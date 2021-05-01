《生來張狂：科比・布萊恩傳》：歐尼爾與布萊恩之間的脆弱羈絆，足以讓他們站上紫禁之巔

文：羅倫・拉森比（Roland Lazenby）

眾星雲集的加利福尼亞州

印地安納

隨著總冠軍賽展開，布謝便特別留意布萊恩。「我永遠不會忘記看著他第一次踏上NBA總冠軍賽球場上的情形，」這位記者回憶，「你可以看到他凝視著印在地板上的圖騰以及在觀眾席頂端懸掛著的冠軍錦旗，我看得出來站在那裡的他，沉浸在所處的氛圍以及所見的情景，他會看著這些NBA總冠軍賽的裝飾，並感受到自己也是總冠軍賽舞台上的一分子。」

「有時候他會顯現出那種令人難以置信的殺手氣息，這股堅定的意志力，讓他能夠用眼神威嚇或是與比自己年長五或十歲的對手對抗。但同一時間，他有時候也會流露出讓人們想起他還只是個大男孩的面貌。」

溜馬在「大嘴」瑞吉・米勒（Reggie Miller）領軍、「大鳥」柏德執教之下，陣中充滿了許多能在外線開火球員。湖人教練團現在擔心的，是要如何限制這支外線投射如此優異的球隊。

不過在第一場比賽，他們看起來並不像是如預期般優異的射手組合。瑞吉・米勒出手十六次只投進一球，因此主要靠著把球傳給歐尼爾，坐看他摧毀溜馬反常地沒有包夾他的防線後，湖人輕鬆拿下了系列賽首勝。歐尼爾攻下四十三分與十九籃板，令球隊以一百零四比八十七贏球。

「我們的進攻策略就是盡可能擺脫對方的防守壓力，」費雪述說著他的觀點，「與拓荒者交手時，我們就一直試著瓦解對方製造的防守壓力。沒想到在總冠軍賽，溜馬居然只憑一名防守者就想守住『俠客』。因此如果他們在下一場比賽沒有改變防守策略，我會很驚訝。」

第二場比賽，溜馬確實採取了包夾戰術，但他們還是沒能阻止湖人在第一節取得三十三比十八的領先。這場比賽開打沒多久布萊恩就弄傷了腳踝，這使他只打了九分鐘就被迫離場。湖人在比賽中的領先優勢一度在第三節被縮小到只剩兩分，但靠著布萊恩的得分，以及歐尼爾摧枯拉朽的表現，還是足以讓湖人以一百一十一比一百零四取得系列賽二比零領先。

由於腳踝腫得像氣球一樣，布萊恩只能拿著拐杖在第三戰作壁上觀，這也是他漫長的職業生涯中唯一缺席的NBA總冠軍賽。溜馬最終取得了一勝，也在系列賽追近為一比二落後。不過這些累積的種種要素，反而都替布萊恩第四戰的偉大時刻鋪好了路。

他的腳踝依然緊繃且痠痛，但他還是和歐尼爾攜手在比賽生死交關的時刻與溜馬你來我往，將比賽逼進延長，但在延長賽中，歐尼爾吃下了個人第六次犯規。突然間，湖人成了要由布萊恩率領的球隊。他走向這位大個子，並告訴他不要擔心，他會引領這支球隊邁向勝利。

這一幕與接下來的比賽，讓坐在媒體區附近的布赫看得如癡如醉。「雖然科比帶著嚴重的踝傷上陣，但他絕對不會錯過這個『俠客』坐在場邊、自己能與瑞吉・米勒大戰一場的機會。」

他回憶，「他很興奮能有這個機會，完全沒有想過湖人現在身處千鈞一髮的境地。科比的思維與全世界南轅北轍，媒體席上的每個人都覺得，『噢，他們有麻煩了』，之類的。但科比的想法卻是，『現在輪到我接管戰局了』。他完全沒有想過自己會不會無法完成這項重任。」

過去在芝加哥，菲爾・傑克森和溫特在這樣的時刻會讓喬丹與隊友進行開對手後門或其他奇招來拉開對手的防守圈。但在湖人，這種擴大對手防守圈的策略從來沒有產生效果，溫特解釋，這是因為對手絕對不會讓防守重心離開歐尼爾，因此防守圈就會一直保持內縮狀態。如果歐尼爾願意開發離籃框十到十五呎範圍的投籃技術，讓他在遠離籃框時也有取分手段，擴大對手防守圈的策略就能產生效果，但他從來沒有磨練出投籃技術。

現在，既然湖人的巨神兵已經被迫退場，菲爾・傑克森便讓湖人球員盡可能地站開以迷惑防守者，並給布萊恩發揮的空間。痠痛的腳踝，讓他難以嘗試攻擊籃框，只能在中距離急停跳投。

但即使如此，布萊恩還是在延長賽屢屢為湖人建功，也拿出了鐵一般的證據，證明歐尼爾宣稱有自己在，球隊就無法奪冠的說法是錯誤的。

「這套體系對我們來說效果很好，」布萊恩說，「第四節時，三角戰術有時候打不出來。這個體系就是為了要讓我們能夠在比賽結束時拉開空間然後切入，因而這套戰術若要發揮效益，得靠整場比賽每個人在三角戰術中都能在進攻端製造威脅。如此一來，對手的防守就不敢放空其他人來針對我。他們不敢在防守我時放空歐瑞，也不敢放空法克斯，因為他們知道這些傢伙都能投籃。」

