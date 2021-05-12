《人類學家的無政府主義觀察》：財產的誘惑，小資產階級的美夢

文：詹姆斯．斯科特（James C. Scott）

碎片十九 小資產階級的美夢：財產的誘惑

簡述漫長的歷史，智人，大概在二十萬年前出現在地球。國家約略是在五千年前被「發明」出來的。一千年前，絕大多數的人民生活在國家統治的範圍之外。在國家疆域中的子民多半是小產業業主（農夫、工匠、店主、小販）。西元十七世紀左右，逐漸發展出代表權，根據地位與財產條件授與某些人。最能彰顯現代特質的大型官僚組織，模型起源自修道院與軍營；究其本質，也就是近兩百五十年左右的產品。這也從另外一個角度說明：在國家體制外生活，擁有多麼漫長的歷史。

即便是在國家疆域內，十八世紀之前，也被區分為涇渭分明的兩大塊：一邊是在法理上並不自由的人口（奴隸、農奴、隨從）；另一邊是大量的小產業持有者，在理論以及多數時候，擁有成家的權利，包括持有與繼承土地、組織行會、選出地方頭人以及向統治者請願。下屬階層只在兩種狀況下擁有相對的自治與獨立：要不就在邊緣討生活，躲在國家權力不及之處；要不就待在國家體制內，保有些許財產及其相關的微末權利。

我始終覺得，在許多社會中，都找得到這種炙熱的渴望——擁有一小塊自己的土地、一棟自己的房子、開一家自己的店——有利於鞏固獨立行動、自治與安全的邊界。在國家或者鄰居眼裡，也會因為持有這麼點財產，而得以維繫尊嚴、立場與榮譽。在湯瑪斯．傑佛遜眼中，獨立的、小規模的屯墾者，能夠促進社會美德，是民主公民的基礎：

土地的開墾者是最珍貴的公民，他們朝氣蓬勃、獨立自主，最具美德。他們與國家緊密相繫，並深信自由的價值。

我的生活經驗與有關農民社會的閱讀使我深信：在邊緣討生活的小產業主，死守一畝三分地的決心，絕對不容輕忽。純粹用經濟的邏輯去推算，不難發現他們應該找得到比繼承祖產，更有利潤的生產方式，至不濟搬進城裡，日子也好過得多。但他們就是用指甲死死的掐著，能撐多久算多久。實在沒法擁有自家田產來耕耘，那麼，次好的選擇也是跟親戚長租（long-lease）一塊地。既沒有地，也租不起田的農民，只好當地主的佃農，但苦戰到最後，怎麼也不肯改行，只求在村落裡，有塊地蓋間小屋子棲身，再苦也甘之如飴。

純就收入來說，某些佃農好過小自耕農，某些農務工人的收入又好過佃農。對農民而言，自理、獨立，乃至於社會地位的差異是很重要的。小自耕農就是跟佃農不一樣，不指望著別人給他一塊地種；而佃農至少還有塊地，靠天吃飯，什麼時候幹活，自己決定。農務工人卑微得多，只能低聲下氣的倚靠鄰居或者親戚的好意，賞他們打工的機會。最難堪的羞辱就是失去最後的獨立象徵，連蓋間茅屋的立錐之地都沒有。

村落的階級制度，每下一個台階，意味著經濟安全與獨立地位的梯次遞減。細究小資產階級夢想的實質內容，並不是確保收入的抽象計算，而是極度渴望在社群裡享有完整的文化公民權。在馬來亞的小村莊裡，擁有財產才有資格參與婚禮、喪禮以及開齋饗宴，是一種價值與地位的社會展現。穩固的「中農」持續保有參與儀式的能力，自然是村中最有影響力的人士，同時也是村民欽羨、競相模仿的楷模。離這標準太遠的人，在村裡，不免淪為二等文化公民。

