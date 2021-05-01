由美國國會領銜，50國政要呼籲世衛邀請台灣參與WHA

（中央社）外交部4月30日表示，由美國聯邦參議院及眾議院外交委員會發起的「讓台灣幫忙」（#LetTaiwanHelp）社群媒體串聯活動，迄今已有逾50國政要響應，共同呼籲世界衛生組織（WHO）邀請台灣參與今（2021）年的世界衛生大會（WHA）。

外交部透過新聞稿指出，由美國聯邦參議院及眾議院外交委員會發起的#LetTaiwanHelp全球社群媒體串聯活動，獲得國際社會廣泛關注及各界接力響應；自4月27日至4月29日止，全球已有超過50國、250多位國會領袖、議員、跨國議會組織及高階官員等國際友人熱烈響應。

外交部說，國際社會聯合支持台灣參與今年第74屆WHA的力道不斷升高，在推特及臉書等平台上，國際友人齊聲肯定台灣防治「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）的成效，強調在全球團結抗疫時，更凸顯將台灣納入世界公衛體系的重要性與必要性，並疾呼支持台灣以觀察員身分參與WHA，向國際社會分享台灣成功抗疫經驗並發揮台灣優勢作出貢獻。

外交部表示，發起活動的美國聯邦參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）及共和黨首席議員羅姆尼（Mitt Romney）、聯邦眾議院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）及共和黨首席議員夏波（Steve Chabot）都親自錄製影片，肯定台灣為防疫模範且可為世界作出重大貢獻。

外交部說，其他眾多友好國家國會領袖及堅實友人也共襄盛舉，包括逾25個國家的友台小組主席及召集人、國會友好協會會長或「福爾摩沙俱樂部」共同主席及核心成員。

We can't sit by and allow China excess influence on global organizations—Taiwan must participate in the annual World Health Assembly. Excluding Taiwan would play right into the hands of the CCP in its quest to strategically isolate Taiwan from the global community. #LetTaiwanHelp pic.twitter.com/BHqziIjuXc — Senator Mitt Romney (@SenatorRomney) April 27, 2021

這項活動的主要訴求

《中央社》報導，WHA是世界衛生組織最高決策機關，通常每年5月召開。受全球疫情影響，今年續採線上會議形式。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA ，但因中國打壓，台灣2017年起連4年未獲邀與會。

美國國會眾議院外交委員會4月27日推文指出，「全世界可以從台灣經驗獲益良多。台灣在整場疫情大流行中，確診病例少於1100例，死亡人數12例。#讓台灣幫忙，就是讓台灣參與即將舉行的世界衛生大會。」

《美國之音》報導，由超過200位多國議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）4月27日發佈影片，支持台灣參加世界衛生大會，並發起#LetTaiwanHelp的熱門話題標籤，他們還指責北京將台灣排除在國際組織之外，只會給全球「製造危險的缺口」。

他們在影片中說，台灣在對抗武漢肺炎疫情中成為全球典範。在疫情高峰期間，台灣捐贈大批急需醫療物資供應多國之需。台灣也為全球公共健康作出過卓越貢獻，在肺結核疫情和伊波拉病毒流行時，台灣也都有伸出援手。

影片中還說，北京當局一直在設置重重關卡，阻撓台灣加入世界衛生組織，出席世界衛生大會。台灣被擋在世界衛生組織的門外，不僅影響到2300萬台灣人民的健康福祉，也讓世界無法獲取台灣的成功抗疫經驗。武漢肺炎全球大流行證明，疫情無國界。將台灣排除在國際組織之外，只會給全世界聯合製造危險的缺口。 中國不能無休止地將世界衛生健康問題政治化。

世界各國表達對台灣參加WHA的支持

《中央社》報導，歐盟4月24日回應中央社記者電郵訪問展現支持台灣參與態度。歐洲對外事務部（EEAS）發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）表示，在歐盟的「一個中國」政策和歐盟的政策目標下，歐盟對台灣參與國際框架促採切實可行的解決方案，這也適用於世界衛生組織。

馬斯拉里明確指出，在台灣專業技術及能力可以帶來加值的領域，應將台灣納入。另強調疫情大流行凸顯台灣可以貢獻應對經驗。

《中央社》報導，日本最新外交藍皮書出爐，關於台灣的記載延續去年立場，認為台灣是「重要的夥伴與朋友」；在疫情肆虐下，重申支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會，以免防疫漏洞。

內容提及日本主張防疫不該發生地理上的空白，特別是像這次發生對全世界影響重大的傳染病，應該以自由、透明、迅速的方式與各地分享相關資訊；就此觀點來看，日本政府一貫支持台灣以觀察員身分參加WHA。

《中央社》報導，加拿大多位國會議員4月27日同聲響應全球國會友台小組發動的#LetTaiwanHelp網路串連活動，包括加台國會友好協會會長史葛洛等多位國會議員挺台參與WHA。

史葛洛在片中表示：「身為加台國會友好協會會長，我全力支持台灣有意義參與即將到來的WHA；台灣在全球疫情期間一直扮演領導角色，相信各國有很多地方可向台灣學習，所以，讓台灣幫忙。」

巴拉圭《La Nación》報導，巴拉圭國會多個黨派的議員都發言支持台灣。在Twitter上，主題標籤#LetTaiwanHelp及其西班牙語版本#TaiwanPuedeAyudar成為一種趨勢。來自尼加拉瓜、厄瓜多爾、秘魯和墨西哥等國的國會也發布了支持這項運動的信息支持台灣。

我國對這項活動的回應

《中央社》報導，對於來自國際的支持，外交部強調，高度歡迎美國國會領銜全球民主國家的國會支持台灣參與WHA，也對參與的各國國會議員表達台灣誠摯謝意，此次眾多友好國家國會領袖及國會議員首度透過社群媒體進行跨國串連，活動極具創意，共同為台灣發出正義之聲，展現相關民主國家對台灣參與WHA的強勁支持，此跨國串連的支持活動，更充分彰顯將台灣納入全球公衛體系已成為許多民主國家民意殿堂的共識。

外交部呼籲，WHO應儘速邀請台灣參與今年WHA，並將台灣完整納入WHO會議、機制及活動，落實「讓台灣幫忙」（Let Taiwan Help）的訴求，台灣樂意且願意與各國攜手共同克服武漢肺炎疫情所帶來的挑戰，為全球防疫及復甦做出積極貢獻。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