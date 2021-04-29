位於柏林圍牆的車站寫著教訓：忘記歷史，注定重複歷史

記得有一次朋友說過，香港的中學歷史教育其實做得不錯。來到柏林旅遊，參加當地的導賞團，聽導遊的講解，也不難明白當中的內容。朋友的意見，放在現在香港近兩年的處境，是否仍然有效，則見仁見智。

2015年聖誕前夕，我和兩位朋友乘地下鐵U-8線，到柏林市中心的Gesundbrunnen（直譯：健康泉源）。冷戰時，車站正好位於柏林圍牆，圍牆將柏林一分為二。東西德統一後，很多冷戰時不為人知的事情才逐漸曝光。從車站出來，有個很特別的導賞團，叫「柏林地下世界」（Berliner Unterwelten），介紹柏林冷戰時的防空洞、鬼車站、地下隧道等。我和兩位朋友都很喜歡這個歷史導賞圍。導遊帶我們在地下隧道四處穿梭，藍色燈光照來，說話時牙齒發光。去到隧道盡頭，一開門竟然是另一個地下鐵站，相當有趣。這是我在柏林參加過最有趣的導賞園，看到柏林冷戰時，一則有趣的歷史。

前西德的聯邦總理科爾（Helmut Kohl）曾經說過：「不識歷史者，則無法明白當下及無法規劃將來。」（Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten） 這句說話經常被人引用，告誡世人要記住歷史的教訓，要理解現在與未來，必須要理解過去。然而，科爾的這句話，其實也不是他首創。在Gesundbrunnen的車站內，牆上也掛了一句似類的德文翻譯（原文是英文），出自西班牙裔美國哲學家喬治．桑坦亞納（George Santayana）：不識歷史者，注定重轁覆轍。（Wer die Vergangenheit nicht kennt, ist dazu verurteilt, sie zu wiederholen） 數年前，我去了波蘭的奧斯維辛集中營，集中營內也掛著這句話。這句話不難明白，不過人是否從中得到教訓，那又是另一回事。

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喬治．桑坦亞納已經幾乎被人遺忘，不論是哲學抑或文學著作。英文世界也甚少提到他，莫說更加陌生的華文世界。上文引述的句子，更經常被誤會是英國哲學家Edmund Burke所說。1863年，Santayana出生在西班牙，年少時移居美國，在美國哈佛大學學習哲學。1886年哈佛大學畢業後，他來到柏林，在柏林大學兩年後，隨後再回到哈佛大學。1889年完成自己的博士論文，題目是後黑格爾主義者Hermann Lotze的系統哲學。

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畢業後，他留在哈佛大學任教。桑坦亞納可說是美國學界的公共知識分子，除了哲學以外，他的文學上的造脂也很高。1935年出版的小說《最後的清教徒》（The Last Puritan），成為當時美國暢銷書。他的哲學寫作很多時充滿了文學色彩；他關心人的處境，哲學離不開人的存在經驗。英國作家Somerset Maugham甚至說，桑坦亞納選擇不做文學家，而是哲學家，是美國文學界的損失。諾貝爾文學獎得主T. S. 艾略特（T. S. Eliot）更是他在哈佛大學時的學生，或多或少受到他的影響。雖然桑坦亞納在美國受教育及工作，不過一生都沒放棄西班牙的護照。1912年，他從哈佛大學退休，晚年在意大利羅馬渡過餘生。

Photo Credit: Wikimedia Commons, Public Domain 喬治．桑坦亞納（George Santayana）。

桑坦亞納的哲學著作當今想已經甚少人提起，儘管當時他與美國哲學家杜威齊名。現在還有人知識杜威是誰，不過他卻已經沒多少人記得。回到歐洲後，桑坦亞納在1916年寫了一本小書——《德國哲學中的獨我論》（Egotism in German Philosophy），批評康德、費希特、黑格爾、叔本華、尼采的哲學。書中內容從現今的角度，已經顯得有點過時。不過，放在歷史的脈絡，可以說是他對當時的德國文化的思考，思考哲學、歷史與生活之間的關係。他批判德國哲學家的「超驗哲學」（transcendental philosophy）是一種幻象，將哲學與現實生活完全割裂，道德信條與哲學也毫無關係，最終只會導致極端的狂熱主義（fanaticism）。他判斷，德國觀念論天才的理念產物，卻忽視具體的生命中，理念與現實需要互相協調。

香港中學歷史教育每隔幾年便更改內容，為符合政治需要。朝令夕改，折磨老師，也折磨學生。不懂歷史的教歷史，能不悲乎？歷史沒有如果，可是歷史卻不斷重複。就如桑坦亞納預言一樣，時代不同，人性卻依然如此。

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