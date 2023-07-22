聯合國示警AI恐衍生巨大風險，拜登邀7大科技巨頭許下安全承諾
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日前聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告，人工智慧（AI）恐對全球和平安全帶來風險，要求所有會員國立法管理AI技術，而今（22）日美國總統拜登（Joe Biden）終於邀請七大科技巨頭出席會談，要求他們承諾做好AI的安全管控。
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今（22）日在白宮與科技領袖舉行的會議上提到人工智慧（AI）的「巨大」風險與前景，領袖們允諾在AI產業徹底改變社會之際，從網路攻擊到欺詐做好全面防堵。
拜登邀7大科技巨頭對AI許下安全承諾
《法新社》報導，拜登說人工智慧「為我們的社會、經濟和國家安全帶來極大風險，但也帶來令人難以置信的機會」，「這著實令人震驚」。
亞馬遜（Amazon）、人工智慧公司Anthropic、Google、新創公司Inflection、臉書（Facebook）母公司Meta、微軟（Microsoft）和研發聊天機器人ChatGPT的OpenAI等企業高層代表們在旁站立，拜登侃侃而談。
拜登說，隨著人工智慧愈來愈深入個人生活與商業活動 ，這些頂尖企業已允諾「引導負責任的創新」。「未來10年、甚至未來數年內，我們將看到比過去50年更多的科技變革，這是個令我吃驚的啟示…現場的團隊在引領負責暨安全的創新方面至關重要。」
會議開始前，這7家人工智慧巨頭允諾實施一系列自我監管的安全措施，白宮表示，這些措施將「凸顯未來人工智慧的3大基本原則：安全、可靠與信任」。
人工智慧能夠透過電腦程式學習，來完成許多目前由人類執行的工作，因而被視為一種強大的工具，但同時也衍生許多潛在的可怕風險。
這些企業在允諾中，同意開發「強大的技術機制」，例如浮水印系統，來確保使用者知道哪些時候的內容是來自AI、而不是由人類生成。
白宮的倡議表明他們正及早介入，解決AI產業發展速度快到國會可能來不及應付的問題。
官員們表示，拜登目前也正在擬定一項與人工智慧安全有關的行政命令，這項命令權力有限，但無須經過國會批准。
AI恐威脅和平安全，聯合國秘書長籲設護欄約束
（中央社）聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）早在7月18日警告，人工智慧（AI）恐對全球和平安全帶來風險，要求所有會員國緊急設置護欄以掌控這種科技。
《法新社》報導，聯合國安全理事會首度對此議題舉行會議，古特瑞斯會中表示：「很明顯的，人工智慧將對我們生活所有領域造成影響。」
古特瑞斯說：「生成式人工智慧（Generative AI）在善惡方面都具有龐大潛力。」他表示，儘管人工智慧可能幫助消除貧窮或治療癌症，這種科技也可能對「全球和平安全造成非常嚴重的後果」。
目前擔任聯合國安理會輪值主席國英國的外交大臣柯維立（James Cleverly）表示，人工智慧「將影響安理會工作，它可能增強或破壞全球戰略穩定」。
柯維立指出：「它對我們關於防禦和威懾的基本假設形成挑戰。」英國2023年稍後將主辦人工智慧高峰會。
古特瑞斯要求所有成員國制定具法律約束力的協議，以在2026年底前「禁止致命性自主武器系統」。
他說，儘管人工智慧能夠用以辨認暴力模式或監測停火，但警告，若被恐佈分子或懷有惡意的政府所用，恐致「死亡和破壞達到可怕的程度」。
古特瑞斯還警告，人工智慧故障恐釀成嚴重破壞，尤其是這種科技用於核武系統或生物技術方面。
古特瑞斯呼籲成立工作團體，希望今年年底前制定全球人工智慧治理方案。
他重申贊成聯合國仿照國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）或國際民航組織（International Civil Aviation Organization），設立機構支持監管人工智慧使用的行動。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：楊士範
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航