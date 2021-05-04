「因為我必須趕快好起來」：傷害自己竟是為了「調節情緒」？

文：簡嘉貞（諮商心理師、輔導教師）

自傷之前的你，在想些什麼？

如果你問有自傷過的人這個問題，他們可能會說想不起來。「那時候就很難受啊，只會想趕快感覺好一點。」

自傷，不管在哪個年齡層，一直是常見但禁忌的話題。很多人不懂為什麼有人會以自我傷害來面對痛苦，但對曾經自傷的人而言，那卻是「最快」回到正常生活的方式。

很矛盾嗎？他們比誰都希望趕快平復情緒。

「所以，你沒辦法停止自傷，是因為自傷對你來說是有功能的。」我如此反映。

她點點頭，接著說：「因為我必須趕快好起來，才能繼續做我要做的事。」

原來，她其實內心是焦急的。她很擔心如果自己一直處在這個狀態的話，會受情緒影響太久，使得她更沒有辦法早點進入「工作狀態」。她是個很有責任感的人，對她來說，就是因為時間壓力與要做的事情太多而把她逼急了。因此，在想到要趕快緩解情緒之時，她也用一樣的「急」去思考什麼樣的方式是最有效率的。

當然，會引發情緒的原因可能都有每個人的特殊性，但在眾多曾自傷的人的描述之中，我最常聽到的，是他們不知道怎麼平復情緒，所以才有此舉動。

這種傷害自己的方式，竟是為了幫助自己。

既然是「調節情緒」的一種方式，那需要這麼大驚小怪嗎？

需要。我們必須傳達給自傷者一個感覺，讓他知道我們重視他的自我傷害行為，因為這並不是一個好的情緒調節方式。

自我傷害的方式有很多種，其中又以「割」自己的方式，最令人提高警覺，為什麼呢？因為血的出現會讓旁人有很多擔心，除了不確定危險性有多高，還有這個人是不是正在進行更進一步的自殺行動。

因此，我碰過經常割自己的人曾跟我說，他不知道為什麼別人聽到他自傷會那麼緊張。對他來說，那只是紓壓方式的其中一種，只是不巧，那種方式會留下疤痕。

可是，自傷真的沒有不好嗎？我的答案是不贊同與擔心的。因為通常會用自傷來處理情緒的狀況，代表個人的情緒已經超載，超過個人可以負擔與調節的能力，以及尚未找到有效的方式來因應自己過度強大的情緒；如果經常用自傷來調節情緒，更可能造成更多的傷害，例如負向自我價值、低自尊、限縮了在情緒上想到其他調節方式的可能性等等的後座力。

自我傷害的念頭出現時，可以如何處理？

可以試試看透過「別的感覺」來幫助你轉移對痛苦的注意力。

當自我傷害的想法出現時，通常已經到了情緒滿載的狀態了，而這時候，如果出現自傷的念頭，其實代表著你對痛苦的忍受力已經達到極限，需要「別的感覺」的出現，以防自己被難以招架的痛苦搞得更糟。

你可能看過有些人在很激動時，會出現一些較為醒目的舉措，例如往身上澆水、拿筆在紙上亂畫、捏爆橘子等，先不論這些紓壓方法是否適合，這些其實都是他們正在因應自己的感覺，幫助自己面對焦慮。

通常我會建議來談的人，如果可以的話，先離開當下的情境，否則會繼續陷在自己的小圈圈裡走不出來。以前曾有學生告訴我，他找到有效幫助自己因應超載的情緒的方式，就是馬上騎腳踏車出門晃一圈，吹吹涼風，最後再到超商挑一個喜歡的甜點，吃完再回家。這對他來說，能夠在短期有效因應他又想傷害自己的衝動。當然很重要的前提是：他可以接受自己必須先花一段時間來調適情緒，而不是求快速地解決。

因此，要能急救自己，我認為第一重要的關鍵在於：有沒有想要採取更好的作法來面對情緒。如果還沒有覺得自我傷害嚴重到必須改掉，那我猜康復可能還是一條漫漫長路。

先問問自己有沒有想改，然後，你才有機會慢慢找你獨特的情緒急救方式。

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本文經心理師的深夜學堂授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航