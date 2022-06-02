觀光業撐不住，55億國旅振興7/15提前上路，自由行住宿每晚最多補助1300元
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交通部觀光局長張錫聰提醒，旅客憑身分證就可以申請住宿補助，但如果預算用完，就會停止相關補助，因此「先住先贏」。
（中央社）交通部觀光局長張錫聰昨（1）日表示，國旅振興補助將提前到7月15日開始，自由行部分每人每晚補助新台幣800元，若符合打滿3劑疫苗等條件，可再加碼補助500元。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情嚴峻，交通部觀光局爭取到55億元協助觀光產業，根據規劃，民眾平日住宿補助每晚800元，入住星級旅館等加碼至每晚1300元。
交通部長王國材1日邀旅行業者、旅宿業者研商會議，會後交通部觀光局長張錫聰接受媒體聯訪表示，國旅振興方案，包含團體旅遊、自由行等都提前於7月15日開始，到12月15日截止，相關要點6月中旬會對外公布。
《聯合新聞網》報導，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛說，這波疫情對住宿餐飲的衝擊，在本期無薪假開始明顯浮現，包括兩家中大型飯店加起來就快三百人，也有一家連鎖餐飲店一百多人；另運輸倉儲業出現遊覽車業，推測與畢旅停辦、民眾減少出遊有關。
交通部原打算9月啟動觀光振興，但王國材昨和旅行社、旅宿、遊覽車、品保協會等相關業者座談後，很多業者都反映撐不到那時。中華民國旅行商業同業公會全聯會蕭博仁說，撐到9月「太辛苦了」，一直都在加護病房，希望趕快移到普通病房。
張錫聰說，自由行部分若旅客住宿環保標章、星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿及打滿3劑疫苗者，都可以加碼500元，也就是說旅客最高可拿到1300元的住宿補助。
張錫聰提醒，旅客憑身分證就可以申請住宿補助，但如果預算用完，就會停止相關補助，因此「先住先贏」。
張錫聰指出，由於現在是疫情高原期，希望疫情降下來後，國旅跟境外都陸續解封，這段期間鼓勵旅客做好防疫就可正常旅遊。
張錫聰說，團體旅遊也有加碼，例如符合條件的團體都有加碼補助，還有業界提出的解除禁團令、取消打3劑疫苗才能參團等，都會轉達給中央流行疫情指揮中心。
至於55億元在旅行業、旅宿業等各產業分配，張錫聰說還要討論。交通部會後發新聞稿表示，獎勵團體旅遊的補助方式為特色團遊基本團可補助2萬元，業者推出的團遊行程如能符合7項加碼條件，例如安排國家綠道、16條多元自行車路線、3天2夜以上等行程或住星級旅館等，每項可加碼補助5000元，最高每團補助3萬元。
針對旅行業租用評鑑乙等以上遊覽車，公路總局將提供每日1000元至2000元的補助予遊覽車業者，最高可補助3日。
交通部長王國材說，這段時間的補助是業者在國境解封前的熱身操，希望旅行業利用解封前振興國旅方案推出新遊程與服務，並做好練兵工作，準備接待國際來台旅客。
《自由時報》報導，旅行公會全聯會統計，目前全國約3900家旅行社，雖然只較疫情前減少100家，但許多都處於半歇業狀態，家數變化不大，主因是停業可拿回的保證金較少。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。