「第四戰三角戰術發揮出很大的效果，」布萊恩補充，「我們能夠拉開對手的防守圈，我也投進了幾個跳投，並在懸崖邊緣拯救了球隊。這個球季，我一直很希望球隊能拉開對手的防守圈。我總是對菲爾・傑克森說，『老兄，為什麼不打全場開放式的戰術呢？』他都會回答，『我們還沒準備好這麼打，會有打這個戰術的一天的』。我得說，拉開來打，我才能好好發揮。我也很高興我們在季後賽終於等到這麼打的時候了。」

湖人取得了系列賽三比一領先，不過輸掉了第五戰，也讓比賽再度重返洛杉磯的史戴波中心。自從魔術強森與賈霸率領湖人在一九八八年冠軍賽戰勝活塞後，這支球隊就再也沒有在自家主場拋下過冠軍彩帶了。

第六戰比賽的早晨，大家發現菲爾・傑克森在休息室裡敲他的爵士鼓，這或許是美國職業籃球史上冠軍賽最詭異的早晨了。「球隊裡的每個人，似乎都為之振奮了起來。」蕭說。

不知何故，這位教練搞出來的怪招、帶來的小道具以及燒鼠尾草的行徑，把這支原本各自為政的球隊磨合在一起，也迎來即將在這個夜晚謝幕的輝煌球季。

布萊恩雖然得到二十六分，但命中率有些慘澹，二十七投僅八中。他額外繳出十籃板與四助攻的貢獻，其中有兩次是第四節湖人追分時妙傳給歐尼爾的傳球，這也讓他們在第一節後首度取得領先。

「第四節時，我們在場上找到了一個他們無法阻止我們的區塊。」菲爾・傑克森在賽後表示。

在湖人取得一百零一比九十四的領先時，投進關鍵球的任務落到了法克斯與歐瑞的肩上，因為歐尼爾在這段期間失手了幾記罰球。隨後溜馬開始製造犯規並靠著罰球追近比數，這也讓傑倫・羅斯（Jalen Rose）投進一顆三分球後，在比賽還剩下五分八秒時，拉回到戰成一百零三比一百零三的平手局面。

隨後在這個兩隊誰投進一球，就會被對手回敬一球的緊張時刻，延續到比賽最後一分三十二秒，溜馬迎頭趕上，把比分差距追近到一百零九比一百一十，僅以一分落後。這時湖人教練團決定在進攻時採取擋拆戰術，這令人大吃一驚，因為湖人很少打擋拆。

一直以來歐尼爾都不喜歡幫隊友掩護，但他現在成了一堵替布萊恩開路的高聳城牆，讓布萊恩能在掩護後以迅雷之姿殺進籃下。這招奏效了，布萊恩在比賽末段投進了幾顆罰球，讓湖人以一百一十六比一百一十一的勝利，拿下球隊十二個球季以來的第一座冠軍。

「我們這次又用了在第四戰用過且有效的戰術，也就是拉開空間然後切入攻擊他們。」布萊恩說，「這讓我可以站上罰球線投進幾顆罰球。」

「我想我們需要的就是菲爾・傑克森的運籌帷幄，」歐尼爾說，「菲爾・傑克森和他的教練團是一個能夠帶領這支球隊跨越難關的團隊。我們一直能贏下五、六十場例行賽，但當我們在季後賽遇到某些困難時，我們總是沒辦法克服那些障礙。我們有主場優勢，但我們在季後賽犯了太多錯了。而菲爾・傑克森就是有辦法保持冷靜，帶我們看比賽影片。如果你是球隊領袖，然後看到球隊裡有個像他一樣的人，總是老神在在，那你有什麼好擔心的？他什麼都幫我們準備好了。」

「我還是認為如果他們沒有在二○○○年迎戰拓荒者的第七戰完成大逆轉，他們就連一個冠軍都拿不到，」阿丹德在二○一五年提出這樣的看法，「因為他們之間的關係會變得很緊繃，而且沒有冠軍作為他們情感的基礎，最終他們將不得不分開。我真的覺得，三連霸與一冠難求之間的距離，就是那場迎戰拓荒者的第四節比賽。」

歐尼爾與布萊恩之間的脆弱羈絆，加上他們身邊才華洋溢的配角球員們，似乎已經足以讓他們站上紫禁之巔，在濃霧滾滾而來之前，驚鴻一瞥各種邁向偉大的可能性。

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書籍介紹

本文摘錄自《生來張狂：科比・布萊恩傳》，堡壘文化出版

作者：羅倫・拉森比（Roland Lazenby）

譯者：李祖明

生也傳奇，死也傳奇

永遠不滅的曼巴精神！

NBA史上風格最鮮明，

讓球迷又愛又恨的傳奇人物

科比・布萊恩是NBA史上絕對無法忽略的偉大球員之一，對於體育運動的重要性與影響無庸置疑。即使身處體育界最風光、隊史擁有無數名傳奇球星的洛杉磯湖人隊，他仍然佔據著鎂光燈的焦點，就連引退賽都吸引了全球籃球迷的目光，並帶給大家難以忘懷的一晚。

本書由知名運動作家羅倫・拉森比操刀，深入這樣一位偉大球星的人生，以科比最討厭的外號「SHOWBOAT」（愛現仔）作為全書主題，彰顯科比一直以來都在試著跟全世界證明自己，那種「Love me or Hate me」的哲學。

除此之外，全書用極長的篇幅，鉅細靡遺的講述科比的家族故事、他從出身開始的人生經歷、與父母決裂的過程、婚姻關係，甚至是那個轟動一時的涉嫌性侵案。

要了解科比・布萊恩的生涯軌跡，這是一本你絕對不能錯過的好書。

Photo Credit: 堡壘文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航