拜登首赴國會聯席演說，將投入4.1兆美元「讓中產階級再次偉大」

拜登上任百日前夕,向國會發表演說

4月28日,美國總統拜登(Joe Biden)上任滿百日前夕,在國會聯席會議上向參眾議院發表演說,內容涵蓋非法移民、種族歧視、兒童教育、基礎建設、武漢肺炎和外交政策等議題,更包含兩項重要法案,也就是總經費達1.8兆美元的《美國家庭計畫》(American Families Plan)和2.3兆美元的《美國就業計劃》(American Jobs Plan)。

他表示「美國已準備好起航」(America is ready for a take off),指出美國將擴大政府投資以刺激經濟,暗指過去100天他所達成的成就,他也說「美國正在向前邁進,我們現在不能停止。」

根據《路透社》調查顯示,美國民眾對於拜登上任百日以來的滿意度達55%,比前總統川普(Donald J. Trump)同一時期的支持率高出約10%,但拜登的滿意度仍僅排名美國所有總統到任100天倒數第三。

《華盛頓郵報》與美國廣播公司《ABC》的調查則顯示,美國民眾對拜登的滿意度為52%,不滿意度則為42%。

由於疫情影響,拜登在國會上的演講和以往的很不一樣,列席的議員人數有嚴格限制,與過往約有大約1600名議員及其他貴賓相比,這次僅有200名來賓(包括80名眾議員和60名參議員)受邀參加。

值得一提的是,副總統賀錦麗(Kamala Harris)和眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)都戴著口罩坐在拜登身後,這是一個歷史性的時刻,是美國歷史上首次有兩位女性在總統發表國會演說時坐在其後面。

演說內容

演說中首先提到1.8兆美元的《美國家庭計畫》,旨在為所有美國3到4歲的兒童提供2年的免費學前教育,還提供2年免費的社區大學教育。

拜登表示:「我們不能只忙於與彼此競爭,以至於我們忘記了更重要是在21世紀的競賽中打敗各國。在我看來,為了贏得未來的競爭,我們需要作出本世代最重要的投資,投資我們的家庭和孩子。」

他也提到美國12年的國民義務教育,曾經讓美國成為最偉大的國家,但在21世紀,12年國民義務教育已經不夠了,這是為何他增加免費學前兒童托育及2年免費社區大學教育的原因。該計劃還保證,中低收入家庭將不會支出超過其收入的7%,於5歲以下兒童的托育服務。

拜登另提出2.3兆美元的《美國就業計劃》,將投資公共交通、鐵路、機場、供水管道、道路橋樑、高速網絡等基礎建設,提升美國經濟和幫助工人就業。

兩項計畫資金來源主要是向富人增稅,但拜登承諾他不會對年收入低於40萬美元的美國人增稅。他說:「是時候讓美國公司和最富有的1%美國人開始繳納公平份額的稅金了。」

計畫指出,若納稅人的收入超過100萬美元,稅率將翻倍提提高至39.6%,拜登指出這是小布希 (George W. Bush) 當總統時的稅率,他只是移除部分讓富人能繳更少稅的漏洞。他表示:「我的目的不是懲罰任何人,但我不會為這個國家的中產階級增加更多額外的稅收負擔,他們已經付得夠多了。我認為這個計畫既是公平的,財政上也是永續的。」

他也抨擊前總統川普(Donald Trump)推動共和黨多數的國會,於2017年通過的2兆美元減稅措施,稱這是美國公司和最上層富裕人士的巨大收穫。

另外,拜登也明確要求調整聯邦最低工資為15美元,自2009年以來,聯邦最低工資為7.25美元。他表示:「沒有人應該每週工作40個小時,卻生活在貧困線以下。」

針對共和黨人抨擊的非法移民問題,拜登呼籲國會通過他的移民改革法案,他提議讓數百萬的美國非法移民能獲得合法身分、增加對中美洲國家的援助、重新調整邊境管制措施,並擴大接受合法移民,該法案尚未在國會獲得通過。

拜登說:「如果你相信我們需要一個安全的邊境,如果你相信我們應該有合法取得美國公民的管道,通過這個法律。如果你不喜歡我的計劃,但至少可以通過我們有共識的部分,以確保夢想家(Dreamers)的公民身份。」拜登也表示,美國必須解決非法移民的根本原因,如中美洲國家的幫派暴力和政治不穩定。

在外交政策方面,拜登表示他已和其他國家領導人明確表明美國回來了,美國不會獨自領導世界,而是與盟友團結一心。

他告訴中國領導人習近平,美國不怕競爭,但絕對會捍衛自身利益。拜登說,美國將在印度太平洋部署強大的軍事能量以防止衝突。他也向俄國領導人普亭(Vladimir Putin)明確表示,美國不會激化衝突,但絕不容忍俄國侵犯鄰國主權。美國將會與盟國緊密合作,應對伊朗和北韓的威脅,同時結束歷史上最長的阿富汗戰爭。

