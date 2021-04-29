彭淮南獲頒清大名譽經濟學博士，談及房價「提高利率會傷及無辜」

今（29）日上午於國立清華大學，中央銀行前總裁彭淮南受頒授名譽經濟學博士。彭淮南表示清華是世界級名校，今天在故鄉新竹獲此珠榮，感到莫大光榮。演講中談及當年臨危受命擔任中央銀行總裁的過往，從歷經亞洲金融危機、渡過全球金融海嘯到近年力抗大國量化寬鬆下通膨。

彭淮南也回應「利率」與「房價」問題，引述國際貨幣基金組織資料強調，處理房價上漲採提高利率的方法是大而不當的措施，也會傷及無辜，政策目標應將捷運向郊外延伸、廣建社會住宅才能更健全房市。

歷經各種金融危機 彭淮南：貨幣政策既是科學，也是藝術

彭淮南指出，1998年臨危受命出任中央銀行總裁，即面臨亞洲金融危機。資金外流新台幣持續貶值，銀行放款利率大幅上升。經濟活動也因利率上升而受到影響。

他強調這些問題，教科書說法是採取寬鬆的貨幣政策，是放任新台幣貶值，但貶值只會加速資金外流，也難以改善國內流動性不足的現象。傳統作法既不能治本，也不能治標。「盡信書不如無書」，教科書列示的是原理原則，在實際應用時，要能因時因地制宜。正如哥倫比亞大學教授Mishkin所說，「貨幣政策既是科學，也是藝術。」

彭淮南說明，當時問題的源頭其實是在外匯市場。央行首要的工作就是堵住這個漏洞，宣布停止國內法人辦理無本金交割遠期外匯交易（non-deliverable forward、NDF）交易。

記得當時受記者責難，批評這種做法是有違「自由化」，甚至類比為獨裁強人。他強調自由化並非毫無紀律，當市場不穩定將帶來鉅大的社會成本，危及經濟金融穩定時，就有必要採取措施。這位記者升任某週刊的總編輯，終於在2009年全球金融危機時，寫了篇『報告彭總裁：我錯了』的文章，承認當年的看法是錯誤的。很佩服她的勇氣。

彭淮南說，2006年美國發生的次級房貸危機，引發了2008全球金融危機，面對此一情勢，央行不但調降銀行存款準備率，對金融機構提供流動性；並7度調降重貼現率，以減輕個人及企業的資金成本，支應經濟成長所需的資金，穩定了物價。

中央銀行提供

他也談及近年的大國量化寬鬆（Quantitative Easing, QE）。由於小型經濟體的外匯市場，常受國際資金移動干擾，當經濟大國採行量化寬鬆，就像大白鯊跳進小池塘，引起水花四濺，導致小國貨幣升值，資產價格上漲；反之，則導致貨幣貶值，資產價格下跌，干擾了經濟金融穩定。

難怪哈佛大學故經濟學教授Martin Feldstein曾有肺腑之言：「從美國採行QE以來，就沒有資格批評其他國家干預匯率。」

彭淮南強調，外匯市場如果出現新台幣升貶預期心理，會造成新台幣對美元的價位變動擴大。例如，若預期新台幣對美元升值，就是說新台幣升值的預期心理會實現。若預期心理頻繁發生，新台幣對美元價位也會頻繁波動，不利正常的經濟活動。

彭淮南感嘆，多年的工作經驗深深地體認，匯率政策應與貨幣政策等量齊觀，不可偏廢。台灣是小型高度開放的經濟體，應該採行管理浮動匯率制度，並在必要時實施一定程度的資本管理，以保有貨幣政策的自主性才行。

房市僅是經濟一部分 提高利率會傷及無辜

彭淮南針對央行為何不提高利率，因應房價問題而採取總體審慎措施？答案就是要對症下藥。利率的影響是全面的，而房地產市場只是整體經濟的一部分，為穩定房市而大幅提高利率會傷及無辜。

他解釋，台灣住宅每100戶僅有26戶向銀行借款，利率對房地產的影響有侷限。國際貨幣基金組織即認為，處理房價上漲，採提高利率的方法是大而不當的措施。

彭淮南表示，瑞典央行為處理房價上漲問題，於2010提高利率，導致通縮壓力上升，旋於2011年起轉而調降利率，至2014年甚至降到零，是活生生的失敗案例。

另據國際貨幣基金組織的實證研究，「低利率」與「房價」上漲沒有必然的關係。2002至2006年，英國、澳洲利率均高於美國，房價漲幅卻高於美國；同期間，日本維持低利率，房價卻下跌。

彭淮南強調，更重要的是，當時台灣的實質利率並未偏低，2009到2021年絕大多數期間，台灣的實質利率高於主要國家，日本野村證券的研究也認為「台灣的政策利率並無偏低的問題。」

中央銀行提供

彭淮南回憶，還記得2015年初，財政部張前部長來訪，告訴我他推動的「房地合一課稅」法案遭遇困難。由於該法案可遏阻房地產的投機行為，有助房市健全，而且南韓、新加坡、香港、英國、加拿大、澳洲等均以租稅為手段平穩房市，乃盡全力協助溝通，獲立法院王前院長支持，由李桐豪立委提案將法案逕付二讀，而於2015年三讀通過。

他說張前部長曾於行政院及公開場合對央行表達謝意。該法案於2016實施，對短期內買賣房地產的利得課以重稅，一年內的利得稅率即高達45%。

自實施後，投機客退場，房市景氣降溫，交易量明顯縮減，價格則緩跌。2019年來，受主要國家量化寬鬆貨幣效果影響，以及政府推動台商回台與國人境外資金回流，加以廠商大量進駐科技產業園區，帶動周邊購屋需求，且建商積極購地，致地價上揚，推升中南部房價。

彭淮南表示，2020年上半年受疫情干擾，房市買氣暫趨觀望；下半年起，因國內疫情控制得宜，經濟表現良好，房市交易明顯增溫，並出現預售屋紅單炒作現象。

彭淮南指出，為抑制房市炒作，避免過多資金資源流入房地產市場，政府於2020年推出「健全房地產市場方案」，央行分別於今年3月推出兩波選擇性信用管制措施；財政部則推動房地合一課稅2.0，延長最高稅率適用年限，並在今年4月9日經立法院三讀通過，新制將於7月1日起實施。

最後，彭淮南認為，健全房市除從上述需求面管理外，也宜從供給面著手，如捷運向郊外延伸、廣建社會住宅。供需雙管齊下，效果將更為良好。這些政策、措施與制度改革等，使得台灣多年來物價漲幅低而穩定，新台幣匯率也具有反通貨膨脹與反景氣循環的功能，幫助了經濟持續成長。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航