南澳泰雅族田野調查：「酒」在部落日常生活的多元角色與意義

文：許儷、曾明心、吳銀河（台大「食物、農業與社會」修課學生）

本文為108學年度下學期洪伯邑與簡妤儒老師合授之「食物、農業與社會」課程成果。

早餐店

部落女性星期天早晨在早餐店聚會，一邊聊天、一邊喝著保力達，開啟新的一天。他們喝酒的頻率就像是喝茶或喝手搖杯一樣，早已融入他們的日常。這張圖也顯示，不只是男性在喝酒，部落裡的女性也會聚集起來喝酒，這些酒有助於婦女們聯絡感情、維持關係。

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港邊

離開早餐店後，我們來到港邊，遇到一些男性釣客，他們自嘲說是為了「躲老婆」才來到這裡。他們一邊釣魚，一邊和朋友飲酒、閒聊。他們也告訴我們，有些工人上工前會先喝保力達以提振精神。從談話中，我們發現酒的更多可能性，原住民飲酒不一定總是和酗酒、借酒澆愁等負面形象連結， 酒在部落裡其實扮演多元的功能。

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街道

成堆的台啤箱子是南澳村路邊隨處可見的風景，足見酒已經成為部落生活的一部份。

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雜貨店

那麼，部落的酒從何處取得呢？南澳鄉總共有三間雜貨店，這幾間店進貨的量大約就是居民們飲酒的量。相較於村裡的便利商店，雜貨店的酒較為便宜。另有一群高中生告訴我們，因為雜貨店不會查驗證件，所以他們平常都會來這裡買酒。部落居民飲酒習慣的養成，某程度是因為酒在部落裡價格低廉、容易取得。

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街角

在住宅區的某處轉角，我們發現酒瓶堆積而成的垃圾堆，而這些大多為啤酒和保力達的空瓶。居民告訴我們，這大概是他們兩、三個禮拜飲用的量，對我們來說，這個飲用量十分驚人。由此我們發現，部落生活離不開酒，酒是很日常化的東西，居民們不一定非要到酒吧或餐廳暢飲，有時候關起門來就可以開始喝。若要了解部落居民的飲酒習慣如何產生與維繫，就必須深入到家戶裡面觀察、紀錄。

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在地卡拉OK

看似做電腦維修或者其他用途的南澳一隅，隱蔽式的風格加上正門開在側面，不容易讓人聯想到這是家KTV。在南澳，共有三家 KTV，其中有一家是老年人比較常去的，而這家則是年輕人聚集的地方。我們約莫晚上九點從低調的正門進去，櫃台與大廳空蕩沒有人煙，後面的牆上則陳列著酒瓶，令人印象深刻。

一進去看見幾個在地高中正歡唱著，原來有別於我們對KTV的印象，這裡的KTV只有一間包廂，於是認識的、不認識的都聚在一起喝酒唱歌。搭配著投幣式的點歌系統，有一位妙齡女子背著腰包為我們送上一盒十元硬幣及一壺台灣啤酒，原來她是這裡的老闆娘，在待客的同時也用一副好歌喉與朋友們一起唱歌。就這樣幾個人配個幾支酒瓶，好不歡樂。

舉杯邀明月

在這家KTV裡面你看不到水與茶，酒就是他們的飲料。越接近深夜，就有越多年紀稍微比高中生大的年輕人來訪，大約20幾到30的他們有不一樣的嗓音，聲音裡多了一分沉穩，而當每個人將麥克風放下，大家就會自然而然地敬酒，表示謝謝你剛剛獻上了一首好歌曲，以「酒」和平地禮尚往來。

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我們訪問了40歲的泰雅族原住民，他認為酒是生活中不可或缺的，亦能拉近人與人之間的關係，覺得卡拉OK就是喝酒的地方；而不喝酒的人有兩種：一是本身就不喜歡酒的味道，第二種就是認為自已比較高尚，因為宗教或是職業類別而不喝。在這裡我們看見了部分南澳的群體對於酒的想像，投幣式點播器、深情動人的歌嗓以及穿插其中的豪飲，是南澳消遣今宵的方式之一。

原民孩子的秘密基地——撞球間

看似平凡的撞球間，也成了年輕人聚集暢飲的舒壓小空間，「不是每個人都知道這個地方的哦，所以不能講出去！」他們小聲笑道，於是我們很榮幸地成了少數的訪客。而保力達對她們來說只是開胃菜，她們熱情地將以水稀釋過後保力達遞上來，請我們嚐一嚐味道，其實蠻不錯的。在談笑之間發現地上亦有許多酒瓶空罐，可以想像平常她們來聚會時熱鬧的場景，後面設有撞球桌與排列整齊的球桿，一旁的牆壁上貼有社區撞球大賽的賽程與成績，還有風雲榜呢。這裡也是個年輕人交流喝酒的空間。

在南澳的另一種聲音——宗教信仰

二伯母是虔誠的基督徒，平日也會參與教會活動，雖然在部落裡酒被視為不可或缺的日常，但基於教會立場信仰，二伯母覺得要給人榜樣，且自己也認為酒喝過量影響到生活這點是需要被提醒的，但強調酒本身對身體是沒什麼壞處。她感嘆地說道：「酒不會去害人，是我們自己要控制。」她也提到，對於這幾年年輕人把酒當一般的茶一樣喝，教會這邊也會適時勸導。喝酒是可以喝出品格來，也是一種國際禮儀，但不隨便喝。可以在朋友在家裡品嚐，也能是一種人際關係的聯繫，且可以用酒講很多很多故事。可以發現，在南澳，對於酒的角色在不同年齡層之間有不同詮釋，但大家的共識皆為「酒能維繫人與人之間的關係」。

穿梭了不同面貌的南澳，了解到「酒」在南澳原住民的日常生活中扮演不可或缺的角色，早上出門前一杯提神，回家後一杯紓壓，晚上再一杯解愁。雖然酒在不同人與不同年齡層之間，扮演不同角色與意義，不過當談到酒的時候，他們都能侃侃而談，酒在他們口中不再像是一種飲品而已，像在討論一個活生生的朋友一樣，可以很透徹地感覺到這整個社會組織可以藉由酒來串起一個個故事。

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本文經中國地理學會會刊（在台北）授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航