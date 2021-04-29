台灣首見防疫旅館員工確診，緊急撤離412人，陳時中擔心可能形成傳播鏈

中央流行疫情指揮中心今（29）日召開記者會，公布國內新增2例「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）本土及1例調查中確診病例。本土病例中1例為桃園諾富特機場飯店（以下簡稱諾富特飯店）員工，為台灣首見防疫旅館員工確診。

指揮官陳時中表示，今早已陸續將住在諾富特飯店的人員安排至集中檢疫所，並進行環境採檢，該飯店將於今日下午5時全數清空。陳時中表示，與此飯店有關聯的華航機師總計6位，但他評估由飯店員工傳染給機師的可能性低。清空飯店的主要目的是擔心飯店內可能已有其他員工染疫。

防疫旅館員工染疫，撤離該飯店412名人員、已發現3名人員發燒

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增2例本土及1例調查中武漢肺炎確定病例。本土病例中，1例為諾富特飯店員工（案1120）、1例為案1078同住家人（案1121）；調查中病例為中華航空公司（以下簡稱華航）機師（案1122）。

指揮中心表示，案1120為本國籍40多歲男性，為諾富特飯店員工，近期無出國史，平時工作項目為檢查房間環境之清潔，偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作期間佩戴口罩及手套。

個案4月17日起陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，並於4月19日至4月26日間多次至診所就醫，因症狀未改善，4月27日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，收治住院隔離並採檢，於今日確診（Ct值21，血清抗體IgM及IgG皆為陽性）。

指揮中心指出，這名飯店員工獨居未與家人同住，已初步掌握接觸者107人，包括友人、職場接觸者及就醫接觸者等，其中4人列居家隔離、103人列自主健康管理，將持續調查個案活動史及接觸史，匡列可能接觸者。

因應諾富特飯店員工確診，指揮中心將召回該旅館所有員工進行採檢，針對目前住宿於該旅館之人員，今日將全數安排至6處集中檢疫所，另已採檢39件該旅館之環境檢體送驗。

指揮官陳時中表示，目前住宿於諾富特飯店的人員為412位，其中員工為207位、華航機師109位、外籍機師76位，以及一般房客20位。陳時中表示，目前已有178位離開飯店、當中3位有發燒已先送至醫院，25位人員留在旅館善後。

陳時中表示，諾富特飯店將於今日下午5點全數清空並進行環境採檢，靜置數天後再全面消毒。

本圖灰底代表確診病例曾待過同一空間，以顏色深淺表示傳染關聯性的高低。在同住家人的情形中，經由共處一室而傳染的關聯性較高，機場防疫旅館的情形則為有關聯性，但還無法判斷因果關係。

為何清空飯店？陳時中：擔心飯店內部有可能的傳播鏈

陳時中表示，與諾富特飯店有關聯的華航機師總計有6位（分別為案1079、1092、1101、1102、1105、1122）。近日華航機師接連染疫的源頭，陳時中表示境外感染和經由旅館員工傳染都有可能，目前還無法排除其中一種，但他評估由飯店員工傳染給機師的可能性低。

陳時中表示，之所以清空諾富特飯店，主要是擔心是否在飯店內已有其他員工染疫。陳時中指出，諾富特飯店有確實執行房間的清潔，案1120在該飯店是擔任最後檢查的角色。

陳時中表示，倘若問題是出在環境，接觸風險較高的就可能是第一線負責清潔房間的人員。陳時中表示，目前推測的一種情形是，有可能是飯店其他員工已染疫，案1120才被感染。染疫的工作人員傳播鏈就因此在房間內留下了病毒，造成了環境污染，進而造成多人的感染。

陳時中表示，目前將可能形成內部傳播鏈的人員都送至集中檢疫所，安排一人一室並進行檢驗，如有發現任何問題都可即時送醫。

由於案1120自4月17日起就有相關症狀，陳時中推測個案可能從15日開始就已進入可傳染期，他認為這次在通報、送檢的速度上確實慢了。

指揮中心表示，案1121為本國籍40多歲女性，為案1078（某航空公司機師）之同住家人，4月20日列為居家隔離接觸者並採檢，檢驗結果為陰性；個案4月27日因出現胸悶、呼吸困難等情形，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（Ct值18）。

由於個案發病前2天為居家隔離期，未與他人接觸，故無匡列接觸者；另案1078之接觸者中，截至目前除案1121發病確診外，其他家人及職場接觸者等共28人檢驗結果皆為陰性。

指揮中心指出，案1122為本國籍50多歲男性，為某航空公司貨機機師，4月2日至4月9日曾執勤至美國，返台後於防疫旅館檢疫至4月15日，期間無症狀，檢疫期滿採檢結果為陰性。

個案4月19日再次執勤至美國，4月24日自美國經日本返台，4月25日入境後返回住處居家檢疫，4月27日出現喉嚨痛及發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（Ct值21）。

指揮中心表示，已掌握案1122同住接觸者1人，列居家隔離，職場接觸者調查匡列中。

因應近期華航血清抗體陽性機師之同住家人陸續確診，考量醫護人員、中央及地方政府防疫人員以及高接觸風險第一線工作人員之同住者亦屬高感染風險族群，指揮中心也宣布自5月3日起，開放醫護人員、中央及地方政府防疫人員及高接觸風險第一線工作人員等實施計畫第一類至第三類對象之同住者公費接種武漢肺炎疫苗。

指揮中心表示，也考量診所及其他醫事機構（包括藥局、捐血機構、病理機構、醫事檢驗所等）未納入第一類接種對象之所有非醫事人員亦為高感染風險者，該等人員及其同住者亦納入本階段公費開放對象。

案1112活動場所，桃園市政府已完成消毒作業

（中央社）指揮中心昨（28）天公布武漢肺炎本土案例的案1112活動足跡，桃園市政府環保局立即對足跡點啟動清消作業，民間業者表示，除了每天的消毒工作，也會配合市府後續規劃。

國內一名70多歲男性（案1112）因送餐給染疫家人遭感染，根據指揮中心疫調足跡，個案曾於4月20日下午1時20分至3時30分到平鎮區北興活動中心，下午4時到懶得煮客家麵食館金陵店、下午5時到中壢區阿曼達舞場。21日上午9時至11時30分、下午1時曾到桃園區中埔國小參與樂齡學習課程。

環保局表示，在接獲訊息後，就由清潔隊分頭前往桃園區、平鎮區及中壢區的足跡點進行清消作業。

教育局表示，對於案1112曾參與中埔國小樂齡學習課程的活動史，已安排在下午4時由環保局入校進行消毒，樂齡中心學習課程也停課一週。

平鎮區北興里里長莊訓城表示，案1112報名活動中心的樂齡國標舞蹈班，這是外地人借用活動中心開課，個案也不是里民，市政府目前已經完成消毒，活動中心會關閉兩週，請里民不要驚慌。

「阿曼達舞場」員工表示，收到衛生局通知後立即加強消毒，且當天舞會也有實聯制，客人進場須先量體溫及酒精消毒，店家每晚9時也都會例行消毒。今明2天的客人訂位都已取消，店家將進行大消毒，5月1日才會重新營業。

懶得煮客家麵食館上午正常營業，店員表示看了新聞才知道有確診者來過，員工也擔心感染，下午公布疫調足跡後，店內門可羅雀，員工擔心工作受衝擊，但店員指出，每天休店後都會消毒，至於是否要暫時停業，還要等市政府及老闆通知。

今日記者會上，陳時中也說明目前已匡列案1112接觸者111位，目前已採檢39位、待採檢72位。其中3位採檢結果為陰性、檢驗中為36位。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航