巴拉圭新總統就職前將訪台，本週會晤「好友」蔡英文，盼爭取半導體投資

（中央社）台灣友邦巴拉圭總統當選人潘尼亞今（9）日表示，將於本週造訪問台灣，會晤「好友」蔡英文總統，在中國頻挖台灣牆腳之際，他將致力鞏固兩國關係。

《路透社》報導，巴拉圭是台灣在南美洲最後一個邦交國。近年來，多個拉美國家陸續與台灣斷交，轉而與中國建交，包括今年3月的宏都拉斯。台灣目前僅剩13個邦交國。

潘尼亞（Santiago Pena）在社群網站推特（Twitter）表示，他將訪問阿布達比（Abu Dhabi），然後前往台灣會見蔡總統；他形容蔡英文是他的「好友」。

他推文說：「我們將在未來幾天制定密集的國際議程，傳達巴拉圭和其人民正準備發展偉大事業的訊息。」

Vamos a desarrollar una intensa agenda internacional los próximos días llevando el mensaje de que el Paraguay y su gente están para grandes cosas. pic.twitter.com/ac82Xon48y — Santiago Peña (@SantiPenap) July 8, 2023

潘尼亞在競選期間曾承諾，儘管面臨國內農業部門施壓，他仍將維持與台灣的邦誼。巴拉圭農業部門希望讓黃豆和牛肉進入龐大的中國市場。

潘尼亞將於11日至15日訪台，屆時也將與副總統賴清德與經濟部長王美花會面。潘尼亞將於8月15日就職。外交消息人士告訴《路透社》，賴清德可望代表台灣前往參加就職典禮，並可能過境美國與美國官員會面。

巴拉圭鎖定與台灣半導體合作

巴拉圭新任總統潘尼亞8月中上任，內定外長拉米雷斯昨天向外媒表示，潘尼亞就職前將訪問台灣，爭取將巴拉圭推薦為生產太陽能電池板、半導體和其他高科技產品的投資製造地點。

巴拉圭總統當選人潘尼亞｜Photo Credit: GettyImages

繼台灣去年底開放巴拉圭豬肉進口後，巴拉圭工商部長賈斯迪優尼（Luis Alberto Castiglioni）也宣布，巴國下個目標是將乳製品推廣到台灣市場。

當選巴拉圭新總統的潘尼亞（Santiago Pena）預定8月15日就職，《華爾街日報》日前報導，副總統賴清德可望代表台灣前往參加就職典禮。《彭博新聞》（Bloomberg）6月28日報導，巴國內定外長拉米雷斯（Ruben Ramirez）指出，潘尼亞希望台灣與美國增加對巴國的經濟投資。

拉米雷斯直言，台灣應肯定巴拉圭為了維繫邦誼付出的努力，替巴拉圭創造更多就業與經濟發展機會。他也認為，美國雖是巴拉圭的外國投資主要來源，但投資額仍不夠。

拉米雷斯表示，潘尼亞將在就任總統前訪問台灣，尋求擴大雙邊商機，「期望巴台間的長久關係，能建立在雙邊貿易與台灣投資不斷擴大的堅實基礎之上」，並盼台灣能作為巴國商品進軍亞洲的平台。

至於與中國的關係，拉米雷斯說，巴拉圭不會反對南美經濟合作機制「南方共同市場」（Mercosur）與中國簽署協議，也不會關上與中國雙邊對話的大門，「只要不預設前提，巴國隨時保持與中國對話的開放性。」

巴拉圭國家報（La Nacion）報導，巴國工商部長賈斯迪優尼出席一場促進乳製品產能活動時，透露他正努力促成台灣政府開放巴拉圭乳製品進口。台灣駐巴拉圭大使韓志正也同場參與了該活動。

賈斯迪優尼表示，巴拉圭對台出口額5年前僅3800萬美元，從陸續開放牛肉、豬肉進口台灣後，如今巴國對台出口額已達2.6億美元，他相信乳製品進入台灣市場會是下個成功商機。

《彭博》指出，巴拉圭擁有750萬人口，作為台灣在南美洲最後一個邦交國，具有重要的地緣政治影響力。北京目前是南美許多國家的最大貿易夥伴，也是鋰礦、農業、基礎設施的主要投資者。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航