拜登說;「美國不會放棄我們對人權和自由的承諾,沒有一個負責任的美國總統,會在基本人權受到侵犯時保持沉默,美國總統必須代表整個國家的精神。美國是種信念,是歷史上最獨特的信念。我們生來人人平等,這就是我們,我們不能背離這一信念。」

拜登也敦促參眾議員們在下個月底,即明尼阿波利斯(Minneapolis)警察殺害佛洛伊德(George Floyd)一周年之前,通過警察改革法案(佛洛伊德是非裔美國人,去〔2020〕年一名警察將膝蓋壓在其脖子上超過9分鐘致死,上週該警官被判謀殺罪成立。)

民主黨佔多數的眾議院,在今(2021)年3月份通過了一項立法,禁止警察使用掐頸、攻擊頸動脈和沒有事先警告的拘捕,並減少警察的豁免權(該豁免權得以讓公務員在執行公務時,在多數情況下免於遭民事追訴)。

但以佛洛伊德為名的法案,尚未在參議院取得進展,該法案需要所有50名民主黨參議員和10名共和黨參議員支持才能通過。

拜登在演說中更呼籲,廣泛地遏制美國的種族暴力。他說:「我們必須團結起來,在執法人員和他們所服務的人民之間建立信任,消除我們司法體系中系統性的種族主義。當今對美國最致命的恐怖威脅,來自白人至上的恐怖主義。」

同時拜登也提到他在對抗武漢肺炎疫情時成功的各項措施,並呼籲所有美國人民都應該接種疫苗,以刺激經濟復甦。

至今為止,美國感染武漢肺炎的人數高達3292萬人、死亡人數超過58萬人,是全世界受疫情影響最嚴重的國家。自1月20日以來,美國政府已向民眾施打了2億劑疫苗,超過當初拜登提出上任100天內施打1億劑疫苗的目標2倍。

今年3月,美國聯邦參議院才通過一項高達1.9兆美元、史上規模第二大的紓困法案,以應對因武漢肺炎而遭受打擊的經濟。其中包括將發放1400美元支票給美國人民、補助3500億美元給各州和地方政府、提供1300億美元給學校、撥出490億美元來擴大COVID-19採檢、追蹤和研究工作,並編列140億美元來派送疫苗。

此外,受疫情影響而失業的950萬名勞工,法案雖將每週失業救濟金從400美元降至300美元,但將延長實施至9月。拜登政府已打定主意要將對抗疫情作為其重要的政績。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

共和黨反對

共和黨參議員史考特(Tim Scott)抨擊,需要破4兆美元的《美國家庭計畫》和《美國就業計劃》是民主黨的願望清單,是政府資源的浪費。共和黨人反對政府巨額的資金補貼,質疑他們的有效性,也不贊成對富人增稅。

他表示:「拜登看起來是個好人,他的演講將充滿希望,承諾領導美國成為更好的國家,但他的政策卻與此相反。我們國家需要的不是空洞的陳腔濫調,而是使我們更加團結和進步的政策,然而在拜登上台施政3個月後,卻使我們離這目標越來越遠,也讓社會越來越分裂。」

史考特也指出,過去一年在前總統川普的領導下,兩黨共同通過了5次武漢肺炎的經濟援助計畫,但拜登政府卻在沒有得到任何共和黨議員支持下,強行通過2兆美元的紓困方案。

他批評道:「民主黨人在只有一黨支持的法案上花費近2兆美元,這是美國歷史上最『自由』的法案。此外,目前僅有1%的人接種疫苗,不應該立刻重啟學校。民主黨在他們自以為懂的領域上投入大量資金,而一個承諾團結我們一致的政府,不應該強推使我們分裂的議程。」

另外,史考特也提到自己作為黑人被歧視的經歷,並指出去年他提出了一項警察改革法案,但遭到民主黨人的阻撓,稱其改革的力道遠遠不夠。

關於歷史上的奴隸制和種族歧視,成為近來政治討論的中心議題,史考特也說,民主黨人正在利用種族主義議題來爭取民眾支持。「美國不是一個種族歧視的國家,用另外一種類型的歧視來對抗歧視,用痛苦的過去為由,不誠實地阻止現在的政治討論,這都是一種倒退。種族問題並不是像民主黨希望的,是解決所有問題的政治武器。」

最後,他說:「我們最好的未來,不會來自華府的計劃或社會主義的夢想。它將來自你們,各位美國人民。」

