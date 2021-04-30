從核食到核廢水無不陷入「媚日」疑慮，謝長廷請找回「代表」身分吧！

本月上旬，日本政府日內閣會議決定，兩年後將把福島第一核電站的廢水排入海。消息一出，第一時間引發中韓反彈，中國外交部發言人趙立堅要求「全面公開」，南韓總統文在寅研擬向國際海洋法庭提仲裁。不過事發不到一周，中國商務部表示，認真評估威脅，韓國外交部長鄭義溶改口「沒必要堅持反對」。

中韓兩個「永遠的鄰國」對日態度180度轉變，明顯朝向縮小紛爭邁進，日方則緊貼著國際原子能總署（IAEA）的科學程序當作防衛手段，設法在美日峰會前夕，把衝突限縮在可控範圍。

核電、核安、核災所涉及的國內、國際政治角力，恐怕與核子能科學本身一樣複雜。令人不解的是，我方立場竟如此分歧，甚至引爆國內政治鬥爭。

謝長廷的一系列發言，為的是什麼？

駐日代表謝長廷第一時間透過臉書發言，上拉「必須走向非核政策」，同篇貼文試圖反證「台灣核能發電廠的廢水也是排放入海」；三天後，謝代表與中國網軍和國內媒體槓上；4月22日再發表800字長文回擊立委質疑；隔兩天，貼出台灣廢水有「氚」的證據，自稱是不用「坐牢」的擔保。原能會主委謝曉星備詢回答：「謝不是專家」。

謝代表完美的陷入了國內「政治風暴」，在正式回到台灣備詢之前，謝只發臉書的應戰策略或許換得了幾許「主控權」，但這些努力有無隱含更大的國家利益，令人不解。

美日峰會後，日方內閣、國會發言觸及台海安全的頻次升高，日方仍不脫維持戰略模糊的基調，但自衛隊出動的時機，法源依據等討論已檯面化，適逢日本眾議院選舉，公開拉近對中距離的主張，更可能成為候選人的票房毒藥。此一背景下，中華民國駐外單位如能積極奔走，催生日本版的《台灣關係法》，國人非但不應該給予譴責，更該給予掌聲。

Photo Credit: AP / 達志影像 日本首相菅義偉與美國總統拜登

外交人員在外平時累積的交誼，暗地裡被穿的小鞋，挨的拐子，理應是為了更大的國家利益。可惜的是，觀察謝長廷從台灣香蕉輸日、福島核食輸台、福島核災廢水的處置，無不陷入「媚日」的疑慮中，不禁令人懷疑，謝長廷身為中華民國駐日單位最高領導人，是否忘了面對駐在國，唯有依循「外交處理」，才有換得國家尊嚴的空間。

抗議不只是最簡單的事情，也是身為駐日代表最該做的事情

外交人員定期返台述職，除了報告駐在國工作業務，更重要的是，趁此機會，了解國內政治氛圍，遠在第一線的外交人員，不可能比他的「國內戰友」更了解目前國內政治的地雷區，因此外交人員不應該，也沒有必要陷入國內政治紛爭。

謝長廷在4月22日臉書發文表示「對我來講抗議是最簡單的事情，寫張抗議書交給交協就可以」，但這正是身為代表該有的「紅線」及「底線」，謝長廷大可強調「依循311台日互助的精神，向日方提出嚴正抗議，決不允許核災水汙染台灣周邊海域」。這種外交辭令，看似無關痛癢的發言，既不會害他被日方驅逐出境，也能保護中華民國基本立場。

然而謝長廷拉高對決態勢，如果是陷入個人職位的「保衛戰」，對抗民進黨內「沒有非謝不可」、「做夠久了」的氛圍，陷入「返台」形同「回不去」的糾結，恐怕更令外界起疑，謝長廷與台灣日本關係協會會長邱義仁之間的協調，是否出了問題。

Photo Credit: 中央社 台灣日本關係協會會長邱義仁

謝長廷無需惡補核能知識，充當原能專家打筆戰。對日本，只要表明立場，中華民國在核安、在食安各層面，都沒有妥協的空間；對國內，科學標準如何操作，各機關需要積極整合意見面對，由代表處負責開路，對日交涉。

謝長廷，請找回「代表」身分吧；謝長廷的幕僚們，請考量國家利益吧；謝長廷所屬的民進黨人，請想想蔡總統口中的中華民國台灣吧。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航