煽動革命最典型的火種，就是糟蹋小資產階級的夢想。號召農民加入革命最有效的口號始終是形式各異的「耕者有其田」。一九一七年，被奧匈帝國擊潰的徵兵戰敗返鄉，使俄羅斯農民革命升溫，參與爭奪土地的行列。大革命前的中國，對所謂的「光棍」（流離失所的「剩餘人口」）、沒有土地的勞工來說，中國人民革命軍（People’s Revolutionary Army）代表能擁有自己的土地、建立（父權）家庭的珍貴機會，取得渴望已久的文化公民權，其中最重要的一點，就是保證自己身後有個風光的葬禮。

整個二十世紀，無產者前仆後繼加入農民革命，激情始終不減的關鍵（或誘餌？）就是得到土地所有權以及伴隨而來的地位與獨立性。土地改革之後，繼之以農業集體化，不免引發絕大多數農民的反抗，認為當權者背叛他們的期待。

小資產階級的美夢也灌輸進了無產階級工人的腦海中。一九一九年，德國魯爾區（Ruhr）積極好戰的煤礦工人與鐵廠工人，堪稱最具革命性質的無產階級，也是列寧最寄予厚望的革命急先鋒，就是最好的例子。問他們有什麼心願，其實相當平實：想要多一點薪水、短點工作時數、多點休息時間，實在稱不上是什麼非分之想。撇開馬克思主義者嘴裡有些不屑的「工會意識」（trade-union consciousness）之外，他們也只希望得到老闆的禮遇（尊稱他們為某某先生），有棟自己的小屋子，門前有塊小花園。

新產生的工業化無產階級保留他們從農村帶來的社會期盼，或許並不奇怪；但是他們要求社會尊重的各種禮節、獨立支配土地及附屬的文化優越感，卻完全背離了如下兩者的刻板印象：既不像兩眼緊盯著利益、「經濟的」勞動階級，也不像是革命的無產階級。

過去幾十年，美國的民意調查裡總是問工人一個標準的問題：跟在工廠做工相比，他們更喜歡怎樣的工作？ 想開家店鋪、餐廳，或者有個自己的農場，比例高得驚人。夢想背後有個統一的主題：擺脫嚴密的監控、工作時間自主；在他們心裡，工時過長、環境危險，倒不是非要得到補償不可。絕大多數人無力實現夢想，但希望始終倔強，卻也指出背後蘊藏的力量，不容小覷。

真正的奴隸有別於「薪水奴隸」，想明白這點的人，也該知道不管是多麼微小的獨立資本，只要拿在手上，就是夢想成真。 美國南方的黑奴，一旦獲得解放，總是急匆匆的奔向荒地，在人為開發的盡頭，找塊無主共有地，屯墾種植，自力更生，勉強過日子。他們往往只有一把獵槍、一頭騾子、一頭牛、一副魚鉤、幾隻小雞、鵝、一張犁，只消滿足最低的現金流量，最終就有可能養活自己，不再仰「主人」鼻息。

貧窮的白人也是用同樣的方法，在共有地上苟延殘喘，生活再苦，也不願意降階倚賴比較富有的鄰居。爭相拓荒的結果，導致大型種植莊園經濟無以為繼。美國南方諸州在一八八○年代，先後通過「圍籬法」，主要的目的就是關閉無主共有地，逼迫藏身其間的黑人與白人，重回勞力市場，改頭換面，恢復老南方以往的經濟模式，卻也因而產生極度接近奴隸制度的美國佃農體系（share-cropping system）。

自治的渴望如此殷切，有時會走上偏鋒。在工廠裡，生產線精心調整，把工人的自主性減少到幾乎消失。不過工人還是會想辦法偷點自己能夠支配的時間「瞎搞」一番：這是一種獨立的宣示。 里弗魯日汽車廠裝配線上的工人，會趕工爭取時間跑去角落打盹、讀點東西，或者玩危險的鉚釘曲棍球。在社會主義時期的匈牙利，工人也會偷時間做點「紀念品」（Homers）——用車床削點小玩意兒——有時費了半天功夫，做出來的東西根本沒用。在一個將「玩樂」剷除殆盡的工作體系中，工人為了拒絕物化（objectification），排遣無聊，經常會發揮創意，確定自己還有一些自主性。

