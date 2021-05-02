台灣人老愛說「不好意思」到底什麼意思？列入統測國文作文考題

四技二專統一入學測驗（簡稱統測）昨（1）日登場，有8萬多名考生應試，首日考專業科目國文、英文，將台灣人常掛在嘴邊的口頭禪「不好意思」入國文作文題目，引發關注。

（中央社）四技二專統一入學測驗昨日登場，共同科目國文的寫作測驗，要求考生分析「不好意思」在生活中的運用與影響，全國教師會解題團隊認為題幹引導不足，考生容易失焦。

台灣人說話常用「不好意思」開頭，卻代表著不同的意義，可能是表示謙虛、表達禮貌，也可能是道歉，常讓人摸不著頭緒。110年四技二專統測國文科寫作測驗，就以3個圖表闡釋「不好意思」這句話的群己關係、社會氛圍、處事態度的觀察等，要考生就「不好意思」的運用與影響，寫出一篇不用訂題目的完整文章。

統測題幹首先舉出4種「不好意思」的情境，例如「不好意思，我雖是碩士，但懂得不多」是表達謙虛；「不好意思，可否打擾一下，請問教室在哪裡？」是表達詢問；「不好意思，我正好有事在忙」是拒絕；「不好意思，我弄錯了，請您見諒」則是道歉。在不同的情境下，聽者可能會有不同的感受。

接續的表格中，則是論述「不好意思」是否是台灣文化的特質。看法一認為「不好意思」表達自退一步的善意，代表整體社會謙抑有禮。看法二則主張「不好意思」只是禮貌用語之一，跟「小弟不才」、「敝公司」等說法一樣。

第三個圖表則是舉出民眾可能會被「不好意思」困住，例如需要幫忙時以「不好意思」開頭，會擔心開口被拒絕，反而更不好意思。

Photo Credit: 技專院校入學測驗中心 網頁截圖

全國教師會解題團隊、台北市大安高工教師林淑芬接受《中央社》電訪表示，今年寫作試題看似生活化，但引導資訊不足，題幹的寫作任務不明確，認真的考生可能會被3個圖表困住，花很多時間一一闡釋圖表中的內容，深怕漏了哪一個觀點會被扣分，寫出失焦的文章。反而是中等程度考生，直接從自身生活經驗中發揮，能夠迅速完成寫作。

林淑芬表示，寫作測驗的3個表格，分別是情境示例、文化特質示例、自我突破，建議題幹應增加引導文字，避免產生寫作判讀的問題。

四格漫畫也入題

另外，全教會解題團隊認為，今年國文科命題生活化、本土化，但部分題目有失精準。林淑芬指出，38題中就有7題的題幹使用否定敘述，例如「何者錯誤」、「何者有誤解」，這類考題代表4個選項中，其他3個選項都應是完全正確的，不能模稜兩可，對想的比較多的學生來說，反而很難答題。

第8題以人與寵物對話的四格漫畫，結合課文談論，林淑芬認為是為情境而情境，完全跳過圖片，直接看選項即可。然而選項又有過度詮釋課文、斷章取義的問題，挑選的文句都與該課文的主旨沒有太大關係。

Photo Credit: 技專院校入學測驗中心 網頁截圖

林淑芬坦言，解題團隊看完這份試題很生氣，花了一些時間才能平復情緒，思考如何評論。她認為前段學生容易想太多而答錯，反而是中段考生憑直覺答題，更容易取得高分。整份試題鑑別度不足，對認真的學生是一個很大的打擊。

對此，技專校院入學測驗中心執行長林尚平表示：「虛心接受」，會將相關意見轉達命題小組參酌。他也提到，近年努力加強大專教授與技術型高中教學端的溝通，進而精進命題。

統測第一天各科缺考率在5%左右，有36人攜帶手機入場，7人攜帶其他物品入場，6人未帶准考證，但沒有出現重大違規。

受到疫情影響，昨天有3名考生使用防疫試場。林尚平表示，其中1人是正在居家檢疫，1人是檢疫期滿正自主健康管理，1人則是自覺有感冒症狀，且有疑似接觸史，雖然沒被衛生單位匡列，但謹慎起見仍安排隔離應試。今天統測第2天，預計會有4名考生使用防疫試場。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範