警政署長要求北市警局長交出手機，柯文哲：「未審先判」是台灣要的法治文化？

日前四海幫闖入松山警分局中崙派出所破壞砸電腦，事後竟然未遭逮捕，案情曝光後又以私了方式和解，受外界質疑程序不正常，此後再爆出派出所長疑似刪除監視器畫面。台北地檢為釐清有無施壓介入，查扣中崙所正副所長許書桓及顏敏森手機，再將矛頭指向北市警察局局長陳家昌。

今（30）日，北市警局長陳嘉昌、前松山分局長林志誠到北檢應訊，訊後請回。台北市市長柯文哲則表示，未審先判這是台灣要的法治文化？警案已經進入司法調查，但是「無罪推定原則」不見了，質問昨晚警政署署長陳家欽為何可以不經過司法，用對待嫌犯的方式，要求北市警察局長交出手機與通聯記錄。

中崙派出所案 陳嘉昌：手機已交檢方願測謊盼還清白

（中央社）中崙派出所遭黑衣人闖入案，北市警察局長陳嘉昌、前松山分局長林志誠今天到北檢應訊，訊後請回。陳嘉昌接受媒體訪問時表示，已將手機交給檢察官鑑識，必要時可測謊，盼司法還他清白。

黑衣人16日凌晨闖入松山分局中崙派出所砸毀電腦，派出所監視影像疑遭刪除，前所長許書桓和前副所長顏敏森被依湮滅證據等罪嫌送辦。10名黑衣人也被依妨害公務等罪函送台北地檢署。

檢察官28、29日陸續傳喚許、顏及9名黑衣人到案，訊後均請回。

外界質疑有民代關說或施壓，警政署昨天發布新聞稿表示，署長陳家欽要求台北市警察局長陳嘉昌交出手機讓刑事警察局鑑識還原並調閱通聯，必要時自願接受測謊。陳嘉昌昨晚召開記者會，強調他與林志誠願將手機交給北檢鑑識，若有查案需求要進行測謊，他也願意配合。陳嘉昌與林志誠2人下午到北檢應訊。

陳嘉昌指出，市警局已在議會質詢及昨晚記者會對中崙所事件做詳細說明，但警政署還是有很多揣測，所以今天主動到台北地檢署說明，並把手機提供給地檢署，釐清到底有無接受關說或長官指示，以昭公信。

他說，想起中崙所事件蠻心痛的，他認為不應該是這樣子的，全案依法處理，大家要對警察有信心，支持警察。

媒體詢問為何不將手機交給刑事局，卻交給檢察官，難道不相信刑事局辦案能力。陳嘉昌表示，他身為警察的一分子，不要為難刑事局，他認為地檢署較具公信力，無論鑑定結果如何，他坦然接受。

媒體提及事發當天松山分局當班的員警是否須還原手機，釐清有無接受關說，陳嘉昌說，只要地檢署偵查上有需要，警察局將全力配合。

媒體詢問是否認為警政署對他的信任度不夠，陳嘉昌表示，對此不評論，但外界可以檢視警政署新聞稿及台北市警察局的記者會，自有公斷。

至於今天主動聯繫北檢，是否要反擊警政署長陳家欽，陳嘉昌表示，他沒有反擊的意思，只是要澄清事實和真相，這件事再這樣吵來吵去，對警察只是傷害。

陳嘉昌約於下午3時許離開北檢，他表示，已將自己所知情的據實以告，並當庭表示願意將手機提供鑑識，手機中有關辦案需求的部分都讓檢方來調查，與案情無關的私人隱私部分，則希望不要外流。若有測謊或其他偵查措施，他願全力配合。

陳嘉昌說，開庭時有跟檢察官提到，希望不要交給刑事局鑑識，不想為難刑事局；至於檢察官會交給哪個單位鑑識，他不清楚。他希望藉由司法做公平的審查與裁定，這是還他清白最好的方法。

檢方下午再度傳喚前松山分局中崙派出所所長許書桓說明，許書桓下午3時30分左右低調進北檢接受偵訊。

另外，林志誠被爆與四海幫成員打麻將，林志誠回應指出，他是刑警出身，認識四海幫前幫主，關係算熟，但很多辦過刑事的高階警官，多少都會認識些大哥，對網路流言指他與四海幫前幫主打麻將，他呼籲要是有誰看到，就勇敢站出來，「不要躲在鍵盤後當小孬孬」。

柯文哲：未審先判、私刑制裁，這是台灣要的法治文化?

柯文哲表示，昨天晚上台北市警察局長陳嘉昌召開記者會，針對松山分局事件，受警政署的壓力下，願意交出手機，配合調閱通聯紀錄，必要時還可以進行測謊。

他說，陳局長率領多位警界高層一次排開的畫面，讓我赫然發現台灣與法治的距離很遙遠。

Photo Credit: 中央社 陳家昌局長率領多位警界高層一次排開

柯文哲認為，全案已經進入司法調查，但是「無罪推定原則」不見了，陳署長可以不經過司法，用對待嫌犯的方式，要求台北市警察局長交出手機與通聯記錄嗎？合法嗎？警政署長身為執法高層，應該比我更清楚答案。

他說，司法應該要鞏固正義，太多人為介入，只會錯上加錯。

柯文哲強調，今日警政署要求陳嘉昌局長、松山分局林志誠分局長秘密交出手機，這更會讓警察尊嚴掃地。

因此，柯文哲鼓勵陳局長公開到地檢署，釐清案情，讓全案回歸專業、公正的司法調查。有真相，懲處才有意義。調查清楚前，人事調動應該暫緩，現在不是趁亂安插自己人馬的時候。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航