牽動民進黨北市派系間角力？趙介佑疑涉毒，吳怡農：恨不得馬上開除

面對民進黨台市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑疑涉毒一事，昨日民進黨一連度兩發出聲明要求立刻處置，但北市黨部主委吳怡農卻未馬上反應，外界質疑恐有袒護之嫌。今（30）日吳怡農表示恨不得馬上開除，但要走完相關程序。

日前民進黨發言人顏若芳說，此案社會高度關注，黨中央也同樣重視，雖然趙姓黨員隸屬台北市黨部，但目前已由黨章等規定裁處。黨內人士則直指此事件是派系間的角力抗衡。

吳怡農：趙介佑嚴重影響黨名譽 恨不得馬上開除

（中央社）民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑疑涉毒且行為引議論。主委吳怡農今天說，趙介佑言行嚴重影響民進黨名譽，應做最嚴厲處分，預計5月3日走完程序，就可開除黨籍。

為回應趙介佑黨籍案，民進黨台北市黨部主委吳怡農今天透過市黨部發採訪通知接受媒體聯訪時表示，27日透過媒體報導才知道趙介佑事情及過去言行，當時就考慮要如何處理，決定開臨時會議，並通知中央黨部，事後決議做出最嚴厲處分。

吳怡農說，他身為北市黨部主委也是執行委員會主席，有權利開執委會，並針對趙介佑事件提案，要求開除黨籍，提案通過後，進入評議委員會，也獲評委會支持。

吳怡農表示，評委會在民進黨組織架構是獨立機關，黨規有條文規定，黨員要被處分，應在3天前被告知，因此評委會昨天開完後，立即發出通知，預計下星期一可走完程序，開除趙介佑黨籍。

吳怡農說，他身為北市黨部主委，絕對不會讓市黨部受黑道影響，因趙介佑言行嚴重影響黨部名譽，他也恨不得馬上開除，但要走完相關程序，他認為處理錯誤行為，要用對的方式解決，才可能建立社會對民進黨的信任。

吳怡農表示，他對於有任何犯法或違反黨紀的人、事絕對不會護短，這是他接任北市黨部主委後，就要求市黨部幹部應以最高標準做每一件事。

吳怡農說，趙介佑事件發生後，對市黨部職務分配有調整，關於這件事情的家屬都不應該參與相關會議，因此趙映光及市黨部執行長趙心瑜皆未參與相關會議。

吳怡農表示，開除趙介佑黨籍，是因為趙的言行嚴重影響民進黨名譽，並非因涉及刑案的關係。

民進黨連發兩則聲明：絕不寬貸 牽動黨內派系角力

隨事件燃燒，昨日《中央社》報導，民進黨發言人顏若芳表示，民進黨台北市黨部昨天下午召開執委會並決議將趙介佑除名案送交評議委員會，評議委員會立即受理立案調查，將儘速做出處分。

顏若芳指出，民進黨針對此事件也已有嚴正的態度，對於黨員若嚴重影響民進黨名譽及形象，將會依黨章等規定，予以嚴厲處分，絕不寬貸，民進黨也會持續關注台北市黨部後續處置狀況，並適時向社會大眾說明。

未料，民進黨一連兩度發出聲明，吳怡農反應慢遭外界質疑有袒護之嫌，《中央社》報導，接獲事件通知後，民進黨台北市黨部下午召開執委會並決議，將趙介佑黨員除名一案送交評議委員會，且評議委員會也立即受理立案調查，將儘速做出處分。事隔不到50分鐘，民進黨再發聲明，顏若芳表示，此案社會高度關注，黨中央也同樣重視，盼能盡快處置。

《聯合報》報導今日吳怡農受訪時直言「我更是生氣！」，他說民進黨不能容忍任何傷害社會的事情，強調會盡快開除趙介佑黨籍。

外界質疑，為何要拖到下週一才要開除？他解釋，得知消息第二天就召開執委會，一致共識把案件送到評委會，但程序上都要3天前告知，預期週一就能開除完成。

《聯合報》指出，該案政治風暴延燒，觸動英系、綠色友誼連線兩股民進黨在北市重要派系間角力的敏感神經。知情人士說臨時評委會擬做出趙介佑除名處分，正是在特定派系勢力堅持下，才拖延了時程。

綠色友誼綠委何志偉受訪表示，該案有擴大查察中央黨部與地方黨部必要，以熄支持者怒火。

針對趙介佑曾與民進黨台北市黨部前主委黃承國等人合照。何志偉表示，其實就是在釋放「我背後有大人」的訊息。黃承國為現任國策顧問，這部分應有更多釐清。

綠營人士分析，綠色友誼連線與黃承國領銜的北市英系勢力在上回競爭市黨部主委時交惡，這次趙介佑案可視為兩大派系角力延長賽，該案是否傷及黃承國在北市勢力，趙映光請辭與否將是未來觀察指標。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航