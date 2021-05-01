【小說】《醫院坡上吊之家》選摘：金田一耕助心裡明白，就算破案，仍不表示一切都宣告結束

文：橫溝正史（Yokomizo Seishi）

【序曲】港區的巨大轉變

砧村隱者的獨白

我眼前擺著兩張東京都分區詳細地圖，是二十三區中的港區地圖。舊的地圖是一九五三年發行，而新的地圖則是同一家出版社於一九七三年重新發行。

試著比對這兩張地圖後可發現，從戰前到戰後，再從戰後到現代，東京的改變之大，可說是一目瞭然。首先，港區在戰前彷彿不存在。雖然我的記憶不太可靠，不過編列在港區裡的赤坂╳╳町、麻布╳╳町、芝╳╳町，在戰前不是各自獨立，被稱為赤坂區、麻布區、芝區嗎？

我是在大正十五年（一九二六），即昭和元年來到東京。從那之後，除了昭和九年到十四年這段在信州上諏訪與病魔搏鬥的日子，以及昭和二十年到二十三年到岡山縣疏散避難的那段時日外，我一直住在東京，但對從前的赤坂、麻布、芝等地區，我所知不多。因為到東京之後，我上班的那家出版社位於小石川。從我在小石川上班，到與病魔搏鬥的期間，我都住在吉祥寺，所以現今的港區對我來說，是很陌生的土地。在神戶土生土長的我眼中，東京這個都市實在太過遼闊。

因此，談到戰前的我對港區的了解，大概只知道赤坂是做軍人生意的花街柳巷，麻布是練兵場，芝有一座位於高輪的泉岳寺。不過我現在都七十三歲了，仍舊不知道泉岳寺長什麼樣子，東京雖大，令人感到如此陌生的土地畢竟還是少數。

不過，為何我要如此叨叨絮絮個沒完呢？因為接下來我要提到一起駭人聽聞的案件，而它的舞臺，亦即「上吊之家」所在的醫院坡，正好位在麻布與芝的交界處。那一帶有不少坡道。光是看擺在我眼前的這兩張地圖，便有魚籃坡、伊皿子坡、名光坡、三光坡、蜀江坡。以義士外傳[1]聞名的「南部坡雪中道別」[2]，裡頭的南部坡似乎離此不遠。另外還有仙台坡、明治坡、新坡、奴坡、狸坡等，不勝枚舉，甚至有個暗闇坡，名字聽來相當可怕。

接下來我要講的這條坡道位於魚籃坡附近，原本的名稱頗有來歷，遠從江戶時代便如此稱呼。後來坡道上出現一家大型醫院，不知何時起，人們改稱之為「醫院坡」，因此在這詭譎的故事裡，我決定沿用。另一方面，也是考慮到這家醫院在整個故事中占有很大的比例的緣故。

「醫院坡」這個地名似乎到處皆有，事實上，我現在住的成城町也有一條同樣名稱的坡道。成城的醫院坡名稱由來的醫院並未殘存一磚一瓦。相反的，接下來我要講的醫院坡，地名由來的那家大型綜合醫院「法眼醫院」，至今仍有眾多病患上門求診，昭和四十八年版的地圖裡，甚至還標有院名。

雖然東京其他二十二區也會有類似的情況，不過比較手上的兩張地圖，可看出驚人的巨大轉變。像是町的名稱，就有很大的改變。

重新整理町名、整頓區域劃分，寄送郵件的確會方便許多，但對喜歡懷舊的我來說，一些由來久遠的地名陸續消失，實在令人惋惜。

另外，道路拓寬後變得怎樣呢？我查看昭和二十八年的地圖後發現，上頭到處都以「復興計畫路線」為名用虛線畫出三十公尺、五十公尺的預定路線，不管原本是市町、墓地，還是公園，一概毫不客氣地加以分割、撕裂。這麼做或許有合理的考量，萬一有災禍發生時，有助於避難，但當初會出現「町」這樣的單位，勢必有其道理。毫不留情地加以分割，不知會帶來什麼後果，令人心底發寒。不過，拿起昭和四十八年的地圖來看，預定路線泰半已完工，或許展現出日本人旺盛的生命力，但那些奉命撤走的人去了哪裡？住在寬闊道路旁的居民，真的過著舒適的生活嗎？

我再拿昭和二十八年的地圖與現今的地圖對照，發現地面上的電車消失蹤影，改成四處縱橫的地鐵，同時也出現新幹線、東京鐵塔、單軌電車。如今新幹線似乎已成為日本人的驕傲，東京鐵塔則是東京的名勝。我住鄉下的孫子每次上東京來，都會特地去坐單軌電車。這一切或許都是日本在戰後三十年間驚人發展的象徵，但在年老體衰、做任何事都缺乏幹勁，自稱砧村隱者的我眼中，只覺得是伴隨空虛的高度成長而來的產物。

然而，為什麼我對照昭和二十八年的地圖與現今的地圖呢？因為接下來我要講的這個可怕故事，發生在昭和二十八年八月二十八日，直到昭和四十八年四月三十日才破案，金田一耕助經手過的案件中，可說再也找不到如此耗日費時的例子了。十九年又八個月，連金田一耕助這種厲害的角色，也需要花費這麼長的時間，不管當中有什麼隱情，應該都是一樁驚世駭俗的案件。

