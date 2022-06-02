觀光業撐不住，55億國旅振興7/15提前上路，自由行住宿每晚最多補助1300元

（中央社）交通部觀光局長張錫聰昨（1）日表示，國旅振興補助將提前到7月15日開始，自由行部分每人每晚補助新台幣800元，若符合打滿3劑疫苗等條件，可再加碼補助500元。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情嚴峻，交通部觀光局爭取到55億元協助觀光產業，根據規劃，民眾平日住宿補助每晚800元，入住星級旅館等加碼至每晚1300元。

交通部長王國材1日邀旅行業者、旅宿業者研商會議，會後交通部觀光局長張錫聰接受媒體聯訪表示，國旅振興方案，包含團體旅遊、自由行等都提前於7月15日開始，到12月15日截止，相關要點6月中旬會對外公布。

張錫聰說，自由行部分若旅客住宿環保標章、星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿及打滿3劑疫苗者，都可以加碼500元，也就是說旅客最高可拿到1300元的住宿補助。

張錫聰提醒，旅客憑身分證就可以申請住宿補助，但如果預算用完，就會停止相關補助，因此「先住先贏」。

張錫聰指出，由於現在是疫情高原期，希望疫情降下來後，國旅跟境外都陸續解封，這段期間鼓勵旅客做好防疫就可正常旅遊。

張錫聰說，團體旅遊也有加碼，例如符合條件的團體都有加碼補助，還有業界提出的解除禁團令、取消打3劑疫苗才能參團等，都會轉達給中央流行疫情指揮中心。

至於55億元在旅行業、旅宿業等各產業分配，張錫聰說還要討論。交通部會後發新聞稿表示，獎勵團體旅遊的補助方式為特色團遊基本團可補助2萬元，業者推出的團遊行程如能符合7項加碼條件，例如安排國家綠道、16條多元自行車路線、3天2夜以上等行程或住星級旅館等，每項可加碼補助5000元，最高每團補助3萬元。

針對旅行業租用評鑑乙等以上遊覽車，公路總局將提供每日1000元至2000元的補助予遊覽車業者，最高可補助3日。

交通部長王國材說，這段時間的補助是業者在國境解封前的熱身操，希望旅行業利用解封前振興國旅方案推出新遊程與服務，並做好練兵工作，準備接待國際來台旅客。

《自由時報》報導，旅行公會全聯會統計，目前全國約3900家旅行社，雖然只較疫情前減少100家，但許多都處於半歇業狀態，家數變化不大，主因是停業可拿回的保證金較少。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航