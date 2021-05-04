淘汰傳統表單 優化線上報名系統－建立篇

讓報名程序更流暢，回收報名資料方便又準確！

建了報名系統，第一步就是要完善溝通內容

photo credit：SurveyCake

但是光建立一個報名系統還不夠，一份報名表，若無法因應不同填答者的回覆，進行更有邏輯的問題設定，會讓整份問卷又臭又長，降低填答者填完問卷表單的誘因。因此，如何優化你的報名系統，我們先從第一個架構─「報名表建立」說起。

舉例來說：婚禮問卷的填答者，區分為出席及不出席兩種，當填答者已勾選不出席，卻又接續看到「請問您吃葷還是吃素？」等與自己情況不相關的問題，便會感到煩躁沒有耐心。相反地，當填答者勾選不出席時，若直接跳到相對應的題目，如：「您是否需要電子喜帖？」等問題，不浪費填答者的時間，才能有效提高問卷的回覆率。

現在，我們將先著重在第一個架構 ─ 報名表的「建立」，更細部為你介紹，如何透過SurveyCake，優化已建立的報名系統，蒐集更多且更精準的回覆資料。

從不同角色出發，設計一份報名表

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首先，我們會區分為「填答者」、「設計者」兩方的體驗進行優化探討。

針對填答者：「流暢填答體驗」，讓填答者在填答問卷表單時，可以很直覺並且有邏輯地理解整份問卷的架構，不會雜亂無章，降低填答門檻。

針對設計者：「回收資料更方便」，讓設計者在設計問卷表單時，可以先行設定某些指定功能，以便日後資料的統計回收，避免填答者漏填重要資訊，或者蒐集到無效樣本。

流暢填答體驗

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針對如何使填答者享受到流暢的填答體驗，我們會介紹「分類標題」、「置入答案」、「邏輯跳/接題」這三個你不可不知的好用技巧。

分類標題

【發生情境】

如果一份問卷，將所有要詢問的問題都混在一起，例如詢問姓名、信箱、電話後，接著詢問你平常在做的運動有哪些？不僅會讓報名者對突然不相干的題目感到唐突，在填寫報名表時也會覺得雜亂無章。

這時候，你可以透過「分類標題」解決以上種種困擾。在問卷設計時，將同類型的題目歸類在一起。一方面可以維持版面整潔，另一方面也可以達到解釋題組的功用，引導填答者順利完成問卷，同時達到分類、引導、美化三大功用。

【操作介紹】

建立問卷時，在編輯題目的頁面中，右手邊的「選擇題型」區裡點選「分類標題」後，輸入相對應的分類文字。如下圖：基本個人資訊。

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下圖為使用分類標題後的實際問卷頁面：

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透過「分類標題」，讓填答者一進入問卷表單就能一目瞭然，呈現問題時更清晰好懂，也能順利引導填答者作答噢。

置入答案

【發生情境】

在填寫報名表時，有可能報名者不小心勾選錯選項，卻未發現，進而繼續填寫報名表，造成回收資料統計錯誤。

這個時候你就可以透過「置入答案」，將報名者勾選的答案，置入到下一題的題目中，如此以來，不僅能讓報名者再次確認自己勾選的答案，還可以減少題目冗長的敘述方式，直接切合報名者的想法，進行更深入的溝通。

【操作介紹】

選擇一個想套用此功能的題目，點選「樣式」，選擇「置入答案至本題標題」，挑選指定的題目即可。

如下圖，我們想探討填答者挑選日常運動項目的原因，因此置入了先前已詢問的相關問題進入標題中。

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photo credit：SurveyCake 在標題樣式中插入欲置入答案之處

photo credit：SurveyCake 置入答案後將自動預覽標題樣式

下圖為運用置入答案的實際頁面，可以看到在前一題選擇的答案，會自動至入到下題的題目中：

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「置入答案」可以讓問題的設計，更貼切符合填答者的作答。除此之外，還有很多種應用情境，你也可以透過置入填答者的姓名，增加填答者與報名表的互動性。

