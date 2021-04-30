本日新增3例本土，陳時中證實已是「飯店群聚」，華航確診機師7人皆是英國變異株

中央流行疫情指揮中心今（30）日召開記者會，公布國內新增本土3例「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）。累計至今已有9名華航機師染疫，並造成9位本土案例感染，全部都是諾富特旅館擴大採檢的對象，包含1位餐飲部的員工、2位房務部的員工，陳時中證實已是「飯店群聚」。

武漢肺炎新增3本土個案 皆為諾富特飯店員工

（中央社）指揮中心今天宣布國內新增7例武漢肺炎確診病例，4例為境外移入，有3例本土個案皆與諾富特桃機飯店有關，其中1人是昨天發現發燒房務員工，另2人是無發燒房務員工及餐飲部員工。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會公布此消息，諾富特飯店房務主管人員（案1120）確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），飯店員工207人、華航機師109人、外籍機師76人、一般房客20人已經撤離到集中檢疫所。

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增3例本土COVID-19確定病例，皆為機場防疫旅館員工。



指揮中心表示，案1127為本國籍20多歲女性，為機場防疫旅館餐飲部員工，近期無出國史，昨天上午依旅館清空計畫至集中檢疫所，當日下午出現喉嚨癢症狀，於檢疫所進行採檢，於今日確診（Ct值26）。已初步掌握個案接觸者10人，皆列居家隔離對象。

20多歲男性，為機場防疫旅館房務部員工，近期無出國史，昨日原預計依旅館清空計畫前往集中檢疫所，但因量測體溫有發燒情形，後送就醫採檢及隔離治療，於今日確診（Ct值16）。已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象。

指揮中心表示，案1129為本國籍60多歲女性，為機場防疫旅館房務部員工，近期無出國史，4月26日曾出現輕微咳嗽及喉嚨痛症狀，並自行購買成藥服用，昨日依旅館清空計畫前往集中檢疫所，並於檢疫所內進行採檢，於今日確診（Ct值20）。已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象。

指揮中心指出，因應案1120確診，已於昨日啟動旅館清空計畫及員工採檢，截至目前已採檢206人，其中3人檢驗陽性（案1127至案1129），203人陰性。由於該旅館確診員工隔離前有公共場所活動史，提醒曾於附件所列時間及場所活動的民眾，進行自我健康監測14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

指揮中心統計，截至目前國內累計20萬7488例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含20萬5371例排除），其中1128例確診，分別為993例境外移入，87例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及9例調查中；另1例（案530）移除為空號。確診個案中12人死亡、1053人解除隔離、63人住院隔離中。

指揮中心表示，有關某航空公司1279名機師採檢專案，新增2名檢出血清抗體陽性，其中1名為昨日公布之案1122。另1名為本國籍20多歲女性機師，4月19日執勤至美國，4月26日返國後進行居家檢疫，期間無不適症狀，4月29日進行檢疫期滿採檢，其中核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性；已掌握個案接觸者1人，將安排採檢。

本採檢專案截至目前血清抗體已採檢1139人，其中1126人陰性、9人陽性、4人檢驗中。

華航確診機師案病毒定序 7人結果皆是英國變異株

中央流行疫情指揮中心說明，華航機師確診延燒，現在還找不出感染源，追查感染源過程住過的諾富特防疫旅館，今確定旅館內有「旅館群聚事件」，已有4人確診。針對機師的病毒定序後發現，將再新增案1101以及案1102，都是英國變異株，僅能表示都是相同的病毒，但是否相互感染，還需要確定。

累計至今諾富特飯店已有4名案例確診，第一位確診的房務主管（案1120），昨天確診前有出現流鼻水、咳嗽症狀，並三度去三重某診所看診，昨日就已送進加護病房，屬於重症患者，案1120目前已經插管，屬於嚴重呼吸重症狀況。

另外，指揮中心指揮官陳時中在下午的記者會表示，華航機組人員檢疫居住的諾富特桃機飯店中，3名員工、1名主管確診肺，疫情指揮中心今天公布相關足跡，曾搭過公車、機場捷運，還到桃園市日本料理、四海遊龍等。

案1127是我國籍20多歲女性，是機場防疫旅館餐飲部員工，最近並無出國史。29日上午依旅館清空計畫至集中檢疫所，當日下午出現喉嚨癢症狀，於檢疫所採檢，今天確診。目前，已初步掌握個案接觸者10人，皆列居家隔離對象。

確診員工隔離前，有出入公共場所活動，陳時中提醒，曾於上述時間及場所活動民眾，進行自我健康監測14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航