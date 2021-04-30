徐巧芯：吳怡農要證明自己不是傀儡主委，請正式向民進黨內的黑道宣戰！

文：徐巧芯

吳怡農要證明自己不是傀儡主委，請在此時發動民進黨台北市內部全面掃黑！

趙介佑涉毒品案遭到聲押，又被爆出疑似在警方借提人犯時竟然有特權能夠見親友等事件，甚至光從他的臉書就可以看出他與北投分局的關係密切，相當活躍。這讓所有人一方面詫異警紀是如何敗壞，另一方面更好奇是要怎樣的背景才能讓白道聽命於黑道。原來，趙介佑是民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子，民進黨台北市黨部執行長趙心瑜是他的姑姑。

實際上民進黨台北市黨部有黑道背景這件事，早已不是新聞。甚至去年五月，民進黨的北市主委選舉爆出黑道爭議。不僅前任主委黃承國是大名鼎鼎的天道盟精神領袖（現任國策顧問），他所友好前台北市議員王孝維，也在當時被爆出黑道背景與刑事案件。與王孝維對立的候選人薛凌的兒子、立委何志偉更在通過「吳怡農條款」時屢次提到某次中執會的關鍵字是「黑道」，提及民進黨過去曾因為黑道大幅度入黨，黑道一直控制一些東西的問題。

何志偉當時還說，一個政黨絕對不能「白道怕黑道，黑道怕警察，警察怕白道」。這段話如今看起來就像一個預言一般，預示了近期松山分局、北投分局荒腔走板的事件。

Photo Credit: 中央社 民進黨台北市黨部主委吳怡儂

民進黨在台北市黨部的評召竟然是黑道角頭，妹妹還可以當執行長，兒子販毒還可以在臉書不斷炫耀自己的特權；同樣相當有「背景」的前台北市主委，更可以擔任國策顧問（到底是要提什麼樣的國策？），被外界稱為「英系」的重要人士。全面執政的民進黨什麼時候把黑道引進門了？看看最近中南部治安越來越差、北部警紀敗壞的各種問題，難道現在是黑道治國了嗎？

趙介佑的爸爸、姑姑都是民進黨在台北市相當有權力的人物，自己也曾任民進黨的黨代表，販毒這件事情照理來說對於民進黨年輕一輩、形象清新的吳怡農來說，處理方式應該是要快刀斬亂麻，迅速開除黨籍，但實際上今（29日）天下午民進黨台北市黨部評委會僅決議受理啟動調查，還說要到下週再召開會議討論，最後是黨中央出來收拾殘局，要求北市黨部盡快開除。

「趙氏家族」到底對吳怡農有什麼影響力，能夠讓一個形象清新的新任主委如此猶豫不決？今天晚上PTT有一篇文章，爆料了吳怡農與他們的關係。光是吳怡農去登記的時候，只有三個人陪同，其中兩位就是趙介佑的爸爸與姑姑，就可以看出他與趙家的關係並不一般。

當然，黨員票歸黨員票，並不能直接推論因此吳怡農是直接受到趙氏家族的控制，純粹是他對趙介佑是否要開除的態度如此猶疑讓人覺得奇怪而已。

吳怡農若要證明自己不是魁儡主委，背後受到黑道政客的指使，就應該拿出勇氣來，正式的向民進黨內的黑道宣戰。拿出具體的行動掃黑，除了能向外界證明自己不是傀儡，更是年輕新政治被賦予的基本期待。最起碼，不應該縱容黑道囂張地指使白道的行為。

退一步說，民進黨台北市黨部喜歡讓黑道盤踞是你們家的事情，但是請不要再讓你們這些黑道政客利用政治之名，行傷害台灣法治之實。

如果吳怡農敢割袍斷義，向民進黨內的黑道宣戰，全面清查並大力開鍘，我會不吝於給予讚美和鼓勵；但如果為了民進黨內黑道的組織結構而同流合汙，我會覺得非常可惜，一個備受期待的清新政治人物也不過如此爾爾。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航