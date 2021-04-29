SYM「競者之王」JET SL全新上市

SYM自2015年推出JETS之後，在TSR比賽中憑藉著優異的體質，確立JET車系賽道王者的地位。去年甫推出JET SR，更以「競 無止境」作為車款核心價值，在賽事中迄今囊括54座冠軍，而良好的車款體質也深受消費者喜愛，撼動了125c.c.運動速克達的市場版圖。

為了滿足市場上對於性能的渴望，SYM持續挑戰自我，新推出JET SL全新水冷「競者之王」，「SL」代表著「Sports Liquid cooled」的縮寫。針對賽道上車手與車隊技師的意見回饋，以JET獨有的「J.P.T賽事進化工程」(Jet Performance Technology)為新車款做四大極致進化。

Photo Credit:SYM

「J.P.T.-極致科技體驗」(SYM獨家三零科技)

搭載SYM獨家三零科技：Z.R.S.G.零延遲啟動系統、iStop零噪音零汙染怠速熄火及A.L.E.H.零後仰懸吊系統，讓騎士從發動引擎的那一刻起，無論在市區停等紅燈、起步加速、彎道騎乘，都享有舒適暢快的騎車體驗。

「J.P.T.-極致動力釋放」

提供同級最大的馬力扭力(12.9ps / 1.16kg-m)的全新125c.c水冷引擎，動力性能大進化，並搭配新設計的廣域型傳動組，不只加速更快、延伸性更加，油耗表現更是大幅提升。

「J.P.T.-極致操控享受」

擁有水冷同級機種中最短的1290mm軸距、最大左右傾角，並搭配側水冷引擎及短排氣管集中重心，讓車輛操控隨心所欲。

Photo Credit:SYM

「J.P.T.-極致安全保障」

在動力提升後，剎車系統同步全面升級：前剎車搭配同級最大260mm碟剎盤、後剎車則是220mm碟盤搭配對向雙活塞卡鉗，並配備德國BOSCH 10 ABS系統，不只加速得暢快，更要剎車安穩。

除了J.P.T.賽事進化工程外，JET SL在外觀上導入全新空力車頭造型、高可辨識性光感應儀錶與水冷排導流護蓋，洗鍊外觀同時兼具實用性，名副其實全面進化的「競者之王」！

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※詳細請以官網公布為主，以上價格不含牌險。

JET SL 競者之王 北中南試乘體驗會

為了讓廣大消費者感受JET SL的「競者之王」風範，預計於五月展開JET SL試乘體驗會，於北中南三地區規劃試乘體驗活動，歡迎消費者朋友們留意官網試乘會報名公告訊息。

● 南區試乘會：5/9(日) 大發駕訓班【高雄市鳳山區國泰路一段133號

● 北區試乘會：5/15(六) 大龍港駕訓班【新北市汐止區忠一街9巷12號】

● 中區試乘會：5/23(日) 高速駕訓班【台中市西屯區西屯路三段81-1號】

※每場次限制名額120名，額滿為止 ※試乘會報名訊息依照官網公告為準