現代化的農業綜合企業牟求私利，利用邪惡的手段，剝削小業主跟他們的獨立渴望，到了無所不用其極的邪惡地步。家禽契約農場的營運實務，就是極具代表性的例子。大企業當然知道大規模的動物圈養，一旦感染流行病，後果不堪設想；於是，將生產油炸肉雞的工作，轉包給「獨立」農戶。承包商必須根據泰森食品（Tyson Foods）或者其他集團農業企業的各種詳細規定，獨立興建雞舍；大企業只負責評估承包商的抵押品，提供資金融通。

雞仔由大企業提供，合約中詳載如何餵食、給水、醫治與清潔，相關設備也由大企業壟斷銷售提供。承包商每天的表現都被嚴密監控，根據家禽的重量與存活率，計算最後報酬，還會根據市場狀況波動。一般而言，合約每年都會續；但並不能保證大企業不會始亂終棄。

這個體系最不合理的一點就是：它創造獨立自主的幻影，卻掏空所有實質的內涵。承包商是獨立的地主（與抵押品的擁有者），但他（或她）每日的工作流程跟執行任務，卻被全程操控，跟生產線上的工人沒兩樣。的確沒有人時時刻刻盯著他們看，但一旦無法爭取到續約，獨資興建雞舍的貸款，就會成為糾纏不清的夢魘。

農業集團企業實際上是將購買土地、信用資本以及管理大量人力——聘用人力就需要提供職員福利——的風險轉嫁出去，坐收嚴密監控、標準化與品管各種利益，完全符合現代工廠的設計理念與營運目標。而且，還大行其道！身為獨立資產的擁有者，為了要維護尊嚴，哪怕就只剩最後一點碎片，不惜出讓絕大部分的實質意義，也要保住「農人」的身分。

或許無政府主義者錯估許多人類的狀況，但是他們深信擁有小資產會帶動尊嚴與自治，卻讀透大眾的內心想像，具有高度的洞察力。小資產階級的獨立夢，儘管在現實環境不太容易辦得到，卻沒被工業革命掐斷生機。相反的，它還攫取了新的生命力。

書籍介紹

本文摘錄自《人類學家的無政府主義觀察：從生活中的不服從論自主、尊嚴、有意義的工作及遊戲》，麥田出版

作者：詹姆斯．斯科特（James C. Scott）

譯者：王審言

人類學大師詹姆斯・斯科特（James C. Scott）

最平易近人的幽默作品！

我提出的是「實踐中的無政府主義」。

我的無政府主義觀點，包括捍衛政治、衝突與辯論的價值，

以及隨之產生、永遠存在的不確定與不斷學習。

為何讀

當國家緊扼人民的命脈、財團資本控制世界，在這充滿不確定性的艱困世道中，

人類學大師斯科特以29篇幽默的靈光片段，捍衛地方性知識、常識、個體創造力與自發性的無政府主義思維，

帶領我們審視世間百態，用不同眼光看歷史、尋找政治生活的另類出路！

從日常生活、從地方、從家門口隨時出發！

無政府主義不一定是街頭革命或傳統印象的政治運動。

斯科特無政府暖身操，預備備，起！

「我要自己開店！」小頭家如何製造甘願？

為何二戰後德國紀念逃兵？公開質疑服從？

人民微小的不服從匯聚起來，意外地改變了歷史？

魅力領袖如何接地氣？

雜亂無章的自然，暗藏著什麼玄機？

誰是小資產階級？為什麼小資產階級讚讚讚？

什麼情況下，沒有交通號誌，看似不安全才是真安全？

美國SAT學力測驗與SSCI作文比賽造成什麼樣的問題？

地方的柑仔店不只賣商品，還提供更多服務？

⋯⋯請見書中更多討論

討論實踐無政府主義思想的趣味逸品，一篇接著一篇，越看越停不下來！

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