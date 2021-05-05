你有張良計，我有過牆梯：儲能業者在「電力交易市場」的策略是什麼？

文： 吳進忠（年少時聽聞孫運璿運籌帷幄、指揮若定，如何在五個月內復原臺灣80%的供電系統，打敗日本人預言的傳奇故事。長大以後成為電力工程師，眼看著這個活兒就是一輩子。閉著眼睛就知道明天的備轉容量率要亮什麼顏色的燈，卻迷惘於國家的電力系統未來要往哪裡去。近年用心研究各國電力調度與市場的創新策略，曾獲邀擔任亞太經濟合作會議特聘電力能源專家，同時為台灣科技大學電機系兼任副教授、綠學院綠色帶路人）

「吾心信其可行，則移山填海之難，終有成功之日；吾心信其不可行，則反掌折枝之易，亦無收效之期也。」

上禮拜的電力交易試行平台說明會，對著幾百位參加者，我引用國父孫中山先生在《建國方略》自序中的這段話。不管是哪個時代，推動任何改革或創新，都是高難度挑戰。因為對人們而言，他們得先看見，才會相信；但是在需要創新的時候，我們是因為相信，才能看見。電力交易也是如此，要預測電力交易試營運的命運，首先應該問，你是怎麼想的？你打算如何參與？

用戶群代表的策略：磨刀霍霍擴張領土

之前的文章我們用「農產品批發市場交易」的邏輯，比喻用戶群代表就像是買很多紅蘿蔔的連鎖西餐廳、團膳業者，紅蘿蔔是必備食材，用來熬湯或拌炒各種蔬菜，因此當紅蘿蔔短缺時，他們只好改用南瓜、玉米去熬湯，或是改菜單，讓客人先不要吃紅蘿蔔，減少紅蘿蔔的使用量。

用戶群代表本來就是參與電力輔助服務市場的救援投手，當啟動需量反應，一個用戶群代表手下有很多用戶，當他收到訊息後，就會呼叫他的用戶們開始降低用電量，解台電的危，就像是減少紅蘿蔔的使用量，緩解紅蘿蔔短缺。除了靠著省電提供電力輔助服務之外，它把這些用戶的多個發電機組或儲能系統聚集在一起，靠著發電或放電也可以提供電力輔助服務。

這些發電機組就可以是上一篇說的擁有自用發電設備的業者，他們兩方其實有很好的合作關係，擁有自用發電設備的業者可以透過用戶群代表間接參與電力交易，不見得要自己去交易平台競標。

這加起來就是很大的備轉容量資源，用戶群代表成為電力交易試行平台的合格交易者來平台競標，他們的參與就如同把一隻鯰魚放進沙丁魚群。這是他們擴張領土的最佳時機，磨刀霍霍擴張領土就是他們面對電力交易試營運的最佳策略。

而且以後會有更多用戶加入用戶群代表成為他的手下。馬路上越來越多的電動車，都是移動式儲能電池，只要日後時機成熟，都有機會可以加入用戶群代表，以需量反應的形式參加電力交易。

Photo Credit: 中央社

這些一面用電、一面也可以放電或賣電的用戶，就稱為能源市場的生產消費者（Prosumer）。隨著生產消費者越來越多，就會徹底改變電力由上而下供應的業態。生產消費者大部分時間是自發自用，緊急和備用需求再從電網取得，這樣可以省下電力輸配的公共投資和電能傳輸的損失。這裡面有一些跟逆送電有關的技術問題，以後大家加入試行平台、成為合格交易者時自然會明白。

儲能業者的策略：不管三七二十一先進場再說

儲能是標準的救援投手，有著得天獨厚的性能條件，可充可放又能快速反應，這裡絕對是它的主場，而且好不容易市場出現了賺錢的機會，當然得不管三七二十一先進場再說。

儲能業者和用戶群代表乍看之下存在著某種微妙的競合關係，會搶奪有限的市場需求。大家都是王牌救援投手，分別有自己的強項。儲能在調頻服務（Regulation Service）中的AFC（Automatic Frequency Control）電力輔助服務很有優勢，可以快速反應dReg；用戶群代表提供的需量反應則在快速反應備轉服務（Fast Response Reserve Service, FRR）有優勢，可以快速反應sReg [註]。

但仔細想想，這兩者其實存在很大的合作空間，應該強強聯手開創市場。需量反應改變用戶的用電行為，儲能則是像開外掛一樣優化用電行為，這兩者有高度的互補性。一個反應速度沒那麼快的負載，原本只能讓用戶群代表以需量反應參加小容量的即時備轉輔助服務（Spinning Reserve Service），但是再加裝儲能之後，就好像開了外掛，能參加更多的電力輔助服務賺錢，且得到額外的好處，讓自家的用電品質獲得提升。

再說，這兩者初期必須一起努力突破法規的困境，證明他們比傳統發電機更有價值，對電力系統有很大的幫助，畢竟鯰魚也不是那麼好當的。

儲能有較高的技術與資金門檻，比較不會像太陽能這樣殺價殺到血流成河，但也不能排除一些財力雄厚的儲能業者抱持著「朕即天下」的壟斷心態，一進場就報容量費0元優先搶得參與市場的資格，合格交易者彼此之間的廝殺未來恐怕在所難免。

為示意圖，非文中所指廠商 | Photo Credit: 中央社

對於有這種心態的業者，我的建議是：先不要急。日後總共要交易的容量光是AFC的部分就至少會達到430MW，而且還會看再生能源的進展滾動調整，AFC容量需求只會更多不會更少，基本上就是只要合格就各憑本事競標，一時的壟斷長期來說你也保不住，比較可能的命盤是百家爭鳴。

你有張良計，我有過牆梯。你有對策別人也會有對策，市場就會變得非常不可預測。交易的是電力，背後是人性，這就是電力交易刺激的地方。電力交易試營運的命運，將由所有早期參與者共同決定，如果大家希望它成功，就有機會成功。這兩篇出現的六個角色，都必須是合格交易者才能正式參加試行平台。

如果你也想要成為合格交易者，歡迎你報名培訓課程、參加考試，取得合格交易者的資格，參與到平台來，一起完善平台機制，也替自己取得先行者優勢。

註解

關於電力輔助服務的白話文說明

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本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航