如此描述，恐怕又會挨金田一耕助的罵，他之前便提醒過我。附帶一提，我居住的成城町，以前名叫「砧村」。向來念舊的我，便自稱「砧村隱者」，但他見到我時，總是稱呼我「成城老師」。

「老師寫我的事跡時，常使用『開端』或『圓滿結束』兩個詞。『開端』倒還好，『圓滿結束』就有待商榷了。每次拜讀您的文章，總不禁對這個字眼心生排斥。『圓滿結束』有結束的含意。只要是我經手的案件，我的解決方式便不會有誤，但我並不認為一切都已結束。雖然人們常說，有開始便會有結束，但我不這麼認為。儘管案件本身已破案，不過想到下一瞬間，可能又會有全新的劇情發展，我便會感到惶惶不安。」

金田一耕助曾露出陰沉的眼神，對我如此說道。

我在記錄他的事跡時，常會使用以下的文句。

「當案件在金田一耕助腦中接近破案時，他便會籠罩在無法擺脫的孤獨暗影下。」

可能是他心裡明白，就算破案，仍不表示一切都宣告結束。不，非但如此，或許又會有新的劇情，或是比他原本解決的案件更駭人的案件即將展開，這正是他害怕的。

接下來我要講的「醫院坡上吊之家」案件，正是一個活生生的例子。這起發生於昭和二十八年夏天的案件，歷經十九年又八個月的漫長歲月，人們以為在昭和四十八年四月三十日終於破案，但是否表示一切就此終結呢？人們常說有一就有二，想到或許又會有可怕的血案展開，此時執筆的我，也不禁背脊發寒，渾身直打冷顫。

閒話休提。

差不多該進一步描述這起駭人聽聞的案件了，不過在那之前，必須先介紹案件的核心人物——法眼醫院的創始人法眼鐵馬，以及他家人的相關紀錄。

那起詭異的案件發生於昭和二十八年夏天，這份紀錄當然是根據金田一耕助當年著手調查時製作的資料，只是數量龐大，我適度濃縮，針對於故事所需的部分做了一番簡單的整理。

註釋

[1] 從《赤穗義士傳》衍生的故事。「赤穗義士」指以大石內藏助為首，替主君復仇的四十七名赤穗藩武士。

[2] 大石內藏助的逸聞中特別有名的場面。

書籍介紹

本文摘錄自《醫院坡上吊之家【經典回歸版套書】》，獨步文化出版

作者：橫溝正史（Yokomizo Seishi）

譯者：高詹燦

透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

日本推理史上最偉大的偵探——金田一耕助

跨越20年的時光長河，傳奇的最後一案！

為欲望而活的豪門女傑VS為真理而生的名偵探

一顆人頭風鈴，將引領他們走向天堂還是地獄？

【故事介紹】

——昭和二十八年（1953）——

「等我死後，請砍下我的頭，像風鈴一樣掛起來……」

經過砲火的洗禮，名聲遠播的法眼醫院遷徙，坡道上只留下一幢荒廢的老屋。戰後不久，一名女子在此上吊，腐爛的遺體長滿了蛆，彷彿奏起不祥的序曲。昭和二十八年秋天，本條照相館小開直吉接到一件委託，指定在深夜的法眼家廢墟拍攝結婚紀念照。依約前往，迎接他的是神情恍惚的嬌豔新娘，和虎背熊腰的粗魯新郎，更匪夷所思的是，兩人背後的金屏風上懸掛著風鈴。

工作結束，直吉深感不安，委託金田一耕助調查那對夫妻的來歷。巧合的是，耕助其實已承諾法眼家的彌生夫人，設法營救遭到綁架的孫女由香利。兩起案子之間似乎有著千絲萬縷的連結。

然而，謎團尚未釐清，一個颱風天裡，直吉又接到一通電話，要求他到同一廢墟拍攝「風鈴」。儘管詭異，直吉仍決定和父親去一探究竟，不料等待他們的竟是懸掛在吊燈上，一顆血肉模糊的人頭……

——昭和四十八年（1973）——

「與這顆人頭重逢的你們，今後將永遠無法安眠……」

由於缺乏證據，儘管嫌犯留下遺書，人頭風鈴命案終究成為懸案。歲月流逝，負責此案的等等力警部退休，開設私家偵探社。一日，金田一耕助帶著意外的消息造訪。當年的照相館小開直吉，如今已是飯店大亨，身邊卻不太安寧，甚至差點遭鐵製風鈴砸中，於是捧著一百萬圓和神祕鐵盒上門，希望耕助幫忙查出幕後黑手。

另一方面，人頭風鈴的主人——敏男，原本是爵士樂團「憤怒海盜」的小喇叭手。案發後各奔東西的團員，暌違許久重新聚首，酣暢的酒席上，不知為何布幕投映出一顆放大的頭顱 ，瞪視著眾人！隔天，一名團員便離奇死亡……

眼看遁入迷宮的懸案，又將掀起腥風血雨，這次金田一耕助能否阻止慘劇的輪迴，找出此生最大的強敵，讓橫跨二十年的對決圓滿落幕？

Photo Credit: 獨步文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航