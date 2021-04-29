少子女化因應對策「猛發津貼」錯了？民團學者：重點是不婚、晚生、公托不足

立院衛環委員會今（30）日舉辦「我國面對少子女化困境之因應對策」公聽會，來自各界的專家學者和民間團體，紛紛針對近期的「台灣生育率全球倒數第一名」議題提出現象分析和建議，不少人直批政府對少子化背後的原因有誤解，也因此預算和資源沒有放對地方，不是「多給點錢就會生」，對於必須面臨「工作家庭2選1」和職涯中斷風險的女性，重點還是要先大力強化公共托育，並且打造性別平等的職場及家庭環境。

34歲前結婚的女性只有3成，工作家庭「2選1」大家都選工作

台北大學社工系教授陳芬苓指出，我國少子女化問題的重點，不在於已婚不願意生小孩，而是不婚及晚婚族。2019年的統計就發現，34歲以前女性結婚率僅剩約3成，而35歲已經是高齡化孕婦。

中央研究院社會學研究所的副研究員鄭雁馨也指出，現在一直在說「年輕夫妻不敢生第2胎」是錯誤說法，根據統計，少子化是整個世代大幅度「婚育延遲」的結果，大部分已婚的夫妻，平均還是貢獻了將近2個小孩，但後續沒結婚的人越來越多，30歲前幾乎沒人結婚，在台灣「沒有婚就沒有生」的結構下，才會出現雪崩式的少子化現象。

鄭雁馨也指出，婚配市場對女性年齡的歧視強，只有在30歲前結婚的女生會找到和自己年齡較為相近的配偶，等到30歲後，就只能和年紀越大的配偶結婚。但是台灣男性明顯是年紀越大，越想要娶年紀輕女性，也就變成多數男性都在「競爭」年輕女性，而想要結婚生子的大齡女子，除了身體越來越不適合生育外，在婚配市場中也面臨被排除的困境，但社會又不允許她們「沒結婚就生孩子」。

另外多位專家學者也指出，生育子女對女性工作生涯會造成很大影響，也是少子化原因；陳芬苓指出，像日本和韓國的女性，雖然會因育嬰退出勞動力市場一段時間，但之後還是會重返職場；不過台灣的女性照顧幼兒退出勞動市場，很多人就再也不會回去，或是會變成非典型就業；因為當她們離開5至7年要回到職場時，「還能做什麼？」是許多女性面臨的問題。

托育政策催生聯盟的發言人黃喬鈴也指出，台灣女性在25歲到29歲時，勞動參與率高達92.7％，也就是高達9成以上的女性都進入職場工作，然而隨著女性進入30歲，假如走進婚姻和育兒的家庭生活，勞動參與率就開始往下掉，在35歲到39歲，勞動參與率掉到81％，而且一路下跌。



根據2019年的1份問卷調查，受訪女性不願生孩子的主因第一名為經濟負擔太重，第二名則是「不想因為小孩改變現有生活」；女性必須放棄所學和專業，而其伴侶則要以一份薪水負擔整個家庭的開銷，甚至有許多爸爸必須在週末加班，這同時也造成小孩教養的責任，更大部分都落到女性的身上，變成職場的文化也在「鼓勵爸爸卸責」。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉則表示，現在台灣女性照顧幼兒與工作衝突問題，相較世界各國來看更嚴重。台灣女性其實越來越希望可以在結婚和懷孕之後繼續工作，勞動參與率也較20年前高出許多，但實務上卻有很多女性反應遇到困難，因為台灣的職場和家庭極度不相容，甚至互斥。

結婚生育對女性的職涯來講，影響比男性還大，男性即使婚後有了孩子，薪資成長和升遷幾乎不會受到影響，但女性卻會面臨無法升遷等問題，甚至是老闆不願意給懷孕女性產檢假、育嬰假，透過各種方式「強迫主動離職」，覃玉蓉說，「這就是母職懲罰」。

