【東南亞週報】東協峰會對緬甸危機達成5點共識｜大馬發行全球首個美元計價永續伊斯蘭債券｜星泰啟用即時跨境電子支付系統

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鍾依吟、黎柏君

南洋誌東南亞週報第116期，為讀者挑選2021年4月24日至4月30日期間，有關緬甸、馬來西亞、泰國、新加坡、越南與印尼的六則東協區域大事。

緬甸｜東協緬甸危機會談落幕 達成5點共識

東南亞國家協會（ASEAN）為商討緬甸局勢而於印尼雅加達召開的特別峰會4月24日落幕，包括緬甸軍方領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）在內的各成員國領袖代表達成5點共識（Five-Point Consensus）。

根據東協輪值主席國汶萊釋出的聲明，與會領袖就緬甸危機達成5點共識，包括：一、立即終止暴力，各方應展現最大自制；二、以人民利益為依歸，各方應展開建設性對話，尋求和平解決方案；三、東協主席將指派特使促進對話，並由東協秘書長從旁協助；四、東協將透過旗下的災害管理人道主義援助協調中心（AHA Centre）提供人道援助；五、東協特使及代表團將出訪緬甸與各方會商。

鑒於緬甸軍方持續鎮壓示威群眾，迄今已造成至少745人喪命，與會領袖認為當務之急是約束安全部隊、停止向平民施暴。馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）表示，敏昂萊未反對終止暴力的提案，「會議成果超乎預期」；新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）除肯定本次會議為東協在緬甸問題上勾勒出前進道路，也坦言承諾是一回事，能否具體落實又是另一回事，「仍有很長一段路要走」。

由民選翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府官員及少數族裔領袖合組的影子政府「全國團結政府」（National Unity Government, NUG）對5點共識表示歡迎，期盼東協根據決議採取有力的行動，恢復緬甸的民主與自由。

Photo Credit：AP / 達志影像 2021年4月27日，緬甸仰光（Yangon）街頭抗爭，抗議即使東協會議要求緬甸軍政府應停止暴力，人們仍持續遭受軍警逮捕與毆打。

馬來西亞｜全球第一 大馬發行美元計價永續伊斯蘭債券

馬來西亞財政部4月22日宣布發行8億美元（約新台幣223億元）的10年期信託債券與5億美元的30年期信託債券，所得資金將挹注符合聯合國永續發展目標（SDGs）的綠色項目，是全球第一個由主權國家發行以美元計價的永續伊斯蘭債券（Sukuk）。

根據馬來西亞財政部釋出的新聞稿，國際信用評等機構穆迪（Moody’s）與標準普爾（Standard & Poor’s）對前述兩項債券的評級分別為「A3」與「A–」。投資人顯然深具信心，超額認購高達6.4倍，政府因此將發行規模由10億美元上調至13億美元（約新台幣363億元）；強勁的市場需求也導致債券收益率及利差降至歷史低點，10年期與30年期的價格分別為2.070%與3.075%。

兩項債券將在全球配售，10年期債券本金的55%發行給亞洲投資者、33%予歐洲、中東及非洲投資者、12%則予美國投資者；30年期債券本金的46%發行給亞洲投資者、33%予歐洲、中東和非洲投資者、21%則予美國投資者。所得款項將挹注符合聯合國永續發展目標的項目，不僅履行馬來西亞作為負責任國家及《巴黎協定》（Paris Agreement）簽署國的承諾，更能進一步促進國人的社會經濟福祉。

馬來西亞是世界最大的伊斯蘭債券市場，2020年佔比達32%。伊斯蘭債券是一種符合伊斯蘭教義、禁止支付或收取利息的金融憑證，持有人主要透過持有資產所有權或分享該資產所產生的部分營收獲利。

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為疫情下的吉隆坡街頭

泰國&新加坡｜星泰兩國宣布啟用即時跨境電子支付系統

根據路透社4月29日報導，泰國中央銀行（Bank of Thailand, BOT）與新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore, MAS）發布聯合新聞聲明表示，泰國的PromptPay和新加坡的PayNow兩個即時電子支付系統已相互連結。在泰國和新加坡參與這兩款電子支付系統的顧客，將能夠在兩國間使用電話號碼，相互即時轉帳單日最高等值新幣1000元或2萬5000泰銖（約為新台幣2萬2305元）的金額。

泰國央行總裁賽塔普（Sethaput Suthiwartnarueput）在聯合新聞聲明中指出，兩國相關部門合力解決消費者長期以來的痛點，包括過於冗長的跨境轉帳時間和過高的成本等。泰國方面首先將由泰國的盤谷銀行、開泰銀行、泰京銀行、及泰國匯商銀行加入，而在新加坡方面將由星展銀行、大華銀行和華僑銀行先行參與此項電子支付系統計畫。

新加坡金融管理局長孟文能（Ravi Menon）則表示，他們和泰國中央銀行有相同的目標，就是希望能夠在未來將跨境即時電子支付系統拓展至東南亞國協（ASEAN）的其他國家。他說，隨著數位經濟的發展，希望能夠使東協成員國內的企業或個人擁有更加便利、快捷和安全的掌上跨境支付體驗。

