席捲世界的抗爭符號：小丑、V怪客、嘴平伊之助如何成為反抗的象徵？

文：CCC編輯部／侯名晏、賴萱珮

抗爭，古今中外歷史皆在發生，但近年來的抗爭有個趨勢，充滿感染力與號召力的圖像符號與音樂，似乎成為抗爭人士表達意見、抗爭中的重要利器。因此，漫畫裡的角色如小丑、V怪客可以挪用成為反抗的象徵符號，運動中也常自發孕育出許多符號，太陽花、雨傘、黃背心即是代表。

台灣

318公民運動#創造符號型

2014年3月18日，臺灣立法委員張慶忠在委員會排案討論《海峽兩岸服務貿易協議》時，逕自宣布協議通過初審並依法進入立法院，引起許多民間團體不滿，因此在立法院外發動抗議，並在晚間九點半之後發動占領立法院的行動，直至4月10日占領結束，離開立法院。其中因為有人送向日葵花到現場加油打氣，而引申為太陽花照亮黑箱協議之意，進而成為此次運動的象徵物，此系列抗爭常被稱為太陽花運動。

Photo Credit: 繪製／All About Square，CCC創作集提供

香港

雨傘運動#創造符號型

2014年9月，為了爭取香港特首真普選而發起的占領中環運動，主張以非暴力的公民抗命方式占領中環要道，因警方發射催淚彈驅趕民眾，民眾紛紛帶著雨傘上街阻擋催淚彈，因而被稱為雨傘運動。

Photo Credit: 繪製／All About Square，CCC創作集提供

反送中條例#挪用符號型

2019年2月，香港政府開始修訂逃犯條例，但刪改後的法條可能會導致香港人在行政長官同意下就可引渡到中國受審，而引發各界反對。在港府強硬試圖通過法案的態度下，抗議從原本和平遊行，爆發為長期抗爭。佩佩蛙原為2008年漫畫家馬特．弗里創作的漫畫角色，早期在網路論壇作為梗圖角色走紅。2016年因為被貼上納粹符號用在川普選舉中，被視為種族歧視、反猶太人的符號，甚至被原作者在劇情裡賜死。但在2019年反送中運動，因為其有趣的外表而被視為捍衛民主自由的勇士。

Photo Credit: 繪製／All About Square，CCC創作集提供

黎巴嫩

黎巴嫩反徵稅#挪用符號型

2019年10月，黎巴嫩民眾因為經濟不景氣、物價上漲、高失業率、對公共服務不佳和腐敗感到憤怒，政府通過對Whats App徵稅的法令成為了最後一根稻草，令民眾不分黨派上街頭抗議。小丑源自於《蝙蝠俠》中的反派角色，原是社會底層人士，因飽受欺凌而墮落。2019年適逢新電影《Joker小丑》上映，小丑妝成為世界各地抗議貧富不均的場合中流行的打扮，成為被壓迫者反抗的象徵。

Photo Credit: 繪製／All About Square，CCC創作集提供

法國

黃背心示威運動#創造符號型

2018年11月起，因為不滿油價持續上揚以及馬克宏政府調高燃油稅，引發許多法國民眾上街抗議，但訴求迅速擴大到其他如提升底層及中產階級的購買力、法國總統馬克宏下台等。黃背心是法國四輪以上車種駕駛必須隨時放在後車箱的安全背心，以便車子拋錨、故障、發生意外的時候穿上。因為容易取得，在此運動中成為群眾抗議的象徵服飾。

Photo Credit: 繪製／All About Square，CCC創作集提供

紐約

占領華爾街#挪用符號型

2011年10月，美國紐約爆發占領華爾街運動，旨在抗議金融危機後美國高失業率與貧富不均的現象，及對抗大財團制度的資本主義，從紐約擴散到其他城市。《V怪客》原是1980年代的漫畫角色，是一位戴著「蓋伊福克斯」面具對抗極權政府的無政府主義者。面具早在2008年「匿名者」駭客組織占領活動中即被使用，在此次運動中更多抗議者採用此形象，並影響至今。

Photo Credit: 繪製／All About Square，CCC創作集提供

智利

反地鐵加價抗爭#挪用符號型

2019年10月，智利首都民眾為抗議地鐵加價，進行示威，並有逃票、破壞地鐵閘口等行為，但隱藏在抗議加價的背後，是民眾對於生活成本提高與貧富差距擴大的不滿。而日本漫畫《鬼滅之刃》中穿戴豬頭面具的嘴平伊之助，因為在故事中有頭撞列車的劇情，而被拿來作為此次抗議的象徵。

Photo Credit: 繪製／All About Square，CCC創作集提供

原文標題為〈席捲世界的抗爭符號〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航