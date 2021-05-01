指揮中心更新諾富特確診者足跡：曾到過中壢大潤發、阿里山奮起湖、北港朝天宮

中央流行疫情指揮中心在今日（5月1日）召開的記者會上，公布國內新增本土1例、境外3例「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）確診病例。

今日新增本土1例，境外3例確診

新增的案1133為本國籍未滿5歲男童，無出國史，4月25日匡列為居家隔離對象，4月29日出現發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

新增的3例境外確診個案，分別從菲律賓及印尼入境。其中從菲律賓入境的案1130為菲律賓籍40多歲男性漁工，4月16日來台工作，入境後至集中檢疫所進行檢疫，4月29日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

另一位從菲律賓入境的案1132為本國籍40多歲男性，去（2020）年3月至菲律賓工作，曾於今（2021）年3月20日在當地檢出武漢肺炎陽性，之後4月11日及12日兩次採檢皆為陰性，4月15日返台，入境後至防疫旅館進行檢疫。4月30日檢疫期滿前往醫院自費採檢，於今日確診。這兩個個案檢疫期間並無症狀，且未與他人接觸，故無匡列接觸者。

從印尼入境的案1131為本國籍40多歲男性，去年12月至印尼洽公，於今年3月28日返台，4月12日檢疫期滿後返回住家；因預計再次出國，4月30日至醫院自費採檢，於今日確診。個案在臺期間無症狀，已掌握接觸者4人，其中3人列居家隔離，餘1人列自我健康監測對象。

指揮中心更新諾富特3位確診者的足跡

此外指揮中心也更新了諾富特3位確診者的足跡。跟昨日公布的足跡相比，特別值得注意的是案1127曾在中壢大潤發購物、案1128曾搭乘機場捷運。

此外，今天公布的案1129足跡曾搭乘阿里山小火車看日出、參觀奮起湖老街以及到北港代天宮、朝天宮周邊品嚐小吃及購買糕餅。這些地點都是人潮擁擠且難以匡列特定人士的地點，近日曾到過這些地方的民眾應特別提高警覺。

以下是3位確診者更新後的詳細足跡：

案1127在4月27日上午6時20分至40分到桃園中壢「三明治先生」、下午4時50分到6時到桃園中壢「等等法式甜點」、下午6時至6時35分曾到大潤發中壢店；4月28日下午3時10分至4時20分曾到桃園中壢「智能自助洗衣店」、4時30分至5時20分曾到桃園中壢「小和屋食堂」。

案1128在4月27日中午12時50分至下午1時5分，搭市民公車GR線，從菓林站到捷運坑口站，1時5分到30分搭捷運從坑口站到第二航廈站，1時30分至2時在第二航廈停留，2時至2時40分搭捷運從第二航廈站到機場旅館站；4月28日上午9時在大園「就是漢堡早餐店」，10時20分至11時20分搭亞通703，從菓林站至中壢火車站，11時50分至下午1時在中壢「海越生活館」，1時至1時40分在四海遊龍中壢店，2時30分搭亞通703從中壢火車站至菓林站。

案1129在23日下午1時至1時40分於大嘉義得火雞肉飯用餐，3時10分至40分在阿里山小森林農園露營區；24日上午4時至6時45分搭阿里山小火車看日出；25日上午10時至10時50分逛奮起湖老街、下午1時20分至4時到北港代天宮與朝天宮一帶，期間去了阿成熱炒、日香珍囍餅店、三代古早味黑糖冰；26日上午6時55分至7時50分搭乘機捷從台北車站至機場捷運站，下午5時40分至55分又從機捷機場旅館站搭至坑口站。

桃園市政府5月1日，已針對確診者曾到訪的地點，以及大眾交通運輸工具站點進行兩波全面消毒。

《ETtoday》報導，桃園市府環保局30日下午，針對中壢火車站、等等法式甜點、自助洗衣店、日式料理餐廳、海越按摩店、四海遊龍中壢店等疫調地點完成消毒作業。

桃園市環保局清潔稽查大隊表示，1日上午9時許，再派稽查大隊人員30餘人對各點進行二次消毒。

此外，交通局也委託環保局針對中壢車站等各車站進行消毒，稽查人員上午針對桃園客運桃園站、經國轉運站、中壢客運桃園站、桃園客運中壢站等16個車站進行全面消毒作業。

至於有關一名載運諾富特館內人員遊覽車司機，4月30日出現發燒症狀就醫的傳聞《中央社》報導桃園市政府衛生局表示，司機載運時有穿隔離衣，被傳染風險不高。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