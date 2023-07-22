聯合國示警AI恐衍生巨大風險，拜登邀7大科技巨頭許下安全承諾

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今（22）日在白宮與科技領袖舉行的會議上提到人工智慧（AI）的「巨大」風險與前景，領袖們允諾在AI產業徹底改變社會之際，從網路攻擊到欺詐做好全面防堵。

拜登邀7大科技巨頭對AI許下安全承諾

《法新社》報導，拜登說人工智慧「為我們的社會、經濟和國家安全帶來極大風險，但也帶來令人難以置信的機會」，「這著實令人震驚」。

亞馬遜（Amazon）、人工智慧公司Anthropic、Google、新創公司Inflection、臉書（Facebook）母公司Meta、微軟（Microsoft）和研發聊天機器人ChatGPT的OpenAI等企業高層代表們在旁站立，拜登侃侃而談。

拜登說，隨著人工智慧愈來愈深入個人生活與商業活動 ，這些頂尖企業已允諾「引導負責任的創新」。「未來10年、甚至未來數年內，我們將看到比過去50年更多的科技變革，這是個令我吃驚的啟示…現場的團隊在引領負責暨安全的創新方面至關重要。」

會議開始前，這7家人工智慧巨頭允諾實施一系列自我監管的安全措施，白宮表示，這些措施將「凸顯未來人工智慧的3大基本原則：安全、可靠與信任」。

人工智慧能夠透過電腦程式學習，來完成許多目前由人類執行的工作，因而被視為一種強大的工具，但同時也衍生許多潛在的可怕風險。

這些企業在允諾中，同意開發「強大的技術機制」，例如浮水印系統，來確保使用者知道哪些時候的內容是來自AI、而不是由人類生成。

白宮的倡議表明他們正及早介入，解決AI產業發展速度快到國會可能來不及應付的問題。

官員們表示，拜登目前也正在擬定一項與人工智慧安全有關的行政命令，這項命令權力有限，但無須經過國會批准。

Photo Credit: GettyImages 七大科技巨頭派出的出席人員，由左至右依序是：亞馬遜總裁Adam Selipsky、OpenAIGreg Brockman、Meta（FB）總裁Nick Clegg、Inflection AI執行長Mustafa Suleyman、Anthropic執行長Dario Amodei、Google總裁Kent Walker，以及微軟總裁Brad Smith。

AI恐威脅和平安全，聯合國秘書長籲設護欄約束

（中央社）聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）早在7月18日警告，人工智慧（AI）恐對全球和平安全帶來風險，要求所有會員國緊急設置護欄以掌控這種科技。

《法新社》報導，聯合國安全理事會首度對此議題舉行會議，古特瑞斯會中表示：「很明顯的，人工智慧將對我們生活所有領域造成影響。」

古特瑞斯說：「生成式人工智慧（Generative AI）在善惡方面都具有龐大潛力。」他表示，儘管人工智慧可能幫助消除貧窮或治療癌症，這種科技也可能對「全球和平安全造成非常嚴重的後果」。

Photo Credit: GettyImages 2023年7月18日，聯合國在美國紐約總部舉行人工智慧（AI）對全球影響的會議，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）當時直指AI將危及全球和平安全。

目前擔任聯合國安理會輪值主席國英國的外交大臣柯維立（James Cleverly）表示，人工智慧「將影響安理會工作，它可能增強或破壞全球戰略穩定」。

柯維立指出：「它對我們關於防禦和威懾的基本假設形成挑戰。」英國2023年稍後將主辦人工智慧高峰會。

古特瑞斯要求所有成員國制定具法律約束力的協議，以在2026年底前「禁止致命性自主武器系統」。

他說，儘管人工智慧能夠用以辨認暴力模式或監測停火，但警告，若被恐佈分子或懷有惡意的政府所用，恐致「死亡和破壞達到可怕的程度」。

古特瑞斯還警告，人工智慧故障恐釀成嚴重破壞，尤其是這種科技用於核武系統或生物技術方面。

古特瑞斯呼籲成立工作團體，希望今年年底前制定全球人工智慧治理方案。

他重申贊成聯合國仿照國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）或國際民航組織（International Civil Aviation Organization），設立機構支持監管人工智慧使用的行動。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範