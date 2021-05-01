主計總處估台灣第一季經濟成長達8.16％，創10年半新高

主計處公布台灣今（2021）年第1季經濟成長率概估為8.16％，創下10年半以來的新高。世界各大經濟研究機構近期也紛紛上修對台灣經濟的預測。顯示台灣在全球供應鏈重整以及疫情衝擊的大環境下，表現出強勁的經濟動能。

（中央社）台灣經濟成長動能強勁，主計總處4月30日公布2021年第1季經濟成長率概估為8.16％，較2月預測數6.2％大增1.96個百分點，且創下2010年第4季以來、10年半新高。

主計總處綜合統計處專門委員吳佩璇表示，由於第1季經濟成長優於預期，假如未來第2、3、4季維持2月預測值不變，光是第1季上修，就能帶動今年全年經濟成長率衝破5％、升至5.1％；主計總處5月28日將根據疫情變化以及最新經濟情勢，更新經濟預測。

今年第1季經濟成長率為何如此強勁，吳佩璇直言，不只外需很強，國內投資及消費都有相當不錯表現；整體經濟延續去（2020）年下半年以來強勁成長力道，持續走揚。

吳佩璇表示，全球景氣復甦、新興科技應用需求延續，以及國內產能擴增，第1季按美元計價商品出口年增率達24.58％，不只電子零組件、資通與視聽產品強勁成長，原本疫情期間受到衝擊的傳產也都有回升，塑橡膠製品、機械、化學品及基本金屬製品等增幅逾2成。

吳佩璇指出，傳產去年第1季受到疫情衝擊，基期相對較低，但從規模來看，今年第1季出口金額也超過2019年第1季、疫情前的表現，「是真的有受惠國際景氣回溫，出口都有成長。」

內需方面，主計總處概估第1季資本形成由負轉正，實質成長8.29％，較2月預測數增加9.43個百分點。

吳佩璇表示，去年第1季為半導體廠商裝機高峰，原本預期在去年高成長之下，今年首季很難超越，沒想到不論是資本設備進口、國內投資財生產都大幅成長，而且廠商面不只半導體，記憶體、封測、電源器等科技廠全面性投資提升，石化等傳產投資也有增加。

民間消費同樣傳出好消息，吳珮璇指出，雖然各國邊境防疫措施持續，概估國人在外消費支出仍負成長83.83％，拉低民間消費成長率逾2個百分點，但今年第1季留在國內消費人口增加，加上景氣回升與股市創高的財富效果，使得汽車、精品、手機等高價產品買氣熱絡，宅經濟熱度也持續，推升零售、餐飲營業額。

主計總處概估第1季民間消費成長率為2.08％，較預測數增加0.02個百分點，且終結連續4季負成長。

今年第1季經濟強勁成長，有望推升全年經濟成長率預測值，國發會主委龔明鑫日前就樂觀表示，今年經濟成長率有機會挑戰5％；而國內智庫台經院4月23日發布最新經濟預測，也大幅上修2021年經濟成長率至5.03％。

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今年台灣經濟表現亮眼的原因

《自由時報》報導，台經院研究員邱達生指出，今年除遠距商機持續暢旺外，傳產也需求復甦，美國政府推出數兆美元基建方案下，石化、鋼鐵等原物料產業需求暢旺，「今年台灣順風順水，搭上全球景氣復甦的關鍵一年。」

除全球景氣復甦帶動台灣經濟表現外，邱達生認為，美中貿易戰、疫情發展引發供應鏈重組，也讓台灣經濟出現新一輪成長循環。

在供應鏈重組下，台商將許多高附加價值的產能移回台灣，擴大在台投資，有助於支撐台灣長期經濟表現。「在新經濟模式下，中長期台灣經濟成長率平均值可以到4％以上。」

中央大學經濟系教授邱俊榮也指出，去年台灣經濟谷底約落在第二季，基期因素下，今年上半年經濟表現亮眼，預期第二季有望出現雙位數成長。

若以產業面觀察，今年來電子業持續受惠於遠距商機，傳產、內需服務業、營建業也在景氣復甦下，「整體表現都很好」。

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世界各主要機構紛紛上修對台灣經濟成長的預測

國際貨幣基金

《中央社》報導，國際貨幣基金（IMF）4月6日公布全球經濟展望。報告預估台灣今年全年經濟成長率可望達到4.7％，較去年10月時預測的3.2％，大幅上修1.5個百分點。

明（2022）年則預估可望達到3.0％。報告也預估，台灣今、明兩年的消費者物價指數（CPI）分別為0.9％與1.2％，失業率則均為3.8％。

中華經濟研究院

《中央社》報導，中華經濟研究院4月21日公布最新經濟預測，雖然台灣2020年經濟成長率已有3.11％的好成績，預估今年成長率約為4.8％，較去年底預測值增加1.07個百分點，經濟再上一層樓，並呈現「內熱外溫」情勢。

院長張傳章指出，上修今年經濟成長率有3大原因，首先，2021年全球經濟走勢在兩大經濟體逐漸擺脫「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情干擾的情況下，復甦力道超乎預期，也帶動台灣出口持續成長，而主要國家施打疫苗，也有助於服務貿易回升。

其次，國內需求穩健上升，除了疫情緩和可望讓民間消費增溫，股市上漲帶來的財富效果也會刺激消費，民間消費實質成長率預測值為5.08％；民間投資動能續強，成長率達4.38％，近期也可看到國內科技大廠陸續有增加投資、擴廠等計畫。

第三，主要機構多看好台灣經濟成長。

標準普爾全球評級

《中央社》報導，標準普爾全球評級（S＆P Global Ratings）4月22日發布台灣主權評等報告，把台灣的長期發行體信用評等由AA-調升至AA，反映台灣較其他國家更好的經濟成長前景，這也有助於台灣維持較低的償債成本。

台灣前一次主權評等變動是發生在2002年12月18日，從AA降成AA-，這次是台灣睽違逾18年，重新拿到AA等級。

標普分析，台灣面對疫情的因應措施可以說是最成功的典範之一，政府無須採取嚴格的封城措施，出口產業也因為全球改採遠距工作模式，因為資訊科技產品的強勁需求而受惠，這讓台灣經濟表現甚至比疫情爆發前更好。

亞洲開發銀行

《中央社》報導，亞洲開發銀行（ADB）4月28日公布亞洲開發展望報告，將2021年台灣經濟成長率從去年12月預估的3.3％調升到4.6％，大幅上修1.3個百分點，預估明年經濟成長率為3％。

報告說，在去年武漢肺炎疫情中，台灣經濟展現韌性。國內生產毛額（GDP）因電子產品出口強勁而增加，物價僅略微下跌，經常帳順差也因強勁出口而擴大。

報告指出，若疫情仍受控制，預估今年台灣經濟成長將進一步加速，通貨膨脹回升但仍控制在預測範圍內，經常帳順差將隨著進口增長而縮減。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