在越南人與台灣人身份認同間游移的女孩，透過美食與桌遊串起兩國間的故事

文：薛婕

我是越南人？台灣人？

爸爸是在長期在越南經商的台灣人，媽媽是越南人，李如寶正是近年來新興的名詞「海歸新二代」其中一員。

與姊姊不同的是，李如寶從出生就開始在越南成長、接受教育，而姊姊則是寄住在台灣親戚家，直到小學三年級後才由父母接去越南。

也因此，如寶小時候對於自我認同是複雜且掙扎的。越南對如寶而言是從小出生、成長的地方，心中很大一部份覺得自己是越南人、越南是她的家鄉；但當講到文化認同時，卻又覺得自己是台灣人——畢竟她就讀的是越南臺商子女學校，校內講著中文、受著台灣教育、學習著台灣的歷史，最大的目標就是要到台灣讀大學。

Photo Credit：李如寶提供 李如寶高中時期就讀越南臺商子女學校，她是前排左邊第二位女生。

從扣分到加分

如寶回憶起過去寒暑假回台灣上短期補習班的日子，身旁土生土長的台灣同學對她的疑問離不開「妳從越南來嗎？」「妳們有汽車嗎？還是妳們都怎麼上學？划船上課嗎？」

同學無心的提問，卻在如寶心中留下很深的傷痕，覺得自己某個部分被侵略，日後當她正式返臺上大學時，又面臨了內心的交戰。

「剛進台大政治系唸大一的時候，人家問妳高中讀哪，我都不太想講，因為會有自卑感。」在這個還不是這麼友善的社會中，要暴露出自己的一切，對還不是非常認同自己身分的如寶來說，難免過於赤裸。

如寶提到，過去的她從不覺得這樣的身分能為她加分，甚至可能是扣分項。直到大二的簡報課，每堂課都需要練習如何快速的表達自己，過去在越南成長的經歷成了她的特色，引起大家的好奇與興趣。

這時，如寶才發現自己的身分足以成為自己的特徵，並且讓別人快速認識自己，也因此變得珍惜自己如此特別的加分項，漸漸覺得小時候遭遇的那些惡意，可能僅是他人對越南文化不熟悉的無心之過。

行動的起點

大四那年，如寶被朋友說服參加了校內的創創學程（創意創業學程），在學程裡，學生被要求去觀察社會問題並提出解決方案。如寶發現多數同學放眼在剩食、環保等議題，而自身的成長經驗促使她想關心跨國文化、甚至文化歧視的問題，因此向夥伴提議，希望解決台灣社會裡文化歧視的現況。

起初團隊希望開發一款APP提供越南相關的知識，但業師對此提出了質疑，使團隊開始思考APP是否真的就是最好的解方？

後來團隊萌生了新的想法，因為她們發現社會大眾對於東南亞美食的接受度很高，於是有了新的提案「東南亞美食平台」，她們利用臉書社團「出清台大」販售三項主力商品：美味調理包、趣味料理包、驚喜零食包，獲得不錯的評價。

「東南亞美食平台」讓團隊拿到了一些新創獎金繼續支持她們的行動，也為之後李如寶開發的桌遊「越食煮憶」埋下種子。

每一份感動，都是撐下去的動力

李如寶帶著這份肯定，設計出第一版「越食煮憶」桌遊，將「烹煮越南知名的河粉料理」作為遊戲主線，此外也邀請兩組新住民家庭與兩組台灣家庭前來體驗，其中有個新住民媽媽表示，看到五歲的孩子做出自己母國的料理非常感動，此外，台灣孩子也開心的說要和班上的新住民同學分享她做了越南河粉。

那時的如寶意識到，每次的活動雖然只影響少少的人，但讓她心裡獲得很大的滿足感，也讓她再次肯定了自我的價值。

然而，在台灣弄新創並沒有想像中的一帆風順，社會新鮮人弄新創最大的困境是沒有資源、沒有人脈，需要很長期的耕耘，在這樣的壓力底下，團隊內開始出現一些質疑聲音，比起其他有商業模式的團隊，如寶團隊做的是文化類的議題，不免俗的碰到怎麼找錢的難題。

後來初始團隊在2020年7月解散，跌了一跤的李如寶一度很迷罔，但努力回想起心中希望驗證自己做的事業會有人買單的夢想，決定重拾熱情，她轉往臺大校內的社會創新社及領導學程尋找新的夥伴。

Photo Credit：李如寶提供 李如寶與Foodeast團隊以「越食煮憶」參加第二屆和泰公益夢想家競賽，並得到第二名的殊榮。

Foodeast縮短國與國的距離

很幸運地，李如寶找到了新的團隊成員郁安、祐祥、Ruby，但因為各自來自不同的背景，磨合初期難免會有爭執，因此今年一月份，團隊花了很多的時間做內部溝通整合，並正式訂定團隊的名稱為「Foodeast」

如寶介紹，「Foodeast」的Logo中，兩個碗的碰撞象徵透過撞擊蹦出異國的火花，上面三個點則是香料，並在顏色選擇上選用三原色，而兩個O是指文化間的串連，其宗旨為「美食讓心沒有距離」。

「我覺得如寶很會透過熱忱感染別人，當初她帶著構想來找我，雖然我覺得很有趣，但不知道做不做得成，而且我們在合作過程中，發現團隊成員之間有很大的意見分歧跟摩擦，但因為如寶的理念很堅定，我們都願意一試再試。」

現任團隊成員之一的黃郁安，這樣描述著他認識的李如寶。

此外，團隊也著手開發第二版的桌遊。比起第一版，第二版更為精緻，從包裝設計到河粉原料都選擇最好，希望可以做出具有市場價值的「產品」，而不是做公益服務或賣理念，團隊希望購買這份產品的消費者，都如同像是去料理教室一般，開箱後獲得一份製作越南美食的體驗。

Photo Credit：李如寶提供 帶著自身在越南成長的經驗，李如寶與Foodeast團隊伙伴開發出「越食煮憶」桌遊，希望它能成為一項市場產品，而不只是單純賣理念或做公益。

透過認同，找到價值

「如果我從小在台灣長大，可能沒辦法做出這些事；如果把自己過去越南的身分、過去的擔心抽掉、把自己抽掉，那這件事可能就做不出來。此時此刻的我，覺得自己很特別。」回想起過去做專案的經驗，李如寶從未感受過這種不可或缺。

一個在越南人與台灣人身份認同之間游移的女孩，透過創業找回自我的認同與價值，也透過美食與桌遊，串連起兩個國家之間的故事。

李如寶的團隊「Foodeast」臉書專頁：Foodeast 美食好南，想吃不難

本文獲《移人》授權刊登，原文請見：透過桌遊玩轉越南：越二代李如寶的新創之路

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