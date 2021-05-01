MLB棒球規則革命：將投手板往後移30公分，潛在的影響是什麼？

文：辰海

在過去128年之內，棒球規則幾乎沒什麼改變，彷彿真理般牢不可破。但課本內寫的內容有可能被修正，連科學定律都有可能被改寫，如地心說變成日心說，再隨著對銀河系的了解及紅移的證據而被更完善的模型取代。或是以前課本上寫的九大行星，如今因冥王星遭降格而變成廣為人知的八大行星。

如果連看似堅不可摧的定理都可以被推翻，那麼棒球規則可能會改變好像也不必太訝異。即便如此，我們仍習慣投手板到本壘板的距離剛好是60呎6英寸（18.44公尺），在大部分的聯盟中投手不必上場打擊，而是由指定打擊（DH）負責這項工作。

大聯盟秘書處近日宣布變革，決議要在獨立大西洋聯盟首先實施投手板從往後約30公分，除此之外還有「double hook」，也就是一開始球隊有DH，但當先發投手下場後DH也隨之取消，投手必須上場打擊。

為什麼只是在大西洋聯盟測試的事情會讓球迷這麼緊張呢？之前曾在這個聯盟測試過的「投手非經特別原因，至少要面對三名打者才能換人」讓一人牛棚從此走入歷史，此外還有一些新規則開始在小聯盟測試，或許有機會成為未來的棒球規則之一。

因此，今天在大西洋聯盟發生的這些事，很有可能在未來的某天成為棒球場上習以為常的規則，不過比起大家在表面上看見的以外，這兩個規則改動似乎還有更深層的意義。

「double hook」的目的並不是針對指定打擊，將投手板往後一步也不只是為了影響投手，那麼潛在的影響是什麼？美國職棒大聯盟又在想什麼呢？讓我們來一探究竟。

投手板的一小步，棒球的一大步？

自2021年8月3日開始的下半季起，大西洋聯盟將會把投手板往後移約30公分，變成61呎6英寸（18.75公尺）。要說最根本的原因為何，那當然是現在的投手平均速球球速比過往快上許多，事實上投手平均球速已從2010年91.6英哩上升到2021年93.3英哩，2021年的K/9值更來到9.5，也就是說每局平均出現超過一次三振。

這導致打擊結果「Three True Outcomes」大量產生，這是棒球作家Christina Kahrl所提出，指的是棒球中三個與守備無關的打擊結果，分別是三振、四壞球保送和全壘打，除了少見的場內全壘打外，這三種結果基本上只跟投捕與打者有關。

偶爾我們會用來形容一些擊球內容常是這三種結果的球員，如Joey Gallo、Miguel Sano或是Adam Dunn，其中Dunn在他大聯盟生涯8328個打席中，有49.9%的結果都是「Three True Outcomes」，可謂此類型球員的最佳代表人之一。

那麼我們要怎麼解決三振過多的問題呢？或許將投手板往後挪一點點是個可行的方式，對吧？

兩年前大西洋聯盟曾想把投手板往後2英呎，也就是改成62呎6英寸，不過這項計畫很快就胎死腹中，原因是當他們提出這項計畫時，幾乎所有參與獨立聯盟的球隊都拒絕和聯盟簽約。如今再度提出類似想法，不過增加的距離稍為縮短了些，才讓各家球團終於點頭答應參加這個實驗。

就科學面來說，只增加1英呎給投手的負擔當然比2英呎少許多。其實James Andrews和Glenn Fleisig曾和美國運動醫學院在2019年進行研究，內容是讓大學投手在60英尺6英寸； 62英尺6英寸和63英尺8英寸這三個距離投球，最終報告指出在這個範圍內移動投手板幾乎不會增加投手的受傷風險。

當然，這份研究的樣本數可能稍嫌不足，時間也不夠長。就算短期內對投手沒有太大影響，但大聯盟一年可是有162場比賽，長久下來對選手真的沒有差別嗎？儘管如此，這份研究仍是很好的立論基礎，也被部分官員引用來平息大西洋聯盟投手的質疑。

60呎6英寸是怎麼訂下的？

仔細想想，如果將投手板往後移對投手的負擔並不大，那為什麼不多往後一些？相信大多數球迷都將60呎6英寸（18.44公尺）視為神聖的數字，畢竟自1893年後這段距離就不曾改變，毫無疑問的這個改革將對棒球比賽產生巨大改變。

那麼現在的距離是怎麼產生的呢？事實上19世紀的棒球仍並未明確規定投手板到本壘板的距離，大部分都以板球規定的45呎（約13.72公尺）為準，直到1880年投球技術日益增進，國聯投手平均防禦率不到3，才讓大聯盟官方認為有必要改變投手板到本壘板的距離。

