開罰業者新台幣15萬元，並保留損害求償的權利。

中華郵政指出，「貨轉郵」郵件，也就是境外的郵件先進來台灣後，再由台灣的中華郵政寄到郵件的送達地點，由於中國運能不足，因此透過「貨轉郵」到台灣中轉的郵件，反而比從中國直寄的速度還要快，價格上也更具優勢。

根據規定，「貨轉郵」郵件不得交寄銳利金屬、貴重物品、寄達國禁止進口物品、活生動物、猥褻物品、危險物品、麻醉藥品類及其他禁寄物品等8大類物品，相關郵件也會在海關過X光機確認沒有問題後，才會進行寄送。

Photo Credit：韓國濟州特別自治道廳公開資訊 南韓濟州特別自治道廳發布資訊，以疑似「生化恐怖主義包裹」描述本次「貨轉郵」事件，並呼籲南韓各地民眾收到不明郵件、包裹時，務必小心謹慎。

台灣中轉包裹在韓引恐慌，駐處澄清：中國寄出

（中央社）韓國各地出現來路不明的可疑國際包裹，因寄件地址標註Taipei, Taiwan而被認為是來自台灣。駐韓國台北代表部表示，查證後確認爭議郵包來自中國，是由「貨轉郵」方式經台灣中轉，並非台灣寄出。

駐韓國台北代表部（駐韓國代表處）發布新聞稿澄清，經通報財政部關務署後，查證爭議郵包實際上是從中國寄出，以「貨轉郵」方式中轉台灣來韓。代表部表示，會持續查證相關資訊，並即時與韓方共享、保持緊密聯繫合作。

韓國蔚山市一間身障福利設施20日接獲台灣交寄國際郵件，3名員工在開封後出現暈眩、呼吸困難等症狀，韓國當局大動作進行調查，各地也陸續出現可疑包裹通報，「來自台灣的不明包裹」在韓國輿論引起關注。

有些不肖網路賣家會透過寄出廉價商品或空盒，取得出貨資訊後捏造假好評，以提高賣場評價。部分民眾原本只將收到的不明包裹當作這類「刷單詐欺」（brushing scam）丟棄，但因這次事件開始提高警覺。

韓聯社等部分媒體引述警方說法，呼籲民眾留意寫有CHUNGHWA POST，來自P.O.Box 100561-003777, Taipei Taiwan的黃色或黑色包裝國際包裹。各地方政府與行政區也紛紛發送警報，部分內容僅提醒民眾注意「不明國際包裹」，也有警報指明來自「中國台灣」的包裹。

韓國科技情報通訊部已為預防內含有毒物質的國際包裹攻擊採取緊急應對措施，暫停輸入國際包裹；已輸入的可疑國際包裹將在進行安全檢查後再行寄送。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範