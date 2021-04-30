軍政府與東協達成五點共識，緬甸能否走出烽火連三月的夢魘？

日前，東協（ASEAN）在印尼雅加達召開特別高峰會，這場高峰會之所謂稱為特別，是因為東南亞各國要一同商討如何化解緬甸內政動盪的情勢。

東協首次以單一成員國家內政事務為由來召開高峰會，過去從來未有類似的作法，如何能達到共識且又能維持「不干涉內政」的基本原則，是這場高峰會備受關注的焦點，更重要的問題，則是緬甸軍政府是否能接受，避免成為一場沒有意義的會談呢？

軍頭敏昂萊出席峰會取得共識，緬甸情勢有解？

這場特別高峰會，十個東南亞國家的領導人及外長齊聚，陣仗不但大，議題的當事人緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）也親自出席。

這讓國際社會看到了曙光，畢竟已經動盪三個月的緬甸政局，將可能在這場高峰會得到解方，而且還有緬甸軍政府的背書，重要性不言而喻；此外，這也是緬甸軍方政變後，軍政府首度出訪國外，又是由目前的領導人親自應邀與會，顯見緬甸軍政府也不敢輕忽與區域各國商議的場合。

只是，緬甸未來情勢是否因而有峰迴路轉的機會？抑或是仍定於僵局甚至越演越烈呢？任誰都沒把握。

經過商議後，東南亞十國針對緬甸情勢取得階段性的成果，並發布了五點共識，包括緬甸軍政府應終止暴力、衝突的兩方應展開建設性的對話、東協指派特使前往調解、緬甸接受援助及接受東協特使前往，雖然沒有針對各項共識提及具體方案與短中長期目標，但至少依照東協模式（ASEAN Way）的「共識決」原則來看，這已經相當不容易。而且敏昂萊都親自現身峰會，至少可以說緬甸軍方是接受了這樣的共識。

此時此刻開始，外界將關注緬甸軍政府如何履行終止暴力的承諾，以及如何和緬甸影子政府進行對話，這攸關著東協特使的角色，以及東協能否藉此發揮維持東南亞國家政局穩定的角色與功能。

Photo Credit: AP / 達志影像

只是，五點共識是否真能落實？成效如何？許多觀察家都相當保留，畢竟緬甸軍方的態度仍不明。

過去三個月，國際社會對於緬甸軍方的譴責從未少過，不久前，美日拜菅會就在聯合聲明中提及緬甸議題，共同呼籲緬甸軍方停止鎮壓並恢復民主運作，此外，歐美國家也對緬甸軍方制裁，只是緬甸軍政府一直不為所動，不但封鎖國內對外聯繫管道，血腥鎮壓的動作頻頻，人民也不斷上街頭抗爭，目前還採取「快閃」的抗爭方式，甚至消息認為緬甸有爆發內戰的可能性。

直言之，緬甸民眾會持續抗爭就是不滿軍政府政變奪權，假若緬甸軍方持續掌權沒有恢復民主運作，不釋放前領導人翁山蘇姬及其他前黨政人員，政局勢必持續動盪，五點共識形同具文。

政經形勢步入危機邊緣，軍方態度至關重要！

當然，東協願意針對緬甸情勢召開特別高峰會並取得共識，算是一個好的開始，這顯示東協各國並不樂見緬甸軍政府為所欲為，尤其是採取軍事鎮壓，派出特使也意味著東協的具體行動，希冀能藉此協助緬甸走出烽火連三月的夢魘。

然而在此之後，要調和緬甸內部各方來進行對話，甚至取得有建設性的解決之道，這恐怕不是一時半刻可以促成，畢竟歷經三個月的對峙，以及造成上百位民眾被鎮壓死亡，緬甸社會對軍方已沒有信任，難保軍方再度撕毀承諾，這已經不是軍民對立的問題，而是對國家政權正當性的質疑。

此外，緬甸聯邦體制就有著民族分布與軍閥割據的複雜現象，如今政局不穩，軍政府若能無法先釋出善意，甚至將權力歸還於民，形式上的對話頂多能換得短暫的平靜，軍方不願放棄政治權力，那緬甸走回民主改革或恢復和平是緣木求魚。

Photo Credit：AP/達志影像 4月21日，仰光群眾穿藍衣，聲援被軍方拘禁的抗爭者。

值得觀察的是，五點共識中特別提及緬甸接受援助，這可能是來自緬甸軍政府的要求，對照政變後的緬甸經濟形勢，四月初的仰光交易所日均交易額只剩下4400美元，暴跌到政變前的一成五，對外貿易更是大幅萎縮，出口比三個月前減少30%。

另外，緬甸軍政府早已下令限制國內資金流動，這一來表示緬甸已出現金融短缺的現象，同時這是經濟停滯的徵兆，而世界銀行也估計緬甸在今年經濟將可能是負成長10%。諷刺的是，一個多月前，緬甸軍方還狂言不在意國際制裁，大言不饞「已經習慣國際制裁，學著只和少數朋友同行」，如今敏昂萊與東協達成接受援助的共識，這不但是打臉，更代表緬甸經濟可能陷入困境，甚至有論者認為這是緬甸軍方向外求援的訊號。

持平而論，緬甸整體政治局勢已陷不穩，導致經濟衰退也是必然的結果，而軍方就是導致整體局勢無法輕易收拾的始作俑者，而此時此刻社會民怨四起，再加上地方軍閥可能伺機而動，敏昂萊會在情勢如此緊張之際高調親赴峰會，而不是以線上模式現身，顯然軍政府有意向國際釋出接觸之意。

在這樣的環境下，如果軍政府只是為了以拖待變，國內反軍方勢力及國際社會因而有了錯誤的期待，那麼軍政府將會失去東協各國的信任，國際社會也勢必採取具體的反制措施。無論如何，如今東協已取得共識，緬甸能否恢復平靜並走回民主改革道路，軍方必須向國內展現十足的誠意與政治道德，否則所謂的共識都將是枉然。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航