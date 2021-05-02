趙介佑涉毒重創民進黨形象，傳蔡英文高度關切、台北市黨部提前開除黨籍

民進黨北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑，因疑涉毒、詐欺日前遭刑事局逮捕，替代役逃兵、黑道背景也被起底，民進黨形象因此受創。北市黨部原定下週一（5月3日）才要處理趙介佑懲處案，但外傳蔡英文對此極為震怒，府院黨下令最快速處理，市黨部提前在昨（1）日晚間召開臨時會議，決議立即開除趙介佑黨籍。

《蘋果新聞網》報導，民進黨台北市黨部4月27日晚上發聲明，指黨部評委召集人趙映光之子趙介佑（29歲）涉詐欺及毒品罪，遭刑事局逮捕並被檢方聲押獲准，表示將依黨章及紀律評議裁決條例規定，予以處分。但市黨部尚未處理懲處案，趙介佑的爭議開始連環爆，先是北聯幫的背景曝光，又被揭露曾吸毒搶走救護車接連撞毀3部車，更被掀出服代役2度「逃兵」遭到法辦。

蔡英文高度關切，民進黨火速開除趙介佑黨籍

《自由時報》報導，原本台北市黨部預計程序還要3天時間，下週一（5月3日）才能走完評議會程序，但是黨政人士指出，趙介佑黑歷史不斷被翻出，導致外界不斷質疑民進黨染黑、引發黨內派系惡鬥，高層對於這幾天的處理相當不滿意，認為再不及時處理恐重創民進黨形象。黨主席蔡英文、秘書長林錫耀辦公室都轉達台北市黨部請盡速加快流程，符合程序且有高度共識下，不要再拖延。

《三立新聞網》報導，黨內人士透露，趙姓黨員踩到蔡英文對於毒品的底線，因此黨中央連發2篇公告，責成台北市黨部迅速完成「除名」處分。

（中央社）已請辭民進黨北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑疑涉毒，市黨部評委會昨晚通過臨時動議，決議開除趙介佑黨籍，主委吳怡農提出委請專業法律顧問，重新檢討入黨流程等3項作為。

吳怡農透過北市黨部發布新聞稿指出，趙映光稍早已辭評議委員及一切黨務，同時提出由趙介佑透過律師遞交切結書，放棄3天期限抗辯權利及任何相關法律追訴權。評委會通過臨時動議，今晚決議開除趙介佑黨籍，並選出新任評委會召集人林萬賀。

吳怡農表示，有責任盡速回應人民的期待與監督，有必要捍衛理想與價值，以此案為契機，推動必要黨務改革。

吳怡農說，用最快速度處理全案，是要向外界保證，民進黨沒有失去理想和價值，對於少數害群之馬絕不容忍，也會痛定思痛把此事當改革契機。

關於改革方向，吳怡農指出，台北市黨部會做3件事，包括一、委請專業法律顧問，重新檢討入黨流程，慎重審查每份入黨申請書。二、針對極少數違反黨規、違反排黑條款的黨員，依黨規盡速處理。三、鼓勵更多具有理想的年輕人入黨，一起為台灣的未來努力。

吳怡農表示，民進黨不是完美無缺的政黨，遇到問題會深切反省、盡速改正。對於極少數人違法亂紀，傷害全黨努力與聲譽，絕不姑息。他任期還有1年，會用剩下時間，從台北市黨部做起，讓民進黨地方組織改頭換面。

吳怡農前天（4月30日）說，趙介佑言行嚴重影響民進黨名譽，預計3日召開評議委員會走完程序，就可開除黨籍。趙映光事後受訪時表示，希望評委會盡速處理，開除趙介佑黨籍；並在前天晚間發聲明稿宣布辭去北市黨部評委會召集人職務。

針對台北市黨部評議委員會昨晚召開臨時會議，在完成相關程序後通過開除趙介佑先生黨籍一事，民進黨發言人周江杰表示，感謝台北市黨部評委會以積極行動回應社會期待，民進黨會堅持理念，用更多的努力持續改革，回應民眾的支持。

周江杰表示，該案不只社會高度關注，蔡英文主席對此也表達高度關切，既然開除早已是共識，如果能符合程序規則，就應以最快速度處理，沒有拖延的理由。

周江杰指出，台北市黨部吳怡農主委於列席評委會後受訪時所提的3大改革方向，民主進步黨全力支持，同時民主進步黨中央黨部也將儘速聯繫召開全國黨部主委會議，針對近期相關爭議進行通盤性的交換意見與檢討，以回應國人期待。

外傳趙介佑與徐國勇合照，內政部：雙方並不認識

《中央社》報導，外傳趙介佑是仍在服役的替代役男，內政部也於今日表示，趙介佑在107年5月14日首次入營在澎湖監獄服役，7月由澎湖監獄移送法辦，並因案停役，直到今年2月，趙介佑才二度回役，因已婚、有小孩，以家庭因素調整到台北市北投區公所服役，但之後台北市政府兵役局在4月移送法辦，並在4月20日起因案停役。

內政部強調，趙介佑因案停役後，就已無現役役男身分，請外界勿以訛傳訛，且趙介佑所涉偽造、詐欺等案件，都已由司法警察機關偵辦審理中。

至於有媒體刊登去年趙介佑與內政部長徐國勇的合照，內政部表示，部長是應民眾要求，由於部長身為公眾人物，基本上不會拒絕民眾合照要求；徐國勇也並不認識趙介佑。當時趙介佑因已服刑完畢，屬於等待回役、補服剩餘役期中，因此也並非逃兵身份。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範