這段期間曾把距離改成48呎、50呎、55呎等，並隨著該季的投打成績來調整。最後在1893年才確立投手板到本壘距離改為18.44公尺，一直沿用到現在。隔年球季國聯投手平均防禦率暴漲到5.33，打者平均打擊率攀升至3成09，且出現了四名四割男。

可見當初改變投手板距離的確改變了投打生態，如今相隔超過一個世紀再度挑戰改變距離，勢必會有質疑的聲浪傳出，但當我們先試著做出1英呎的改變，何嘗不是一項對棒球有幫助的提議呢？

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這對打者而言有幫助嗎？

根據大聯盟數據指出，2019年的三振總數比2010球季多了整整8500次，這絕非巧合，與聯盟投手平均球速增快絕對有些關聯。官方研究估計增加的1英呎可以讓打者多出0.01秒的反應時間，儘管對普通人來說這點差距幾乎微乎其微，但對職業打者而言足以讓揮空機率減少2.2%，數字看起來並不大，但放眼到整個球季後便足以讓三振次數減少許多。

當然，這只是用模型所做出的預測，實際上對打者的影響仍要等實際執行後才會有更精確的數據供參考。在獨立聯盟測試的過程中，我們可以觀察三振率是否會下降，保送會不會變多，以及場內擊球率是否會增加，最重要的當然還是投手是否會因距離改變而對健康產生負面影響，如果太多投手因此受傷，那這項改革勢必會暫緩甚至取消。

Theo Epstein這名棒球研究員，也是目前大聯盟的顧問曾在受訪時說道：「我們考慮過在不改變投手丘距離的前提下是否能改善投打平衡，卻發現毫無辦法。」如果將投手板往後1英呎可以讓三振率下降，並且讓更多球擊到場內，那麼我們為何不試試看呢？

double hook是什麼？

和剛剛介紹的投手板實驗不同，「double hook」將在大西洋聯盟的整季都實施，規則是這樣的：每支隊伍一開始都有DH（指定打擊），但當先發投手被換下之後，DH也會隨之解除。

2010年前，我們總會關注今天的先發投手是誰，不過隨著假先發的出現，以及投手分工越來越明確，別說是看見投手完投整場比賽，想見到先發投手投到第7或第8局都成了一種奢侈。事實上2020年平均每位先發投手只會解決14個人次就下場休息（不到5局），而2010年每位先發投手可以解決18個人次。

因此實施「double hook」的原意其實不是針對各隊的指定打擊，而是希望總教練能夠讓先發投手多投一點局數（或者應該說人次），讓那些買票進場的觀眾不會只是離開座位買了熱狗跟啤酒，回到座位就發現先發投手已經被換下場休息。

支持或反對

Adam Wainwright和Max Scherzer都很喜歡這個改革，洛磯總教練Bud Black在先前的會議中表示：「這可能會是個好主意。」然而更多的棒球相關人士認為這可能帶來可怕的影響，一位美聯高層就豪不避諱地直說：「我很討厭這個想法，因為它可能帶來許多意想不到的後果，舉例來說，我的球隊在三局上就陷入0比4落後，先發投手很明顯狀況不佳，這時總教練走出來更換投手，但這也代表DH會被取消了。」

「我們已經陷入劣勢，但卻得以更殘破的陣容面對比賽，等到下一次輪到投手打擊，我應該要換代打還是讓後援投手上場呢？這是不是代表我們要逆轉的可能性更低了？」

代打哲學將再次被重視

記得費城人的Matt Stairs嗎？他生涯敲出23支代打全壘打，成為大聯盟史上最多代打全壘打的紀錄保持人，尤其是2008年國聯冠軍賽第四戰那發驚為天人的全壘打，被譽為「費城歷史上最令人難忘的全壘打之一」。

2020年因疫情縮短球季，國聯也因此取消投手上場打擊，全聯盟都改為DH制。如果使用指定打擊，那麼球隊勢必會將最好的打者放在這個位置（撇除掉那些有守備位置的選手），但要是變成「double hook」，球隊就得考慮要在板凳上留下一些好打者，準備在後援投手上場打擊時有得分機會的場面來更換代打。

透過這項規則鼓勵教練團讓先發投手在場上多留下一些時間，是否會恢復過往先發投手一夫當關的風采？會不會迫使總教練對每一次換下投手多一些考慮，從而創造出更多戰略機會？

這項改革也有可能讓DH不再會只有守備不好的球員，而是轉向功能更廣泛、才華洋溢的指定打擊，讓先發投手下場後取消DH，這位球員仍能轉到其他守備位置繼續留在場上。

當然，在真正實行這兩項規則之前，沒有人可以準確告訴你會發生什麼事情，我們只能預測那些可能的結果。

「這些想法或許看來瘋狂，但既然我們希望棒球更具有吸引力，比起袖手旁觀，做出改變勢必更有影響。」

你對這兩項規則改革有什麼看法呢？歡迎在留言處一起討論！

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航