邏輯跳 / 接題

【發生情境】

在填寫報名表時，如果一直出現和報名者不相關的題目，便會使報名者感到煩躁沒有耐心。例如：詢問「是否出席活動？」時，報名者勾選「不出席」後，還一直看到「您欲出席的場次？」或「活動繳費方式？」等不相干的題目。這時候，「邏輯跳/接題」能幫助填答者跳過不需要的題目，只回答和自己相關的問題，讓填答問卷更流暢。

而跳題和接題，最大的差別，在於是否能讓填答者看到先前被跳過的題目，因此可以根據設計者的需求自由選擇。

【操作介紹】

選擇欲使用跳/接題的選項，再點選指定的目的地即可。

如下圖，透過「接題」功能，我們想知道對健身課程有興趣的填答者，是從什麼管道接觸到我們；對課程沒興趣的填答者，則可略過接下來的題目，直接進到感謝文字。

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當你運用邏輯接題後，在問卷上若選擇對健身課有興趣，則會自動詢問從哪個管道得知我們的健身課。

photo credit：SurveyCake 選擇「有」，系統將會詢問從何管道得知此課程

倘若選擇對健身課沒有興趣，就會自動帶至感謝引言，因此填答者就不需要回答與自己無關的問題了！

photo credit：SurveyCake 「選擇「沒有」，系統將自動帶至感謝引言」

你可以藉由邏輯跳/接題的運用，讓整份問卷表單設計得更有邏輯，節省填答者的時間，也維持版面整潔。

回收資料更方便

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針對如何使設計者日後統計資料更方便，我們會介紹「必選」、「不重複」、「選項數量上限」這三個你不可不知的好用技巧。

必選

【發生情境】

在填寫報名表時，有時候報名者粗心漏填某些問題，如：姓名等，造成回收統計資料上的困擾。這時候就可以透過「必選」功能，將該題設定為必填，避免報名者漏填重要資料，造成主辦方後續回收統計資料上的困難。

【操作介紹】

編輯題目時，按下「必選」的按鈕即可。

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下圖為使用「必選」後的實際畫面，若填答者未填答該題，會出現「此題必填」的提示，且無法送出問卷：

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不重複

【發生情境】

在舉辦抽獎活動時，有些人可能會重複提交問卷，進行灌票等不公平的行為。這時候透過「不重複」功能，限定一個姓名、電話或信箱只能填寫一次，避免灌票行為發生。

【操作介紹】

編輯題目時，按下「不重複」的按鈕即可。

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選項數量上限

【發生情境】

當舉辦活動報名時，受限於場地限制，每場的報名人數有限，但報名表的報名狀況，假日場卻比平日場還踴躍，一旦假日場報名人數超標，還要額外取消報名者的資格，尷尬又麻煩。

這時候透過「選項數量上限」，可為單一選項設定被選擇的數量上限，控制每一梯次的報名情況，避免特定梯次被超額選取，難以統計。

【操作介紹】

編輯題目時，選擇「選項數量上限」的按鈕，並填入指定的數量上限後，再選擇該選項額滿時，引導填答者的目的地即可。

如下圖，將春季班的選項上限設定為 2 次，並希望第 3 個人以上選擇到春季班時，可以改選其他選項。

photo credit：SurveyCake

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下圖為第 3 個人又選擇到春季班時，會出現的實際畫面：

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＊小撇步：當單一選項已額滿時，你可以透過「隱藏選項」把已額滿的選項隱藏起來，如此一來，就能杜絕填答者看到該選項的情況囉！了解更多「隱藏選項」：善用「隱藏選項」，隨意調整題目選項無負擔！

趕緊優化自己的報名系統吧！

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今天介紹了優化報名系統的第一個架構 ─「報名表的建立」，還沒嘗試這些不可不知的小技巧的話，就太可惜啦！以上介紹的所有功能，皆包含在SurveyCake PRO版。

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下一篇，我們將會從第二個架構 ─「報名表的擴散」開始，細部介紹如何進一步優化你的報名系統！

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