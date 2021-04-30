南山人壽122位業務代刷保費7.79億，金管會：缺失情節重大，重罰760萬

昨（29）日金管會重罰南山人壽新台幣760萬元。金管會保險局表示，南山人壽有上百位業務員代刷保費558筆，金額達7.79億元，而且發生在多家分公司，缺失諸多且情節重大。繼過去幾年的專案管理團隊未落實內控、系統當機出包後，又發生業務代刷保費等裁罰案，縱觀南山人壽幾乎年年受罰，令外界揣測是否經營出狀況。

南山人壽業務員代刷保費近8億 金管會開罰760萬元

（中央社）金管會今天重罰南山人壽新台幣760萬元。金管會保險局表示，南山人壽有122位業務員代刷保費558筆，金額達7.79億元，而且發生在多家分公司，缺失情節重大。

金管會保險局表示，近3年多來，2018年南山人壽遭罰120萬元、2019年遭罰4860萬元、2020年遭罰180萬元，今年累計已遭罰820萬元，合計收到5980萬元罰單，逼近6000萬元。

金融監督管理委員會保險局主秘蔡火炎今天宣布對南山人壽裁罰案。在對南山人壽進行金融檢查時，發現南山人壽多項缺失，違反保險法及洗錢防制法，一共開罰新台幣760萬元與6項糾正。

首先，南山人壽在信用卡繳保費作業規定與控管機制方面，沒有確實審核持卡人是否為保單關係人，並且未確實防範業務員持有或使用保戶網路投保的帳號與密碼，以致在2018年9月至2020年6月期間，發生122位業務員代刷保費情事，交易筆數達558筆，繳費金額高達7.79億元。

這是保險業務員以自身信用卡代刷保費案首例。蔡火炎說，南山人壽代刷保費情事發生於多家分公司，顯然不是單一個案，缺失重大。同時，南山人壽2020年6月就接獲有業務員代刷保費的通報，卻直到7月才向金管會通報重大偶發事件，有明顯缺失。

第二，南山人壽2020年3月發現保單佣獎發放異常、2020年6月發現員工自行塗改保戶開立支票票期、2020年6月發現投資國外股票異常，處分持股損失金額高達3700萬歐元，以上事件都直到7、8月才向金管會通報重大偶發事件。

蔡火炎指出，南山人壽通報重大偶發事件後，又表示誤選通報案件類別，顯示南山人壽對通報未進行審慎評估；且南山人壽2019年就因重大偶發通報機制有缺失遭金管會開罰，這次是再犯，顯見南山人壽對重大偶發事件通報機制明顯輕忽鬆散。

第三，南山人壽辦理資金運用、資產管理和風險管理等作業，未落實風險評估，出現缺失包含2018年12月在次級市場出售債券ETF每單位價格低於每單位淨值，2018年、2019年也都出現有當日賣出張數占市場成交量超過98%等情況，不利於集中度和流動性風險控管。

此外，南山人壽投資不動產素地，超過5年沒有興建完工，不符合即時利用並有收益標準，單此項缺失就遭罰100萬元。

金管會並列舉南山人壽數項缺失，包含保全業務及申訴作業、法人投保作業、系統開發作業、委任經理人聘任作業、防火牆規則維護作業等，缺失情節有礙健全經營。

蔡火炎強調，保險業應依照保險法規定建立內控並確實執行，健全公司治理，尤其更應確實審核信用卡持卡人身分是否確實為要保人、被保險人或保單關係人，以避免後續消費爭議。

南山人壽傍晚表示，尊重主管機關裁罰，虛心檢討、加強改善；針對缺失事項，已完成改善，未來將強化內稽內控機制，以落實符合法令規範。

南山人壽年年受罰 受罰金額創天價

《中央社》日前指出，保險局糾正南山人壽建立新系統3大缺失，包括南山在2014年4月30日啟動境界專案，到2017年11月6日進行專案查核，專案管理團隊未落實內控3道防線架構，包括有效評估及控管合約內容的可能衍生風險、履約過程的內控納入查核等。

過去由於不利董事會有效監督，且境界上線又未進行平行測試及準備替代方案，匆促取代舊系統，嚴重影響保戶權益。主管單位於2019年開罰南山人壽及子公司南山產物共新台幣3600萬元罰鍰，是保險法朽修法後最高的罰案。

其中，統計金融監督管理委員會保險局光是該年，對壽、產險公司合計共開出60張罰單，金額達9890萬元；其中，南山人壽就被罰了5460萬元，占總裁罰金額比例高達55%。

過去，《聯合報》曾報導，南山人壽新系統從2018年上線後持續出包，金管會要求南山人壽在系統完全改善前，不能販售投資型保單。金管會主委顧立雄昨表示，系統錯誤通報到現在沒斷過，目前找不出根本性的解決方案。

南山人壽斥資百億新系統大亂，金管會該年對南山人壽重罰三千萬，並對前董事長杜英宗停職兩年，同時命令南山人壽停止銷售投資型保單，直到投資型保單系統改善為止。該半年內系統都未改善完成。

由於南山人壽年年都有狀況，從監管內控失靈、系統建置出問題到業務員代刷醜聞，也使外界揣測是否經營出了問題，未來公司將提出何種改革，也受到所有南山人壽所有保戶的關注。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航