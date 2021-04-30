《經濟學人》認證「台灣是世界上最危險的地方」，意見領袖們怎麼看？

隨著中美對抗不斷升溫，昨（29）日晚上《經濟學人》社群媒體上公布最新一期封面故事：「世界上最危險的地方」。而從《經濟學人》封面中能清楚看見，在台灣海峽上不斷徘徊盤旋的中國的軍艦、軍機，而美國軍隊則在台灣東部外海現身，並以雷達為意象，暗示台灣在兩國角力中的重要戰略地位。

文中指出台海若擦槍走火引發戰爭將成災難，也因此中國和美國須極力避免，而美國歷任政府奉行的模糊政策將受到挑戰。面對本期《經濟學人》的封面故事，台灣許多意見領袖紛紛對此提出看法，有人認為老調重彈外，也肯定應讓世界更關注台海問題。

《經濟學人》本期的重點：台灣是世界上最危險的地方

主文中談及的重點是，中美兩大國對台灣的「戰略模糊」空間越來越低，導致中國攻台可能性漸高。隨著中國軍事擴張烽火可能逐漸蔓延至太平洋。

台灣作為全球半導體產業的龍頭，由台積電生產先進晶片，一舉一動都將牽動世界的發展，產線若受到外力干擾中止，將對全球產業造成巨大衝擊，所付出的代價成本不可衡量。

台灣是美中兩大國的角力戰場，眾所皆知美國並沒有「實際條約」能捍衛台灣，美國第七艦隊是若袖手旁觀，那將導致維繫多年的秩序將破壞，由美國為首的自由國家界線面臨崩潰。中國則將成為亞洲秩序的新維護者。

《經濟學人》認為，近年中國在軍事上大秀肌肉，除了表現近年軍事擴張成果外，也向外界傳達「有能力」發動台海戰爭的訊息。為了避免兩岸衝突，美國應理解過是十多年保護台灣又承認北京政府的矛盾，而這模糊不清的戰略正是「崩壞」的源頭。

《經濟學人》談到，針對香港問題中國已經撕破了與香港的自治協議，這樣的訊號傳到了台灣，訴求一國兩制召喚台灣和平統一的作法，已經無法獲得人心，反而導致更多負面聲浪。

面對中國威脅，美國與台灣必須戒慎恐懼，而台灣則必須開始部署加強足以破壞戰略與技術，反應減少購買龐大、高昂的武器系統，因為這樣的武器無法抵抗對岸的導彈系統。

以美國來說，需要威懾中國，同時讓日南韓等盟友加入陣營，藉以阻止中國溝對戰役計畫的意圖，近一步取得巧妙的平衡。

最後，讓中國放棄武力改變台海現狀，同時也獲美國保證不會支持台灣正式宣布獨立，這種模糊空間的維持日漸困難。尤其，中、美兩國的「鷹派」總說破這種模糊空間的沉痾與癥結點，像是美國航艦停靠台灣，都將被北京解讀成美國改變了立場。但隨著中國不斷壯大軍事，在中國破壞台海的模擬戰爭中，漸漸的美國優勢已不在。

針對美中對抗，外界的看法

《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）提到，中國戰鬥機經常騷擾台灣，日前中國最高外交長才剛宣布，美國「沒有資格居高臨下和中國說話」。如中國、伊朗和俄羅斯這樣的政權感受到的民主威脅遠超我們的想像。

他談到，在21世紀中，「這些國家的領導人需要尋找一個替代物，而他們選擇的是極端民族主義。」

佛里曼強調，但是中國就不一樣了，中國現在是軍事、技術和經濟領域的真正競爭對手，然而—個關鍵領域除外：設計和製造最先進的微處理器、邏輯和存儲晶片，它們是人工智慧、電動車等礎。而位在台灣的台積電至關重要。

佛里曼說明，中國雖出於意識型態的原因希望收復台灣，但出於戰略原因，它也希望將台積電收入中國軍工產業囊中。儘管美國戰略家致力於維護台灣的民主，但他們出於戰略原因更加致力於確保台積電不會落入中國之手。

最後佛里曼藉《2034》這本小說為想像，指出中國要做的第一件事就是佔領台灣。

前外交官劉仕傑指出，《經濟學人》最新一期以台灣為封面標題聳動，但文章並沒有什麼太新奇的論點，對於長期關注這個議題的人來說，《經濟學人》這篇封面報導並沒有太多新的資訊。

前資深特派駐美記者范琪斐表示，沒有什麼額外的資訊，包含中國意圖很強烈，最近軍事活動很多，台積電是護國神山。但認為越多國際媒體關注越好。

律師呂秋遠則認為，被國際性的週刊稱為「地表最危險的地方」，身為台灣人，實在五味雜陳，並對《經濟學人》澄清並提及最危險的地方可能在，印度、香港以及新疆等地。

立法委員王定宇則指出，《經濟學人》用詞應從「危險」換成「風險」更貼切。

雅言出版社社長顏擇雅表示，不意外《經濟學人》拿台海危機做封面，此次事件美國智庫討論已久外媒也常報導。但不認為是危言聳聽。因從對岸的民間友人口中得知，微信群組在常討論 「聽說快打了，快統一了」。

他認為北京動武不是重點而是對岸宣示打造出一旦對台動武，大多數民意都會叫好，少數不叫好則不敢吭聲的輿論環境。

顏擇雅說明臺灣沒有選擇，只能 「無恃其不來，恃吾有以待之」，讓北京考慮得失代價。尤其，泛藍別再騙自己騙，說九二共識會帶來和平了。時代不一樣了。習近平已經講的很清楚，就是 「一國兩制的台灣方案」。

《中央廣播電台》日前採訪著名研究中國問題學者明居正則表示，他認為美國自從發動貿易戰後，嚴重衝擊中國內部，從而影響兩岸關係，台灣夾在其中「空前難受但空前安全」，現況還會持續一段時間。

未來台灣在美、中兩大國間，該以什麼樣的策略前進，讓世界格外矚目。貿易戰開打後，世界的關注的焦點，慢慢凝視到了台灣身上，成為全球未來最關鍵的位置。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航