覃玉蓉也指出， 台灣公共托育不足，薪資又停滯，導致勞工父母只能透過高工時去換薪資和升遷。台灣爸媽的工時跟世界平均工時相比，真的過長且休假過少。

舉例來說，現在規定只要孩子在幼兒園或托嬰中心感染腸病毒，就必須請假7天，假如一定人數的孩子都感染，整個幼兒園就停課7天，然後又規定不能把6歲以下的孩子獨自留在家，「台灣勞工工作滿1年才有7天休假，等於孩子只要中1次腸病毒，1個比較資淺的勞工家長整年的休假就都梭哈了，再中1次就要請家庭照顧假，要被扣薪水了。」

因此他們倡議的是勞動部應該修法，讓請「家庭照顧假」的家長還是可以領薪水，另外現在《性別平等工作法》第19條規定，受僱於30人以上公司的，如果要撫育未滿3歲子女，可以每天減少工時的1小時（但同時也不能要求報酬），除了應該放寬申請條件之外，也應該改為給薪。

公共托育和性別平等是關鍵

幾乎所有專家學者以及民間團體都提出，公共托育的普及是少子化的解方。陳芬苓就直言，在亞洲的研究中，育兒津貼其實對少子化的效用不大，「你每個月多給我1000元、2000元有差嗎？重點是職場和家庭對女性的不友善。」必須要有平價、優質、普及且近用的公共托育體系，搭配友善勞動職場政策，才能真正兼顧工作與育兒。

覃玉蓉更直言，行政院的少子女化因應對策中，有42.76％的錢都拿來發津貼，其實對改善生育環境沒幫助；而22.1％經費投在「準公共化」的托育中心，但這些很多都只是「假公共托育」，等於有將近6成5的錢都沒幫助，但促進職場性別平等的預算只佔不到1％。

《社企流》指出，總覽國際現況，尤其是OECD會員國，其托育機構平均公私比為7：3，但台灣是1：4。依據行政院主計處2016年的調查報告，如果將0－3歲的幼兒送托保母或私立幼托，每月平均需花費大約1.6萬元，占家庭所得比例約20％。若能將子女送托公立幼托機構，其費用占家庭所得的比例僅為10％。衛福部的調查結果則指出，1個小孩的托育費不高於家庭所得15％，才能增加生養第2胎的可能，並讓子女有相同的教保機會。

衛福部、教育部：加速加大建置公托

衛福部回應時則指出，政府已經努力建置公托，至今（2021）年3月底為止，全國共設置278家公共托育機構，可收托9228名2歲以下幼童；準公共保母2萬2577人，準公共托嬰中心817家，可收托7萬6042個未滿2歲幼兒。未來政府將持續布建公共托育設施，目標2024年達555家以上，可提供1萬7556個收托名額；準公共保母與準公共托嬰中心可提供超過5.2萬個類公共托育名額。

根據衛生福利部統計，2014年底，全國共有659家托嬰中心，2020年中，全國的托嬰中心已經增加至1135家，5年多來漲幅達到82％。不過目前全國公辦民營與私立托育機構的數量比例約為1：4，公共托育的資源仍然不足。行政院於2018年推出「準公共幼兒園政策」，希望能發揮救急效果，衛福部次長李麗芬今天就在公聽會上表示，「沒有一定要公立」。

教育部國民及學前教育署副署長許麗娟則說，目前教育部主要目標就是針對2－6歲的托育，擴大公共化的設置，要持續加量、加速，行政院原本初期提出要增加3000班的政策目標，在2017年到2020年已經增加1624班，接下來會努力再增加5萬個名額。

教育部也會全面盤整學校、政府的限制空間，在社區有需求的地方，興建專設幼兒園。另外《前瞻建設條例》爭取到的預算也會投入，假如民間企業，社區有多的空間，願意做公托中心，教育部也會全力協助。另外針對民間部門要設置公共幼兒園，教育部會再次鬆綁放寬相關的規定。

至於勞動部次長王安邦則回應，他個人支持國家更強力的介入現在很多由個人承擔的部分，來解決少子化的問題，他也表示，在針對家長、孕婦的休假權利方面，他認為如果政府可以用補助方式解決錢的問題當然很好，但過去協調過程中也發現，台灣多數都是中小企業，這些老闆擔心的除了錢之外，還有就是假期較長，人力調配的困難，這是未來要持續克服的。

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核稿編輯：羅元祺