Photo Credit：星展銀行 圖為在新加坡的星展銀行總部大樓

越南｜越國產疫苗有望今年開始量產

由越南醫療生物製品研究所（IVAC）所研發的國產疫苗Covivac，在本週宣布研發進度提前，預計今年第四季可進入商業生產階段。

Covivac國產疫苗先針對120人進行第一階段人體測試，原預計5月15日進行，已提前於4月27日施打，第二階段可望於6月展開；若試驗順利進行，預計可在今年第4季開始量產提供越南國民施打。

越南投入「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下稱武漢肺炎）疫苗研發的機構共有四家，除了疫苗和醫療生物製品研究所（IVAC）之外，還有Nanogen製藥生物技術公司、衛生部下的第一疫苗與生物製品公司（Vabiotech）、以及醫用疫苗和生物研究與生產中心（Polyvac）。

Nanogen研發的疫苗在去年12月已進入人體試驗階段，目前試驗效果良好，規劃在5月至6月進行第三階段試驗，試驗規模擴大至1000人，並擬於8月進入量產階段，是目前進度最快的國產疫苗。而Vabiotech疫苗預計在7月開始人體試驗。此外，越南已批准阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）和俄羅斯衛星五號（Sputnik V）作為緊急使用。

目前越南已下訂100萬劑AZ疫苗，接種疫苗人數約26萬，主要是前線工作人員。總理范明正在本週指出，4月30日解放日與5月1日勞動節連假在即，有鑑於邊境管理困難，越南極有可能面臨新一波疫情來襲，責成主管機關須加速透過國際合作取得疫苗，對於各種防疫措施也不得輕忽。

Photo Credit: 中央社 圖為越南國家衛生和流行病學研究所的COVID-19疫苗冷藏庫。

新加坡｜陳篤生醫院爆發院內感染 星社區病例一日激增16起

新加坡衛生部4月29日公布武漢肺炎疫情最新數字，由於爆發陳篤生醫院感染群與新加坡移民局官員家庭感染群，星國社區病例一日激增16起，為近9個月來之最，上次出現多起社區傳染病例為去年7月11日的24起，獅城疫情再拉警報。

此次爆發疑似院內感染的陳篤生醫院（Tan Tock Seng Hospital），位於獅城諾維納（Novena）地區，目前有9人確診，包括6名住院病患與3名醫護人員，其中6名病患中的5名患者為高齡年長者，年齡介於71歲與94歲。至於另一名病患為57歲，是此院內感染群中最早出現症狀的病例。病患於4月18日因持續發燒、流鼻水與咳嗽至陳篤生醫院急診，當時檢測為陰性，入住醫院7D病房，20日轉到9D病房，但仍持續發燒，27日轉至隔離病房，28日篩檢為陽性確診，再轉至國家傳染病中心治療。

不過9D病房中其他的病患，已疑似遭到該名病患傳染，其中兩名病患分別於25日與28日相繼出現發燒與急性呼吸道感染症狀，另外三名確診病例沒有出現症狀。而確診的三名醫護人員都在9D病房工作，分別為一名醫生、一名護理師與一名保健助理見習生。其中確診的醫生已於1月18日與2月8日完成兩劑疫苗接種，但仍確診且出現發燒等症狀。目前該醫院除封鎖7D與9D病房外，已加強全院門禁管理。院方也緊急對院內所有可能接觸過確診病例的人員篩檢，並延後所有非急迫性的治療。

至於移民局（Immigration & Checkpoints Authority, ICA）官員的社區感染群，為一名在樟宜機場工作的移民官，他與他的家人於4月25日舉行週日聚餐，結果他的父親、妻子與姪兒等皆遭到傳染確診。

Photo Credit: 中央社 圖為新加坡採購美國莫德納的首批疫苗，在今年2月17日由新加坡航空一架貨機運抵樟宜機場。

印尼｜巴布亞武裝攻擊 政府將分離主義者定義為恐怖份子

印尼巴布亞省發生反叛軍攻擊事件，巴布亞地區情報局長不幸身亡，隨後印尼政府在本週宣布，將巴布亞分離主義者定義為恐怖份子。

巴布亞省蓬查克縣（Puncak）4月8日起發生反叛團體在學校縱火、教師遭射殺的攻擊事件，軍警與情報單位介入調查。國家情報局巴布亞區局長艾古斯提（I Gusti Putu Danny Nugraha Karya）25日在前往視察途中，遭巴布亞分離主義者攻擊而中槍身亡。隨後叛軍組織「西巴布亞民族解放軍」（National Liberation Army of West Papua，TPNPB）承認發起該攻擊。

總統佐科威在26日下令，須將所有反叛份子追捕到案，政府不容許武裝勢力的存在。27日時軍警與叛軍組織發生長達數小時槍戰，造成至少10人死亡。印尼官方也在29日宣布，正式將巴布亞分離主義者定義為恐怖份子。安全統籌部長馬德福（Mahfud Md）表示，該類組織與人員犯下大規模暴力行為，根據反恐法的定義可被視為恐怖份子。

印尼在2018年通過反恐法修法，擴大恐怖主義的界定範圍，並授予警方更多權力，例如允許警方監聽嫌犯、得在未經法院審判下延長拘禁期間，但人權觀察組織擔憂，政府可能透過該法在巴布亞地區造成濫權。西巴布亞民族解放軍發言人Sebby Sembom拒絕承認政府指控，並以「世界知道我們在爭取自由」作為回應。

Photo Credit：AP / 達志影像 2021年4月26日，印尼總統佐科威（圖正中央）在總統府發表談話，對准將遭殺害一事表達弔唁。

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範